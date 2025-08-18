Zájem o zvýhodněné vouchery do Jeseníků je znovu obrovský, web zkolaboval

,
  9:20
Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla spuštěna dnes v 8:00.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Mezi oblíbená a turisty hojně navštěvovaná místa patří v Jeseníkách například...
Mezi oblíbená a turisty hojně navštěvovaná místa patří v Jeseníkách například...
Mezi oblíbená turistická místa patří v Jeseníkách například okolí...
Mezi oblíbená turistická místa patří v Jeseníkách například okolí...
7 fotografií

Lidé mohou ode dneška žádat o vouchery online na webu voucher.jeseniky.cz. Poukázky budou platit pro pobyty od 15. září do 30. listopadu 2025. Sleva činí 300 korun na osobu a noc a týká se pobytů maximálně pro sedm nocí.

„Systém je přetížený. Pracujeme na odstranění potíží. Vraťte se prosím za chvíli,“ stálo po 9:00 na internetových stránkách umožňujících registraci poukázek.

Zhruba o 20 minut později byla na stránkách zprovozněna virtuální fronta žadatelů o registraci. „Omlouváme se za komplikace. Aktuálně se náš web voucher.jeseniky.cz potýká s obrovským náporem návštěvnosti a postupně odbavuje z důvodu bezpečnosti menší počet žadatelů,“ uvedlo na sociálních sítích Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, které web provozuje.

Přetížené stránky se uživatelům pomalu načítaly už před 8:00, kdy kampaň začala.

Druhá vlna voucherů cíli na podzimní pobyty v Jeseníkách a má pomoci navrátit do loňskými záplavami postižené oblasti turistický ruch. První etapa dotací na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách byla vyhlášena na začátku roku.

Vouchery v celkové hodnotě deseti milionů korun vyčerpali lidé na pobyty v hotelech, penzionech, chatách či apartmánech v Olomouckém kraji za půldruhého dne, v sousedním Moravskoslezském během týdne.

ilustrační snímek
Mezi oblíbená a turisty hojně navštěvovaná místa patří v Jeseníkách například vrchol Pradědu s vysílačem nabízející za dobrého počasí výhled do širokého okolí.
Mezi oblíbená a turisty hojně navštěvovaná místa patří v Jeseníkách například vrchol Pradědu s vysílačem.
Mezi oblíbená turistická místa patří v Jeseníkách například okolí Červenohorského sedla.
7 fotografií

V Olomouckém kraji mohou lidé vouchery uplatnit u 382 registrovaných ubytovatelů, v sousedním Moravskoslezském kraji u 146 penzionů, hotelů či chat. Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo pro druhé kolo deset milionů korun, kraje Moravskoslezský a Olomoucký přidají každý dalších pět milionů, stejně jako při prvním kole.

Přijeli především z nedaleka

V první výzvě si lidé rozdělili 16 090 voucherů. Největší zájem projevili domácí turisté (98 procent), především rodiny s dětmi. Cestující přijeli podle informací z ministerstva ze všech čtrnácti krajů, přičemž nejvíce voucherů zakoupili návštěvníci z Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje. „Jako klíčovou motivaci pro návštěvu uvedlo voucher více než 81 procent cestovatelů,“ uvedl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Petr Waleczko.

Lidé vouchery nejčastěji využili pro ubytování v penzionech, horských chatách a apartmánech.

Jesenické povodňové vouchery šly na dračku, turisté je vykoupili za pár dní

Podle údajů resortu první vlna přinesla podnikatelům jen na tržbách za ubytování přes 47 milionů korun a za navazující služby, jako je doprava, dalších 290 milionů. Do veřejných rozpočtů se odvedlo téměř 64 milionů, takže i státu se podpora vrátila podle ministra Petra Kulhánka (za STAN) více než trojnásobně.

21. listopadu 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky utrpěl mnohočetná poranění dolních končetin, když zůstal...

Tisíce lidí na gastrofestivalu v horských lázních. Nevhodná monstr akce, míní kritici

Podpora místních farmářů a turistiky, nebo zbytečné narušení lázeňského klidu a přírody? Víkendový Pojez Fest v Jeseníkách, který pořádal Moravskoslezský kraj, nalákal do Karlovy Studánky tisíce...

Putin na billboardech chválí Babiše či Okamuru. Za kampaní stojí senior

Na Jesenicku se objevilo několik billboardů, které zobrazují ruského prezidenta Vladimira Putina a opoziční politiky z ANO, SPD či Stačilo! s hesly jako „Děláte to dobře, moje děti!“ či „Nevolím...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Lampy uprostřed chodníků. Kde udělali soudruzi chybu? Je to záměr, tvrdí město

Kuriózní pohled se v těchto dnech naskýtá obyvatelům a návštěvníkům šumperského sídliště Sever, které město revitalizuje. Obnova mimo jiné zahrnuje nové chodníky, v nichž ovšem zůstaly stát staré...

Zájem o zvýhodněné vouchery do Jeseníků je znovu obrovský, web zkolaboval

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

18. srpna 2025  9:20

Místo skládky u Mohelnice vyrostl park. Černá můra skončila

Nekonečné spory, bezzubé úřady a neuvěřitelných 32 let trvala likvidace skládky u Mohelnice na Šumpersku. Rekultivace nelegální skládky je u konce. Mezitím byl odpad ležící zčásti na městském...

18. srpna 2025  5:26

Bagry a výkopy žábě nevadí. Mezi pavilony nemocnice žije ohrožená ropucha zelená

Přestože je Fakultní nemocnice Olomouc již pár měsíců místem čilého stavebního ruchu, svůj prostor si tam vydobyla i příroda. A odborníky opět překvapila. Mezi nemocničními pavilony totiž přežívá a...

17. srpna 2025  6:23

Olomouc - Zlín 1:0, nováček hrál většinu času v deseti, v závěru rozhodl Vašulín

Zlínští fotbalisté poprvé po návratu mezi elitu prohráli. V pátém kole Chance Ligy nestačili na Olomouc, proti níž hráli od 19 minuty bez Černína, který byl vyloučen po druhé žluté kartě. O domácí...

16. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:42

Kraj opět podpoří vesnické obchody, rozdělí mezi ně osm a půl milionu

Olomoucký kraj i letos přispěje na provoz malých obchodů na vesnicích. O podporu se přihlásilo 126 zájemců, nakonec ji získá 87 z nich. Podle hejtmanství jde o jeden z vůbec nejoblíbenějších...

16. srpna 2025  7:56

Hoši, vy tu trénujete v mlze? Olomoucká posila Stella o plechárně i Jágrovi

Příchodem beka Jakuba Siroty z americké univerzitní ligy NCAA objevila hokejová Olomouc zajímavou cestu pro získávání nových talentů. Sirota udělal za dva roky v Česku obrovský progres a od nové...

15. srpna 2025  12:34

Vlaštovčím sirotkům vzalo rodiče vedro, v záchranné stanici jim servírují červíky

Jen pár dnů stará vlaštovčí mláďata se snaží udržet při životě v záchranné a záchytné stanici v Bílé Lhotě - Pateříně na Olomoucku. Mouchy jim jako rodiče sice nachytat nezvládnou, ale na červíky a...

15. srpna 2025  12:12

Řidiče na Hané zbrzdí reklamace kvůli zfušovaným zakázkám z kauzy Autostráda

Stavbaři se pustí do reklamační opravy kvůli zmanipulovaným zakázkám z korupční kauzy Autostráda. Spadá tam i průtah Litovel – Unčovice. Od pondělí 18. srpna bude uzavřena ulice Dukelská v Litovli –...

15. srpna 2025  9:55

Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky utrpěl mnohočetná poranění dolních končetin, když zůstal...

14. srpna 2025  11:20,  aktualizováno  15.8 9:21

Litovel zachránila školní rok. Městská část si půjčí učitele, výuka v září začne

Základní škole Nasobůrky v místní části Litovle se podařilo vyřešit složitou situaci, kdy hrozilo, že kvůli nedostatku učitelů nezahájí nový školní rok. Město se dohodlo, že si učitele půjčí...

15. srpna 2025  8:08

Putin na billboardech chválí Babiše či Okamuru. Za kampaní stojí senior

Na Jesenicku se objevilo několik billboardů, které zobrazují ruského prezidenta Vladimira Putina a opoziční politiky z ANO, SPD či Stačilo! s hesly jako „Děláte to dobře, moje děti!“ či „Nevolím...

14. srpna 2025  17:50,  aktualizováno  23:45

Lidé hlásili na tísňovou linku zápach v domě, v bytě policie našla mrtvého psa

Mrtvolu křížence velkého psa objevili policisté v Hranicích na Přerovsku. O jeho úmrtí se dozvěděli díky tísňové lince, kam někdo zavolal kvůli velkému zápachu v domě. Kde byli majitelé psa a zda...

14. srpna 2025  12:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.