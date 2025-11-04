Místo tanků ochrana motýlů. Z části Vojenského újezdu Libavá je přírodní rezervace

Ondřej Zuntych
  9:59
V lesnaté oblasti poblíž Lipníku nad Bečvou v těchto dnech vznikla Národní přírodní rezervace Obírka-Peklo. Prostor byl již dříve vyčleněn z Vojenského újezdu Libavá. Nová rezervace ležící v katastru části Lipníka Loučky, Velkého Újezdu a Kozlova má rozlohu 430 hektarů.
Jasoň dymnivkový je zákonem chráněný motýl. Dokáže žít od nížin po horní...

Jasoň dymnivkový je zákonem chráněný motýl. Dokáže žít od nížin po horní hranici lesa. Potřebuje jen dymnivky pro své housenky a světlý les s květy pro dospělé motýly. Z většiny naší republiky přesto vymizel. | foto: M. Vojtíšek

Jeden z vypuštěných orlů skalních ve volné přírodě.
Poutní místo Stará Voda u Libavé, kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího
Současný pohled na zbytky kostela Všech svatých v Barnově
Jeden z jasoňů červenookých vypuštěných na utajeném místě východních Krkonoš...
7 fotografií

Předmětem ochrany jsou přirozené a hodnotné ekosystémy lesních bučin, síťových lesů, dubohabřin a údolních jasano-olšových luhů se společenstvy silikátových skal, drolin, pramenišť a potočních niv. Cílem je také ochrana vzácného motýla jasoně dymnivkového, žije zde i čáp černý nebo orel sklaní.

Po Sovětech zbyli všude švábi. Oficír vás mohl klidně zničit, líčí pamětník z Libavé

Ve sbírce zákonů vyšla vyhláška v pondělí, platit začne 1. ledna příštího roku. „Hlavním důvodem vyhlášení národní přírodní rezervace je zajištění odpovídající ochrany území s výskytem přirozených nebo přírodě blízkých ekosystémů a vzácných druhů organismů v řešené lokalitě,“ stojí v důvodové zprávě předkládajícího ministerstva životního prostředí.

Odpor zlomil soud, střelnice ale zůstane

Proces přípravy vyhlášení NPR začal na ministerstvu životního prostředí v roce 2020. Proti byly některé obce, státní podnik Vojenské lesy a statky či ministerstvo obrany.

Resort námitky vypořádal a například pěchotní střelnice Loučka není do území NPR a jejího ochranného pásma zahrnuta. Námitky Vojenských lesů a statků se dostaly až k Nejvyššímu správnímu soudu, ten ale podanou kasační stížnost v září odmítl.

Jeden z dochovaných palpostů pro sovětské rakety ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá.

„V zájmu nejen cílů ochrany přírody by bylo dobře, aby dotčené subjekty našly cestu ke spolupráci. V Senátu jsem proto ještě před podpisem vyhlášení NPR svolala jednání zástupců ministerstev životního prostředí a obrany, Vojenských lesů a statků a Agentury ochrany přírody a krajiny,“ uvedla místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová z Přerovska, která o vyhlášení informovala.

„Jak se ukázalo, při dobré vůli může být koexistence vzájemného sousedství možná a přínosná. Věřím, že k dohodám v zájmu ochrany vzácného přírodního dědictví nyní dojde mezi všemi aktéry v území,“ prohlásila Seitlová.

„Myslím, že nejen místní znají to krásné zlomové údolí takzvaného Pekla s meandrující bystřinou potoka. Jeho ráz určitě za ochranu stojí, proto aby si ho, stejně jako jsme měli možnost my a naši rodiče, užili i naši potomci,“ dodala Seitlová.

