Lidé mohou ode dneška žádat o vouchery online na webu voucher.jeseniky.cz. Poukázky budou platit pro pobyty od 15. září do 30. listopadu 2025. Sleva činí 300 korun na osobu a noc a týká se pobytů maximálně pro sedm nocí.
„Systém je přetížený. Pracujeme na odstranění potíží. Vraťte se prosím za chvíli,“ stálo po 9:00 na internetových stránkách umožňujících registraci poukázek.
Zhruba o 20 minut později byla na stránkách zprovozněna virtuální fronta žadatelů o registraci. „Omlouváme se za komplikace. Aktuálně se náš web voucher.jeseniky.cz potýká s obrovským náporem návštěvnosti a postupně odbavuje z důvodu bezpečnosti menší počet žadatelů,“ uvedlo na sociálních sítích Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, které web provozuje.
Přetížené stránky se uživatelům pomalu načítaly už před 8:00, kdy kampaň začala.
Druhá vlna voucherů cíli na podzimní pobyty v Jeseníkách a má pomoci navrátit do loňskými záplavami postižené oblasti turistický ruch. První etapa dotací na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách byla vyhlášena na začátku roku.
Vouchery v celkové hodnotě deseti milionů korun vyčerpali lidé na pobyty v hotelech, penzionech, chatách či apartmánech v Olomouckém kraji za půldruhého dne, v sousedním Moravskoslezském během týdne.
V Olomouckém kraji mohou lidé vouchery uplatnit u 382 registrovaných ubytovatelů, v sousedním Moravskoslezském kraji u 146 penzionů, hotelů či chat. Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo pro druhé kolo deset milionů korun, kraje Moravskoslezský a Olomoucký přidají každý dalších pět milionů, stejně jako při prvním kole.
Přijeli především z nedaleka
V první výzvě si lidé rozdělili 16 090 voucherů. Největší zájem projevili domácí turisté (98 procent), především rodiny s dětmi. Cestující přijeli podle informací z ministerstva ze všech čtrnácti krajů, přičemž nejvíce voucherů zakoupili návštěvníci z Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje. „Jako klíčovou motivaci pro návštěvu uvedlo voucher více než 81 procent cestovatelů,“ uvedl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Petr Waleczko.
Lidé vouchery nejčastěji využili pro ubytování v penzionech, horských chatách a apartmánech.
Podle údajů resortu první vlna přinesla podnikatelům jen na tržbách za ubytování přes 47 milionů korun a za navazující služby, jako je doprava, dalších 290 milionů. Do veřejných rozpočtů se odvedlo téměř 64 milionů, takže i státu se podpora vrátila podle ministra Petra Kulhánka (za STAN) více než trojnásobně.
21. listopadu 2024