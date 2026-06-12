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Hledání výbušnin i střežení objektů. Psy v řadách armády chrání speciální pomůcky

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  5:59
Velitelské stanoviště je hotové, ale jeho ochrana teprve vzniká. Natažení ostnatého drátu, postavení zátarasů a hlídek zabere čas. Vojáci ze 71. mechanizovaného praporu se sídlem v Hranicích proto ve Vojenském újezdu Libavá zkoušeli, jestli jim v prvních minutách po rozvinutí štábu mohou pomoci služební psi.
Také vojenský pes musí mít ochranné pomůcky. (červen 2026)

Také vojenský pes musí mít ochranné pomůcky. (červen 2026) | foto: Armáda ČR

Vojenský pes v akci během cvičení. (červen 2026)
rapor navázal úzkou spolupráci s příslušníky Centra vojenské kynologie Chotyně...
Vojenský pes dopadl při cvičení záškodníka. (červen 2026)
Momentka z vojenského cvičení se psy. (červen 2026)
14 fotografií

Hraničtí vojáci prověřují nové postupy a technologie, jež vycházejí z dynamického vývoje moderního bojiště, které lze sledovat například na válkou zmítané Ukrajině. Vedle zkoušení nových zařízení z Univerzity obrany v Brně či vylepšeného mechanismu odsunu raněných se tak rozhodli otestovat i zvířecí parťáky.

Prapor navázal úzkou spolupráci s příslušníky Centra vojenské kynologie Chotyně s cílem ověřit a rozvíjet schopnosti a dovednosti psovodů i služebních psů v podmínkách mechanizovaného vojska. V tomto ohledu jsou v Hranicích průkopníky.

Psovodi totiž standardně u Pozemních sil Armády České republiky nepůsobí, slouží zejména jako podpora při střežení vojenských objektů.

Přilby také pro psy

71. mechanizovaný prapor využil psy třeba při zabezpečení právě vybudovaného velitelského štábu na bojišti.

„Po jeho výstavbě je třeba zajistit ochranu, která kromě strážního zajištění znamená i fyzické bariéry, například ostnatý drát,“ přibližuje Jaroslav Hašek, který má v útvaru na starosti zabezpečení. „Zatímco výstavba bariér zabere nějaký čas, vycvičený pes je připravený na zabezpečení objektu prakticky okamžitě,“ zmiňuje.

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„Psi prokázali vysokou míru spolehlivosti a připravenosti při střežení klíčových objektů a prohledávání podezřelých osob,“ oceňuje mluvčí praporu Radek Hampl.

Také vojenský pes musí mít ochranné pomůcky. (červen 2026)
Vojenský pes v akci během cvičení. (červen 2026)
rapor navázal úzkou spolupráci s příslušníky Centra vojenské kynologie Chotyně s cílem ověřit a rozvíjet schopnosti a dovednosti psovodů i služebních psů v podmínkách mechanizovaného vojska. (červen 2026)
Vojenský pes dopadl při cvičení záškodníka. (červen 2026)
14 fotografií

Kromě ochrany důležitých objektů si vojáci v rámci cvičení vyzkoušeli také spolupráci při taktických situacích. Prováděli třeba čisticí patroly za účelem narušení činnosti nepřítele ve dne i v noci nebo stopování v rámci vojenského výcviku přežití S.E.R.E. , kdy každé písmeno anglické zkratky znamená jednu oblast nabytých zkušeností – přežití, útěk, odpor a vyzvednutí.

„Psovodi spolu se psi efektivně podporovali vyhledávání osob v terénu. Výcvik byl doplněn také o činnost v oblasti nástražných výbušných systémů, kde byla ověřována schopnost psů detekovat nebezpečné materiály a přispívat k ochraně jednotek,“ popisuje řídící výcviku Jan Bedry. Doplňuje, že součástí výcviku bylo také prohledávání objektů a vyhledávání výbušných materiálů, což by mohlo být pro lidského vojáka obtížné.

Vojenští kynologové si díky výcviku ověřili, že lze služební psy využít i v operacích mechanizovaného praporu.

„Našim psům nevadí střelba ani drony, dokážeme jim chránit zrak i sluch,“ sděluje Martin Matyáš. Pro ochranu zraku a sluchu používají kynologové speciální brýle a sluchátka, případně celé přilby, které krytí důležitých smyslů kombinují.

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„S vojáky jsme museli hledat společně cesty, jak řešit jednotlivé situace. Oni mají nadrilované přesné postupy, které ne vždy odpovídají potřebám a možnostem psů. Řešení jsme vždy našli a bojovníci a psi se dokázali vzájemně doplňovat,“ vyzdvihuje Matyáš.

Spolupráce je na začátku

Podle Hampla byl společný výcvik součástí experimentů, které vycházejí z iniciativy velitelství praporu. „Jednou z hlavních součástí experimentů bylo urychlení procesů na základě zkušeností z Ukrajiny. Není ideální někde za čtyři hodiny postavit na pár dní místo pro velení a pak ho další dvě hodiny balit. Vymýšlíme, jak to udělat rychleji. Kdybychom měli psy, ochrana by byla mnohem jednodušší než stavět ostnatý drát,“ vysvětluje mluvčí pro iDNES.cz.

Nasazení vojenských psovodů přímo v mechanizovaných útvarech ale zatím podle velitele roty Marka Krnáče není v plánu.

Psi na výcviku prokázali vysokou míru spolehlivosti a připravenosti při střežení klíčových objektů a prohledávání podezřelých osob. (červen 2026)

„Zatím nejsme tak daleko, abychom uvažovali o přímém zapojení do naší jednotky, a není to ani v naší kompetenci. Nicméně jsme s nimi (vojenskými psovody) vstoupili do součinnosti a zapojujeme je do výcviku činností, které potřebujeme. Nic dalšího zatím nerozjíždíme, protože spolupráce je teprve na začátku,“ oznamuje s tím, že nejde o koncepční spolupráci, ale zejména o vzájemné obohacení obou útvarů o nově nabyté zkušenosti.

Vojenští služební psi se cvičí v rámci výcvikových kategorií jako strážní, hlídkoví, speciální a kombinovaní. Zatímco strážní psi střeží objekt samostatně bez psovoda, hlídkoví spolupracují s člověkem. Speciální psi jsou určení k vyhledávání například výbušnin, kombinovaní pak plní úkoly hlídkového i speciálního zvířete.

„Při určitých taktických činnostech provádějí služební psi slanění společně s psovodem na speciálním postroji z vrtulníku – například vysazení na střechu budovy či do místa plnění úkolu,“ přibližuje náčelník Centra vojenské kynologie Oldřich Trtílek.

Armáda má zároveň nároky i na plemena psů, která mohou plnit úkoly. Nejčastěji jde o německé a belgické ovčáky.

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