Vlhy pestré vyvedly na Přerovsku mláďata, k růstu populace přispívá ptačí park

V letošním roce hnízdilo v Ptačím parku zhruba pětadvacet párů vlh pestrých. „Díky nové pozorovatelně, kterou zde postavila Česká společnost ornitologická s finanční podporou Zoo Olomouc, je zde mohli vidět a vyfotit si je desítky pozorovatelů a fotografů ptáků,“ přiblížil místopředseda Moravského ornitologického spolku v Přerově Jiří Šafránek.
Za posledních dvacet let přibylo vlh pestrých nejen na Moravě, ale i v Čechách.
V ptačím parku u Přerova přibyla pozorovatelna pro sledování vlh pestrých
„Malá Lipová se stala jejich nejvýznamnějším hnízdištěm na střední Moravě. Aby zůstalo zachováno i pro příští generace, rozhodla se Česká společnost ornitologická zde založit Ptačí park Malá Lipová. To se podařilo v roce 2021 jen díky tomu, že město Přerov prodalo ornitologům několik pozemků,“ upozornil Jiří Šafránek.
„Vlhy pestré k nám přilétají začátkem května a v kolmých stěnách si začínají hloubit nory zakončené hnízdní komůrkou v níž sedí na vejcích,“ popsal ornitolog.
„Mláďata krmí létajícím hmyzem, jako jsou motýli, vážky, včely a čmeláci. Své hnízdiště opouštějí koncem srpna, a i s mláďaty loví hmyz kolem rybníků,“ doplnil.
Pravidelně od roku 2008
Malá Lipová je bývalá pískovna, která leží na hranici katastrů obcí Žeravice, Předmostí a Dluhonice.
„Poprvé zde zahnízdily vlhy již v roce 2004, ale pravidelně tam hnízdí až od roku 2008. V té době bylo hnízdění vlh velkou vzácností, a proto bylo v zájmu jejich ochrany utajeno,“ nastínil ornitolog.
Ptačí park je přístupný veřejnosti, která tam může ptáky sledovat z vyhrazené pozorovatelny. „K pozorování vlh, které do parku přilétají na jaře a hnízdí do konce léta, je potřeba ohleduplnost a dodržování pokynů pro ochranu hnízdiště,“ uvedl Šafránek.
„Nejlepší doba pro pozorování je od května do konce srpna, kdy krmí mláďata a poté opouštějí hnízdiště s nimi,“ vysvětlil.
18. září 2017