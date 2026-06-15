Spousta z návštěvníků se těší na samotného majitele, který mezi řečí přidává své humorné poznámky, jež pobaví snad každého, kdo sem zavítá.
Za přezdívkou Vlk z Gruntu se skrývá David Vlk, spisovatel, bloger a milovník gastronomie. Z prodejce koupelen se přesunul do obchodu s farmářskými produkty a z toho, co nejdříve vypadalo jako obyčejná záliba v dobrém jídle, se nakonec stalo plnohodnotné podnikání, k němuž ho přivedla tak trochu náhodou jeho manželka.
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„Její kamarádka měla podobně zaměřený obchod v Uherském Hradišti. Jednou mi žena domů přinesla tak výborné kuře z Gruntu, že už jsem jen tak nedal pokoj, dokud jsem ten Grunt nekoupil,“ prozrazuje David Vlk, co ho přivedlo k otevření Vlka z Gruntu. Odtud se také zrodila jeho přezdívka.
Přestože chtěl nejdříve obchod pro manželku, nakonec ho to pohltilo natolik, že si zanedlouho otevřel další, a to právě v Olomouci.
Prodává jen to, čemu věří
Oblíbené jsou zejména uzeniny, zákazníci berou hlavně maso a klobásy. Zájem je také o pomazánky nebo nakládané sýry, ty jsou dokonce vlastní výroby. Vlk si pochvaluje třeba chleba nebo makový závin.
„Ten je opravdu legendární, vozí nám ho sem vždy ve středu. Cukrář, který ho peče, dokáže do těsta vměstnat tolik máku, že je opravdu poctivý. A samozřejmě absolutně luxusní jsou klobásy od mistra Hakaly, slováckého krále této pochutiny,“ vyjmenovává.
Veškerý sortiment jim dováží regionální dodavatelé z celé Moravy. Těch je na šedesát, nicméně vybírá si je opravdu pečlivě. Důležité je pro něho nejen samotná surovina, ale i složení, kvalita a čerstvost.
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„Zkrátka prodávám to, co mi chutná a čemu osobně věřím. Žádná chemie ani éčka,“ upřesňuje Vlk. Nabídku zde přizpůsobují zákazníkům, ne všichni jsou totiž stejní. „V Uherském Hradišti jedou takové ty zdravé verze salátů a pomazánek, naopak tady je zájem o klasický pařížák,“ upřesňuje milovník gastronomie. Rozdíly musí dělat také v cenách.
„Na Slovácku si můžeme dovolit prodávat cenově dražší produkty. Hanáci za to nechtějí dát tolik peněz. Třeba maso tady prodáváme levněji, jinak by si to nekoupili,“ přibližuje.
Každý zákazník má svůj příběh
Kromě toho, že si sem zákazníci přijdou nakoupit, dostanou také něco navíc. Vlk z Gruntu příchozí baví svým humorem a vtipnými hláškami, s některými se zná dokonce osobně.
„Za ty roky už vím, komu se narodilo další vnouče, nebo čí dcera se bude vdávat. Mohl bych si sednout do kanceláře a objednávat zboží, ale to by mě nebavilo. Já se potřebuju s těmi lidmi potkávat a povídat si s nimi. Zákazníci vždy přirozeně chodí za tím, kdo jim prodává,“ říká.
Někteří ho znají také jako blogera a autora knih. Na svém kontě už má tři, první vyšla v roce 2024. Jeho příběhy jsou plné zážitků i starostí z každodenního života. „Snažím se ten život trochu odlehčit. Mým cílem je hlavně pobavit a rozesmát. Myslím, že katastrof je všude dost. Lidé se v mém psaní poznávají a myslím si, že právě proto jsou příběhy tak oblíbené,“ domnívá se Vlk, pro něhož je psaní zároveň formou terapie.
„Snažím se psát krátké příběhy, protože lidé moc nečtou. Tak mě vždycky těší, když mi někdo řekne, že si povídku přečte před spaním. Je rychlá doba a každý má málo času. Tak to prostě je,“ přiznává. I to je důvod, proč se rozhodl své příspěvky publikovat na Facebooku. Sleduje ho tam 26 tisíc fanoušků.
„Pravdou je, že za mnou někdy do obchodu chodí lidé, kteří mě znají jako autora knížek. Často chtějí věnování s podpisem, nebo se společně vyfotit. Dokonce mám pár fanynek, jež sem jezdí na otočku z Českých Budějovic,“ usmívá se spisovatel. Zatímco vypráví o psaní, otevřou se dveře a přichází další zákazník.
Vlk na okamžik přeruší rozhovor a věnuje se postarší dámě, která si sem přišla jako obvykle pro oblíbený chléb. Mezitím nezapomene dodat pár svých typických poznámek. A právě tady je nejspíš Vlk z Gruntu doma nejvíc. Mezi lidmi, pro které už dávno není jen prodavačem lahůdek.
Jeho blogové texty si můžete přečíst na odkazu zde.
Příklady hlášek Vlka z Gruntu
● „To malé v bříšku potřebuje teď spoustu dobrých živin a vitaminů. Radím já, dobrotivý strýček David, který ‚takřka sám‘ odkojil tři děti vlastní a dvě cizí.“
● „Co kozy??? Máte rád kozy? Ty kozí sýry v chlaďáku mají totiž jen čtyři dny do konce expirace a mám jich furt ještě dost, musím je rychle prodat.“
● „Dobrý den, máte koňské maso?“ zeptal se mě dneska starší pán v Gruntu. „Ne, to teda nemáme.“