Případ mrtvých vlků zůstal nevyřešen. Ochranáři ale nevylučují otravu

  13:33
Policie odložila případ čtyř mrtvých vlků z Rychlebských hor z loňského jara, které zřejmě někdo otrávil. Pachatele se zjistit nepodařilo. Trestní oznámení podali ochranáři kvůli podezření na otravu. Konkrétní příčinu úhynu ale toxikologické testy neprokázaly. Pitva však vyloučila střelné poranění, trauma, vývojové vady a infekční nebo nádorová onemocnění. Smrt smečky mohla podle ochránců sekundárně způsobit stejná potrava nebo návnada.
Vlk zachycený v Rychlebských horách fotopastí Hnutí Duha

„Konkrétní příčinu úhynu vlků se podle ochranářů toxikologickými testy nepodařilo prokázat, všechny další možnosti úmrtí však byly pitvou vyloučeny,“ sdělila mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) Karolína Šůlová. Zástupci agentury kvůli úhynu zvířat podali loni trestní oznámení.

Vlci byli nalezeni postupně mezi únorem a dubnem v katastru Horní Skorošice a Horní Lipová na Jesenicku. Ochranáři podali trestní oznámení kvůli podezření na otravu.

„Případ jsme odložili, prověřením se nepodařilo dohledat konkrétní osoby, které by to měly na svědomí. Jde tak o neznámého pachatele,“ řekla v pátek policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Vlci byli z jedné smečky, narodili se předloni

Genetické analýzy prokázaly, že vlci byli příslušníky jedné smečky, byli to sourozenci narození v roce 2024. Pitva uhynulých zvířat, kterou provedli experti z Veterinární univerzity v Brně, vyloučila jako příčinu smrti střelné poranění, trauma, vývojové vady, infekční nebo nádorová onemocnění. U nalezených jedinců bylo s negativním výsledkem provedeno také vyšetření na Aujezskyho chorobu, uvedla Karolína Šůlová.

Přestože byli vlci nacházeni postupně, uhynuli podle Petra Šaje z AOPK ČR přibližně ve stejnou dobu. „Víme, že v oblasti Skorošic byla také nalezena mrtvá liška, několik káňat a krkavec. Zjištěné skutečnosti napovídaly, že mohlo dojít k otravě stejnou potravou či návnadou,“ uvedl Šaj.

Konkrétní příčinu úhynu vlků se podle ochranářů toxikologickými testy nepodařilo prokázat. „V odebraných vzorcích tkání byly zjištěny velmi nízké koncentrace karbofuranu a jeho metabolitů. Mohlo se jednat o sekundární otravu, kdy vlci konzumovali jiné zvíře uhynulé v důsledku otravy karbofuranem nebo jeho metabolit, případně o otravu jinou nezjištěnou toxickou látkou,“ doplnila mluvčí agentury.

V Rychlebských horách se vlci trvale vyskytují od roku 2022. Do české přírody se přirozeně vracejí, mají zde dostatek potravy, spárkaté zvěře. Vlci mohou pomoci snížit podle ochranářů počty místy přemnožených prasat divokých či srnců, kteří působí škody v lesích a na polích. Komplikaci mohou však představovat pro chovatele hospodářských zvířat. Pomoci by měl program péče, jehož uskutečněním je pověřena právě AOPK ČR.

