Vlhy pestré vyvedly na Přerovsku mláďata, k růstu populace přispívá ptačí park

Dalibor Maňas
  8:50
Vlha pestrá je tuzemským nejbarevnějším ptákem, který na zimu odlétá do Afriky. Hnízdí v zemních norách, které si hloubí vlastním zobákem. Největším hnízdištěm vlh na střední Moravě je Ptačí park Malá Lipová u Přerova. Protože jde o chráněný druh, je třeba chránit také jejich hnízdiště. Právě tam ptačí rodiče vyvedly své potomky a nyní se chystají na odlet do teplých kraji.
Ptačí park Malá Lipová na Přerovsku je nejvýznamnější hnízdiště vlh pestrých ve...

Ptačí park Malá Lipová na Přerovsku je nejvýznamnější hnízdiště vlh pestrých ve střední Moravě. Nachází se tam kolonie vlh, které si v pískových stěnách hloubí nory pro hnízdění. | foto: Zdeněk Němeček

V letošním roce hnízdilo v Ptačím parku zhruba pětadvacet párů vlh pestrých. „Díky nové pozorovatelně, kterou zde postavila Česká společnost ornitologická s finanční podporou Zoo Olomouc, je zde mohli vidět a vyfotit si je desítky pozorovatelů a fotografů ptáků,“ přiblížil místopředseda Moravského ornitologického spolku v Přerově Jiří Šafránek.

Za posledních dvacet let přibylo vlh pestrých nejen na Moravě, ale i v Čechách.

V ptačím parku u Přerova přibyla pozorovatelna pro sledování vlh pestrých

„Malá Lipová se stala jejich nejvýznamnějším hnízdištěm na střední Moravě. Aby zůstalo zachováno i pro příští generace, rozhodla se Česká společnost ornitologická zde založit Ptačí park Malá Lipová. To se podařilo v roce 2021 jen díky tomu, že město Přerov prodalo ornitologům několik pozemků,“ upozornil Jiří Šafránek.

„Vlhy pestré k nám přilétají začátkem května a v kolmých stěnách si začínají hloubit nory zakončené hnízdní komůrkou v níž sedí na vejcích,“ popsal ornitolog.

Ptačí park Malá Lipová na Přerovsku je nejvýznamnější hnízdiště vlh pestrých ve střední Moravě. Nachází se tam kolonie vlh, které si v pískových stěnách hloubí nory pro hnízdění. Na snímku jsou ptačí pozorovatelny.
Ptačí park Malá Lipová na Přerovsku je nejvýznamnější hnízdiště vlh pestrých ve střední Moravě. Nachází se tam kolonie vlh, které si v pískových stěnách hloubí nory pro hnízdění. Na snímku jsou ptačí pozorovatelny.
Ptačí park Malá Lipová na Přerovsku je nejvýznamnější hnízdiště vlh pestrých ve střední Moravě. Nachází se tam kolonie vlh, které si v pískových stěnách hloubí nory pro hnízdění. Na snímku jsou ptačí pozorovatelny.
Ptačí park Malá Lipová na Přerovsku je nejvýznamnější hnízdiště vlh pestrých ve střední Moravě. Nachází se tam kolonie vlh, které si v pískových stěnách hloubí nory pro hnízdění. Na snímku jsou ptačí pozorovatelny.
„Mláďata krmí létajícím hmyzem, jako jsou motýli, vážky, včely a čmeláci. Své hnízdiště opouštějí koncem srpna, a i s mláďaty loví hmyz kolem rybníků,“ doplnil.

Pravidelně od roku 2008

Malá Lipová je bývalá pískovna, která leží na hranici katastrů obcí Žeravice, Předmostí a Dluhonice.

„Poprvé zde zahnízdily vlhy již v roce 2004, ale pravidelně tam hnízdí až od roku 2008. V té době bylo hnízdění vlh velkou vzácností, a proto bylo v zájmu jejich ochrany utajeno,“ nastínil ornitolog.

Kdo ucpal ptákům hnízda montážní pěnou, policie nezjistila. Případ odkládá

Ptačí park je přístupný veřejnosti, která tam může ptáky sledovat z vyhrazené pozorovatelny. „K pozorování vlh, které do parku přilétají na jaře a hnízdí do konce léta, je potřeba ohleduplnost a dodržování pokynů pro ochranu hnízdiště,“ uvedl Šafránek.

„Nejlepší doba pro pozorování je od května do konce srpna, kdy krmí mláďata a poté opouštějí hnízdiště s nimi,“ vysvětlil.

18. září 2017
Vstoupit do diskuse

