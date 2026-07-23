Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Vlci si oblíbili Jeseníky. V horské divočině a okolí jich může žít i čtyřicet

Lenka Muzikantová
  9:50
Aktuální výsledky monitoringu vlků z jesenických hor i rozbor genetiky ukazují, že smečky v tamní divočině nakonec našly zalíbení a usadily se tam. Ochránci opakovaně pozorovali hned několik vlčích smeček a zaznamenali i první vlčata. Záběry fotopastí zachytily i těžce zraněného vlka, kterému zřejmě pytláci ustřelili nohu.

„Naše unikátní výsledky dlouhodobého monitoringu vlků v CHKO dokládají, že se tyto velké šelmy opět staly nedílnou součástí přírody Jeseníků. Vlků postupně přibývá a turisté, lesníci, myslivci i farmáři by to měli zohlednit a hledat cesty, jak žít s tímto vrcholovým predátorem v souladu,“ apeluje Ondřej Bačík ze Společnosti přátel Jeseníků.

Březí vlčici v chráněné krajinné oblasti Jeseníky zachytila v roce 2026 fotopast ochránců přírody.
Turistka natočila v Jeseníkách unikátní záběry vlčat.
Vlk zachycený v Rychlebských horách fotopastí Hnutí Duha
Vlk zachycený v Rychlebských horách fotopastí Hnutí Duha
17 fotografií

V současnosti se vlci pohybují na většině území chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky. Monitoring prokázal dvě stálá vlčí teritoria.

„Jedna smečka se pohybuje převážně na území Medvědské hornatiny mezi Vrbnem pod Pradědem a Jeseníkem a druhá v oblasti národní přírodní rezervace Praděd. Zajímavé je, že oba vlčí páry měly loni první mláďata, v obou případech ale přežilo pouze jedno a zbytek uhynul,“ přibližuje Bačík.

Obvykle se vlčímu páru rodí průměrně čtyři až šest vlčat, většina se však nedožije dospělosti.

„Vyšší loňskou úmrtnost vlčat v CHKO mohlo způsobit vícero faktorů, první generace mláďat má obecně menší šanci na přežití. V letošním roce lze předpokládat úspěšnější přežití nové vlčí generace a vznik velkých smeček, což se dozvíme během podzimu,“ nastiňuje Bačík, kterému se podařilo nafilmovat hned dvě březí vlčice.

„Letos vím, kde mají brloh s mláďaty a nosí jim tam kořist, zatím jsem si je však netroufl rušit,“ svěřil se předseda Společnosti přátel Jeseníků.

Jeseníky jsou domovem vlka, rysa i orla, odhalily unikátní záběry fotopastí

Na severozápadním okraji CHKO má podle pozorování teritorium další smečka. Pohybuje se v oblasti Lipová-lázně, převážně se ovšem vyskytuje severněji v okolí Vápenné.

„Zajímavostí je, že vůdcem smečky je vlk, který přišel až z Rakouska a při svém putování musel překonat stovky kilometrů i řadu překážek, aby našel svůj domov v Jeseníkách,“ upozorňuje Bačík.

Obdobný případ vlka z Rakouska vzpomíná i v na Krnovsku. Nová smečka zřejmě vznikla a působí na Šumpersku v oblasti Sobotína a Maršíkova, kde letos došlo k opakovaným útokům a škodám na stádech ovcí, která však farmář neměl řádně zabezpečená.

Územím CHKO procházejí i samostatní jedinci, kteří si hledají nová území pro založení smečky nebo putují do jiných oblastí. Šokujícím případem je výskyt třínohého vlka, jenž byl opakovaně pozorován loni v říjnu a listopadu v oblasti Medvědské hornatiny. „Lze předpokládat, že celou pravou přední nohu mu ustřelil pytlák, který se ho pokusil zabít,“ míní Bačík.

Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR bývá velmi složité prokázat, jak u šelmy ke zranění došlo a jestli je na vině člověk. „Pokud se to zjistí, tak většinou až při pitvě,“ objasňuje vedoucí Správy CHKO Jeseníky Vít Slezák.

Právě v Jeseníkách je zaznamenaný největší úhyn vlků zaviněný lidmi. Na jaře 2025 byli v oblasti Horní Lipové nalezeni čtyři mladí mrtví vlci, u nichž pitva prokázala stopové množství jedu karbofuranu. „Tito vlci se zřejmě otrávili po pozření mrtvoly zvířete uhynulého v důsledku otravy tímto prudkým jedem. Případ řešila i policie, koncem ledna ho však odložila, protože se nepodařilo vypátrat pachatele otravy,“ doplnil Slezák.

„Pokud by se případy pytláctví vlků v Jeseníkách opakovaly, skupina ekologických organizací je připravena podat trestní oznámení a vyhlásit významnou finanční odměnu za informace vedoucí k dopadení pachatelů trestných činů,“ zdůraznil Bačík.

Případ mrtvých vlků zůstal nevyřešen. Ochranáři ale nevylučují otravu

Správa CHKO uvádí, že se v širší oblasti Jeseníků, tedy na území od Králického Sněžníku po Krnov a od polské hranice až k Uničovu na Olomoucku, vyskytuje minimálně šest vlčích smeček. „O jejich velikosti nemáme přesné informace. Ale když počet vynásobíme statisticky průměrnou velikostí smečky, což je asi pět až šest jedinců, vychází nám, že v oblasti může žít 30 až 40 vlků,“ odhaduje Slezák.

Monitoring Společnosti přátel Jeseníků přinesl také zajímavé zjištění v podobě genetické analýzy vzorků vlčího trusu provedené na Katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pomocí genetických markerů vědci dokážou zjistit mimo jiné i příslušnost k vlčí populaci, příbuzenské vztahy šelem a vazby na okolní smečky.

Rozbory ukázaly, že jeseničtí vlci patří ke středoevropské nížinné populaci ze severu. Na území Česka se pak vyskytuje ještě alpská populace z jihu a karpatská vlčí populace z východu.

Křízení vlka se psem je ve střední Evropě vzácné

„Vlčí samec z teritoria v oblasti Pradědu na základě testů otcovství či mateřství nezapadl k žádné známé vlčí smečce. Jde tedy o nově identifikovaného vlka. Naopak se podařilo identifikovat vlčici, která byla přiřazena jako potomek smečky z Orlických hor a dosud byla geneticky zachycena na území Polska. Jedná se o její první genetický záchyt v Česku i v oblasti Jeseníků,“ přibližuje zoolog z Univerzity Karlovy Pavel Hulva.

Stejně tak zřejmě přišel z Polska i vlčí pár z Medvědské hornatiny, protože nebyla prokázaná jejich blízká příbuznost k žádné ze stávajících smeček v Česku.

„Ročně provádíme přibližně 1 500 analýz. Pomocí vzorků trusu nebo stěrů z kadaverů hospodářských zvířat v případě útoku například na ovce umíme odlišit i případy, kdy ovce zadáví pes, nebo určit případnou hybridizaci vlka se psem, což je však ve střední Evropě velice vzácný jev. V Česku byl prokázaný jediný případ křížence vlka se psem na severu Čech, ale ten již neměl potomky, takže nedošlo k šíření hybridní generace,“ vysvětlil Hulva.

Nejvíc rizikové je pouštět v horách psy na volno

I když jsou setkání s vlky vzácná a k útokům na člověka dochází výjimečně, především v oblastech s výskytem vlků je potřeba nepodceňovat situaci a dodržovat základní pravidla.

„S přibývajícím počtem vlků se mohou putující jedinci stále častěji vyskytovat i poblíž lidských sídel nebo zde dokonce i lovit zvěř či ovce. Navíc je sezona houbaření a borůvkaření, což zvyšuje šance vzájemné interakce vlka s člověkem,“ varuje Bačík. Vlka a obecně velké šelmy jako důležité komunikační téma má i AOPK.

„Vedle chovatelů, lesníků a myslivců, se kterými vlky řešíme v rámci své správní činnosti, se zaměřujeme také na veřejnost. Přednáška Správy CHKO Jeseníky o návratu vlků do ČR proběhla již na mnoha místech v regionu,“ uvedl Slezák.

Turistka natočila v Jeseníkách unikátní záběry vlčat, dvě dokonce přišla blíž

Neznamená to, že by turisté měli mít strach chodit do hor a do přírody. Problematický může být pohyb lidí mimo stezky, kdy mohou vlky překvapit a vyrušit je u stržené kořisti či u brlohu s mláďaty.

„Při setkání je důležité zachovat klid, mluvit nahlas, nijak šelmy neprovokovat ani nekrmit a pozvolna opouštět místo. Problematické a rizikové je pouštění psů na volno, protože vlci si mohou hájit své teritorium před narušitelem,“ vypočítal Bačík s tím, že volné pobíhání psů zakazuje i myslivecký zákon.

Ochránci přírody současně vyzdvihují význam této velké šelmy pro regulaci spárkaté zvěře a ochranu lesa. „Jejich role pro udržení rovnováhy v přírodě, kdy pomáhají snižovat vysoké stavy jelení, srnčí a černé zvěře, ale i lišek a invazních psíků, je naprosto klíčová,“ uzavřel Bačík.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lindo, ty jsi ikona! Zaplněné náměstí vítalo dojatou Noskovou, podávaly se jahody

Linda Nosková pózuje na střeše přerovského magistrátu s trofejí pro vítězku...

Už po příjezdu do Přerova si nejde nevšimnout velkého povyku. Na místní náměstí T. G. Masaryka proudí doslova davy lidí. Na čtyřicetitisícové město nezvykle velké. Ale aby také ne, když se do města,...

Šumperský Džemfest opět provokuje plakátem, tvůrci se oproti loňsku mírnili

Plakát pro letošní ročník šumperského Džemfestu (2026)

Šumperská hudební přehlídka Džemfest letos zve návštěvníky na výročí tří kapel, které se postarají o vyvrcholení festivalu. Posluchači uslyší Davida Kollera s kapelou, skupinu Buty nebo Brixtn. Akce...

OBRAZEM: Místo vody kameny. Morava je na suchu, lidé nevědomky škodí rybám

Pravidelné vypuštění jezové zdrže zapříčinilo nízkou hladinu řeky Moravy v...

Tam, kde je většinou spoustu vody, jsou nyní vidět mělčiny. Obyvatelé Olomouce si všímají nezvykle nízké hladiny řeky Moravy v okolí olomoucké náplavky, která je důsledkem pravidelného vypuštění...

Dealeři drog si dohodli tresty, hrozilo jim mnohem víc. U soudu rozdávali úsměvy

Momentka před zahájením soudního líčení v drogové kauze. (16. července 2026)

Hrozilo jim až dvanáct let vězení, nakonec budou mít maximálně šest. Před olomouckým krajským soudem stanulo ve čtvrtek šest obžalovaných kvůli dohodě o vině a trestu. Podle obžaloby se členové...

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

Vlci si oblíbili Jeseníky. V horské divočině a okolí jich může žít i čtyřicet

Březí vlčici v chráněné krajinné oblasti Jeseníky zachytila v roce 2026...

Aktuální výsledky monitoringu vlků z jesenických hor i rozbor genetiky ukazují, že smečky v tamní divočině nakonec našly zalíbení a usadily se tam. Ochránci opakovaně pozorovali hned několik vlčích...

23. července 2026  9:50

OBRAZEM: Ve zchátralém kostele na Libavé obnovují vzácné fresky světadílů

Poutní kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny ve Staré Vodě na hranici vojenského...

Strop, krovy i omítky poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé na Olomoucku jsou podle posudků v havarijním stavu. Odborníci letos začali restaurovat nejcennější...

23. července 2026  4:37

Reálné testy pozemních dronů. Lipník se stává „Silicon Valley“ armádní robotiky

Premium
Na armádním polygonu v Lipníku nad Bečvou je robotům nastraženo celkem 13...

Munici, zásoby nebo raněné už v budoucnu nemusejí na bojišti převážet vojáci ve velkých nákladních vozech, ale bezosádkové pozemní stroje. V Centru nasaditelných systémů v Lipníku nad Bečvou na...

22. července 2026

Řidička ve čtyři ráno usnula za volantem, auto po nárazu do stromu shořelo

K požáru osobního auta na silnici u Tovačova vyjížděli v ranních hodinách...

Mikrospánek přemohl mladou řidičku, která ráno havarovala na silnici u Tovačova na Přerovsku. S autem sjela do příkopu a narazila do stromu. Vůz vzápětí začal hořet, žena stihla vystoupit.

22. července 2026  13:37

„Vstal jsem a nešlo mi mluvit a chodit, pak už nic nevím.“ Petr měsíc bojoval o život

Premium
Petr Marvan z Lipníku nad Bečvou žil životem zdravého mladého muže a náhle se...

Ochromení organismu, sanitka a probuzení v nemocnici. Následovaly dva měsíce péče lékařů z různých oborů. Těm se nakonec podařilo Petru Marvanovi z Lipníka nad Bečvou zachránit život, o který bojoval...

22. července 2026  12:15

Třese se nám dům, prasklo okno. Obce se obávají plánů na zvětšení kamenolomu

Premium
Dronový pohled na kamenolom v Nové Vsi na Litovelsku. (červenec 2026)

Hluk, vibrace, otřásající se domy, prach z kamionů a obavy o vodu ve studnách. Obyvatele několika obcí v blízkosti kamenolomu Nová Ves u Litovle na Olomoucku vyděsily plány těžařů na rozšíření...

21. července 2026

Srážka traktoru, dodávky a osobáku u Přerova. Jeden z řidičů má těžká zranění

Vážná dopravní nehoda na Přerovsku, zasahoval i vrtulník. (21. července 2026)

Vážná nehoda se stala kolem 13. hodiny na silnici I/55 mezi Kokorami a Krčmaní na Přerovsku. Na místě se střetly traktor, dodávka a osobní automobil. Komunikace byla asi 1,5 hodiny uzavřená,...

21. července 2026  14:19,  aktualizováno  15:05

Až dva miliony kubíků. Politici náhle otočili a městečko posvětilo rozšíření skládky

Premium
ilustrační snímek

Skládka v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku se přiblížila rozšíření. Zastupitelé na konci června téměř jednohlasně schválili změnu územního plánu, která otevírá cestu k dalším povolovacím procesům....

21. července 2026

Šumperský Džemfest opět provokuje plakátem, tvůrci se oproti loňsku mírnili

Plakát pro letošní ročník šumperského Džemfestu (2026)

Šumperská hudební přehlídka Džemfest letos zve návštěvníky na výročí tří kapel, které se postarají o vyvrcholení festivalu. Posluchači uslyší Davida Kollera s kapelou, skupinu Buty nebo Brixtn. Akce...

21. července 2026  13:54

Hasiči zachraňovali mládě čápa, které spadlo do sila. Museli k němu slanit

Hasiči v Přerově zachraňovali mládě čápa. (21. července 2026)

Hasiči v Přerově zachraňovali mládě čápa, které v průmyslovém areálu v Olšovci spadlo do funkčního sila na piliny. Opeřenec se totiž nemohl dostat ven. Jeden z hasičů musel do objektu slanit.

21. července 2026  11:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Krevní zásoby se tenčí na minimum. Na vině jsou i zahraniční dovolené či klíšťata

Fakultní nemocnice Olomouc spustila novou kampaň, která má veřejnost motivovat...

Zvýšený výskyt klíšťat, kdy jeden přisátý parazit vyřadí dárce z odběrů až na 28 dní, tedy na stejnou dobu jako po návratu z dovolené v exotických zemích kvůli riziku západonilské horečky. To jsou...

21. července 2026  5:59

Cesta k dosud ukrytým detailům. Vědci díky AI překonali limity optických přístrojů

ilustrační snímek

I nejlepší mikroskopy a největší dalekohledy mají své limity. Pokud jsou dva zkoumané objekty příliš blízko sebe, jejich obraz splyne do jedné rozmazané skvrny. To komplikuje práci například...

20. července 2026  13:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×