Místo tanků ochrana motýlů. Z části Vojenského újezdu Libavá je přírodní rezervace

Předmětem ochrany jsou přirozené a hodnotné ekosystémy lesních bučin, síťových lesů, dubohabřin a údolních jasano-olšových luhů se společenstvy silikátových skal, drolin, pramenišť a potočních niv. Cílem je také ochrana vzácného motýla jasoně dymnivkového, žije zde i čáp černý nebo orel sklaní.
|
Po Sovětech zbyli všude švábi. Oficír vás mohl klidně zničit, líčí pamětník z Libavé
Ve sbírce zákonů vyšla vyhláška v pondělí, platit začne 1. ledna příštího roku. „Hlavním důvodem vyhlášení národní přírodní rezervace je zajištění odpovídající ochrany území s výskytem přirozených nebo přírodě blízkých ekosystémů a vzácných druhů organismů v řešené lokalitě,“ stojí v důvodové zprávě předkládajícího ministerstva životního prostředí.
Odpor zlomil soud, střelnice ale zůstane
Proces přípravy vyhlášení NPR začal na ministerstvu životního prostředí v roce 2020. Proti byly některé obce, státní podnik Vojenské lesy a statky či ministerstvo obrany.
Resort námitky vypořádal a například pěchotní střelnice Loučka není do území NPR a jejího ochranného pásma zahrnuta. Námitky Vojenských lesů a statků se dostaly až k Nejvyššímu správnímu soudu, ten ale podanou kasační stížnost v září odmítl.
„V zájmu nejen cílů ochrany přírody by bylo dobře, aby dotčené subjekty našly cestu ke spolupráci. V Senátu jsem proto ještě před podpisem vyhlášení NPR svolala jednání zástupců ministerstev životního prostředí a obrany, Vojenských lesů a statků a Agentury ochrany přírody a krajiny,“ uvedla místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová z Přerovska, která o vyhlášení informovala.
„Jak se ukázalo, při dobré vůli může být koexistence vzájemného sousedství možná a přínosná. Věřím, že k dohodám v zájmu ochrany vzácného přírodního dědictví nyní dojde mezi všemi aktéry v území,“ prohlásila Seitlová.
„Myslím, že nejen místní znají to krásné zlomové údolí takzvaného Pekla s meandrující bystřinou potoka. Jeho ráz určitě za ochranu stojí, proto aby si ho, stejně jako jsme měli možnost my a naši rodiče, užili i naši potomci,“ dodala Seitlová.