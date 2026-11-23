„Ve své podstatě šlo o nácvik bojové a mobilizační pohotovosti. Nebyl to válečný stav, ale ohrožení například teroristickým nebo hybridním útokem na kasárna,“ popsal pro iDNES.cz mluvčí 71. mechanizovaného praporu Radek Hampl.
Vojáci zabezpečili vnitřní i vnější perimetr kasáren a aktivovali vzdušné pozorovatele, kteří sledovali vzdušný prostor včetně možného útoku dronů. Chemičtí pozorovatelé zároveň monitorovali případnou radiaci či jiné zamoření.
Jednou z hlavních částí cvičení byl simulovaný útok dvojice útočníků, kterým se podařilo proniknout do kasáren a pokusili se dostat ke skladu zbraní. Vojáci proto aktivovali tým rychlé reakce, který oba útočníky zneškodnil.
|
Hledání výbušnin i střežení objektů. Psy v řadách armády chrání speciální pomůcky
Scénář počítal i se třemi až čtyřmi zraněnými na straně obránců, které zdravotníci převezli k ošetření do nemocnice v Hranicích. Součástí výcviku bylo také logistické zabezpečení jednotky.
Z Hranic vyrazily zásobovací kolony přes Hustopeče nad Bečvou a Valašské Meziříčí do Hostašovic a zpět. Jejich úkolem bylo dopravit do kasáren munici a proviant. Přesun přitom komplikovala dopravní situace v Hranicích, kde je jeden z mostů mimo provoz a na hlavní komunikaci probíhají opravy.
Organizátoři navíc vojákům připravili další překážku. Podle scénáře byl útokem zablokován hlavní výjezd z kasáren, což komplikovalo pohyb zásobovacích vozidel. „Máme jeden jediný výjezd z kasáren. Potom jsou všechno takové záložní, které už jsou třeba pro tatrovku s vlekem velice komplikované,“ vysvětlil Hampl.
|
22. září 2026
Cílem rozsáhlého výcviku bylo také odhalit případné nedostatky v připravenosti jednotky. Podle Hampla se podobné cvičení v takovém rozsahu neuskutečnilo několik let. Získané poznatky, například ohledně možností výjezdu techniky z kasáren, budou vojáci následně vyhodnocovat.