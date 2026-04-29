Výjimečná událost. Cyklistům se otevře vojenský prostor Libavá, dorazí jich tisíce

Autor: ,
  12:41
Běžně uzavřený vojenský výcvikový prostor Libavá na Olomoucku se chystá tento pátek na nápor cyklistů v rámci tradiční akce Bílý kámen. Pořadatelé pro ně připravili novou trasu k Panně Marii vojnovické i ukázky vojenské techniky, pro lepší pohyb po rozlehlém prostoru letos také aktualizovali mapy. Slunečné počasí slibuje velkou účast v řádu tisíců návštěvníků, loni dorazilo rekordních 7 371 lidí.
Vojenská pozorovatelna u Velké Střelné | foto: Martin Janoška, pro iDNES.cz

„Akci chystáme od ledna, kdy dostaneme potvrzen termín od armády, do samotné organizace se zapojuje přes sto lidí,“ nastínil pořadatel akce Kristián Heřman.

„I ze zkušeností z předchozích let víme, že na Bílý kámen jezdí lidé z celé republiky, řada z nich si sem přijede zavzpomínat i na svá vojenská léta. Trendem je, že poslední tři roky jezdí více lidé ze severu, od Ostravy,“ dodal.

Letošní novinkou bude trasa vedoucí k Panně Marii vojnovické nad obcí Vojnovice, jež nabídne účastníkům další zajímavý cíl v jinak nepřístupném prostoru. Památka se navíc nedávno dočkala obnovy, která byla zaplacena z peněz získaných na akci Bílý kámen před dvěma lety.

Příznivci vojenské techniky mohou zamířit na pozorovatelnu Velká Střelná, kde bude stejně jako loni připravena ukázka aktivně využívané vojenské techniky.

Místo tanků ochrana motýlů. Z části Vojenského újezdu Libavá je přírodní rezervace

„Návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost prohlédnout si bojová vozidla a další vojenské vybavení,“ uvedl Heřman. Méně zdatní cyklisté mohou také po loňském úspěchu znovu využít při náročném stoupání do strmých kopců cyklolanovku – speciální autobus s přívěsem pro kola.

Na Libavou však zamíří i pěší turisté, pro zájemce organizátoři vypraví autobusové zájezdy. České dráhy kvůli akci mimořádně posílily vybrané vlakové spoje mezi Olomoucí a Moravským Berounem.

O akci je v posledních letech obrovský zájem

Akce umožňuje zavítat do jinak nepřístupných míst, kde přes rok operuje armáda. Lidé se po újezdu mohou pohybovat pouze po vyznačených trasách, k dispozici mají dopředu mapu akce.

Navštívit lze zajímavá místa, například kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny v zaniklé obci Stará Voda, kde je výstava skládacích oltářů Božího hrobu, ale i skalisko Bílý kámen či zámeček Bores.

Na Libavé chystají obnovu klášterní zahrady, sad oživí stromy ze zaniklých obcí

Bílý kámen loni přilákal rekordních 7 371 lidí, návštěvnost tak pokořila předloňský rekord, kdy sem zamířilo 7 053 výletníků. Letos se uskuteční podvaatřicáté, prvního ročníku v roce 1994 se účastnilo 700 turistů a cyklistů.

Podle zakladatele Jaroslava Koše bylo zejména v prvních letech zpřístupnění vojenského prostoru nevídané. Lidé sem míří především kvůli poznávání nedotčené přírody.

„A samozřejmě fakt, že mohou desítky kilometrů jezdit po cestách, aniž by potkali auto, je v dnešní době něco nevídaného a pro účastníky doslova euforického,“ uvedl na webu akce.

Rybář zahlédl špičku v břehu, vzácný objev pak málem naštípali na podpal

Premium
Hynkovský monoxyl vyfocený na místě nálezu v břehu řeky Moravy poblíž jezu.

Až k hynkovskému jezu na hlavním toku Moravy zavedlo archeology a badatele na Olomoucku pátrání po místě nálezu čtyřmetrové a přes sto kilogramů vážící dřevěné lodi ze 16. století vytesané z jednoho...

Slavia - Olomouc 2:1, obrat a titul je blíž, v závěru rozhodl Moses tečovanou střelou

Slavističtí fotbalisté slaví otočku v zápase se Sigmou Olomouc.

První poločas trpěli, takřka hodinu prohrávali, ale nakonec slávističtí fotbalisté složitý zápas s Olomoucí zvládli. Střídající Chytil a Moses skóre otočili a po vítězství 2:1 se o pořádný kus...

Sejk dráždil Slavii provokativní oslavou: Vám to přišlo moc? A co jsem měl dělat?

Václav Sejk z Olomouce slaví gól na hřišti Slavie.

Při otázce na možnou druhou žlutou kartu za oslavu gólu na Slavii se olomoucký fotbalista Václav Sejk zarazil. „Vám to jako vážně přišlo moc? Teď to nemyslím vůbec útočně. Fakt byste za to chtěli...

Europoslanci končí ve Šlachtově Přísaze. Nepřijatelné, složte mandát, reaguje hnutí

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení...

Bývalý ministr kultury a současný europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha, hnutí opustila také europoslankyně Nikola Bartůšek. Oba informaci potvrdili redakci iDNES.cz. „V této situaci...

Umělé tůně na Olomoucku obývá největší vodní brouk Evropy, měří až pět centimetrů

V tůních Litovelského Pomoraví se objevil největší vodní brouk Evropy vodomil...

Unikátního a nepřehlédnutelného nového obyvatele objevili ochranáři v tůních, které byly vytvořeny v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v rámci revitalizačního projektu. Je jím vodní brouk...

Pod naloženou tatrou se utrhla krajnice, pak ještě porazila strom

Pod naloženou tatrou se na okraji Zábřehu utrhla krajnice, vůz poté vyjel ze...

Velmi špatný pracovní den měl v úterý řidič nákladní tatry, který projížděl Zábřehem na Šumpersku. Najel totiž na nezpevněnou krajnici, která mnohatunový kolos neunesla, a vše skončilo dopravní...

29. dubna 2026  11:31

Požár v hale na Přerovsku způsobil milionovou škodu, evakuovali sedm lidí

Hasiči likvidují požár v hale v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. (28. dubna...

Škodu přes milion korun způsobil požár, který v úterý večer zasáhl technologii na výrobu polystyrenových desek v hale v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Oheň rychle uhasilo několik jednotek hasičů,...

29. dubna 2026  7:38

Volná místa i slučování. Školky řeší úbytek dětí, hlásí se jich až o polovinu méně

Lesní školka Bažinka v Horce na Olomoucku má stále volná místa.

Pryč jsou roky, kdy se rodiče nervovali, zda pro své děti seženou místo ve školce. I po zápisech jsou v kraji volné kapacity. Příkladem je například Lesní školka Bažinka v Horce nad Moravou na...

29. dubna 2026  5:59

Policie řeší kauzu defibrilátorů jako škodu přes 150 milionů. Nesmysl, tvrdí kardiolog

Premium
ilustrační snímek

K podezření, že lékaři v Olomouci voperovali defibrilátory i pacientům s nemocným srdcem, kteří je nepotřebovali, přibylo další. Policisté se domnívají, že zdravotním pojišťovnám tak vznikla škoda...

28. dubna 2026

Beatles, Žbirka i hudba z herního fenoménu. Filharmonie chystá nabitou sezonu

Moravská filgarmonie Olomouc se chystá na 81. sezonu.

Jedinečným hudebním zážitkem v podání společného koncertu pop-rockové šumperské kapely O5 a Radeček se symfonickým orchestrem vrcholí v úterý a ve středu od 19.00 stávající jubilejní 80. sezona a...

28. dubna 2026  15:16

Úspora je jistá. Kraj ušetří na energiích 100 milionů, případný rozdíl platí dodavatel

Pracovníci ČEZ Distribuce v terénu (1. října 2025)

Zateplením budov, výměnou svítidel či osvětlení na 18 krajských budovách ušetří Olomoucký kraj ročně až osm milionů korun na energiích. Celkově půjde o téměř sto milionů. Úspor dosáhne díky...

28. dubna 2026  14:08

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva 354.195 na nádraží v Horšovském Týně 27.září 2014 při příležitostí ukončení pravidelné osobní dopravy na zdejší trati.

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  28. 4. 13:59

Žena s pěti promile sedla na kolo a skončila v nemocnici, nehodu řeší policie

Šestatřicetiletá žena havarovala na kole. Nadýchala téměř pět promile alkoholu....

Silně opilá šestatřicetiletá žena nezvládla jízdu na kole a havarovala poblíž obecního úřadu v obci Újezd u Uničova na Olomoucku. Přivolaní policisté ženě naměřili 4,75 promile alkoholu v dechu. Při...

28. dubna 2026  12:57

Na Olomoucku zbrojí na boj s komáry, koupí další dron i vybavení pro vrtulník

Projekt Mosprema katedry geoinformatiky Univerzity Palackého Olomouc pomocí...

Drony se už v boji proti přemnožení komárů v Olomouckém kraji, především v lokalitách na Olomoucku, dobře osvědčily, teď obce nově ve spolupráci s odborníky z olomoucké Univerzity Palackého chtějí...

28. dubna 2026  4:52

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Olomouc udělala další krok ke stavbě nové haly, podporu posoudí Evropská komise

Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města...

Olomouc se významně přiblížila možnosti, že v areálu Nová Velkomoravská vyroste multifunkční hala pro sport, kulturu i společenské akce. Po více než tříhodinovém jednání zastupitelé schválili...

27. dubna 2026  18:45

Policie chce v kauze zfušovaných silnic poslat k soudu dalších osm lidí a firmu

Silnice v Loučanech patří k těm, které se prověřují v rámci korupční kauzy...

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat dalších osm lidí a jednu firmu v kauze údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji....

27. dubna 2026

