Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku v Přerově přinesl informaci o tom, že se vlaštovky na východní Moravě začaly flákat a místo tradičního stavění hnízda obsadily ptačí budku. Fotografie vlaštovek v budce pořídil jeho kolega Jaromír Kříž ve Zlíně- Malenovicích.
Moravské ornitology překvapily vlaštovky, které zahnízdily v ptačí budce pro rehky. Obvykle si totiž stavějí svá vlastní hnízda. | foto: Jaromír Kříž

Nezvyklý příběh o vlaštovkách, které zahnízdily v ptačí budce pro rehky, Jiří Šafránek poprvé zaslechl před rokem. „Vyprávěl mi jej fotograf přírody Jaromír Kříž, že mu doma zahnízdily vlaštovky v ptačí budce pro rehky,“ přiblížil přerovský ornitolog.

„Vůbec se mi tomu nechtělo věřit. Každý přece ví, že vlaštovky v budkách nehnízdí, že si staví vlastní hnízda z bláta, a to uvnitř budov, nejčastěji ve stájích,“ poznamenal.

„Řekl jsem mu, že je to velmi zajímavé a je velká škoda, že hnízdění vlaštovek v budce nenafotil. A tak mi letos poslal fotky mláďat vlaštovek, které hnízdí v ptačí budce pro rehky,“ uvedl.

„V krytém průjezdu rodinného domu jsem před několika lety zavěsil budku pro rehka. Několik let po sobě rehek zahnízdil a vyvedl mladé. V roce 2023 však místo rehka zahnízdily v budce vlaštovky a mladé úspěšně vyvedly,“ popsal fotograf Jaromír Kříž.

V loňském roce ovšem rehek vůbec nepřiletěl, budka zůstala neobsazena a vlaštovky hnízdily v klasických hnízdech, která mají postavena v těsné blízkosti.

„Letos na jaře se do budky opět nastěhoval rehek domácí. Když už krmil mladé, přiletěly vlaštovky. Začaly agresivně nalétávat na rehkovník a snažily se rehka vyhnat z budky,“ uvedl Kříž.

Vlhy pestré vyvedly na Přerovsku mláďata, k růstu populace přispívá ptačí park

Rehkovi se podařilo odolat náletům a mladé úspěšně vyvést.

„Vlaštovky ale okamžitě po odletu rehků budku zabraly. Začaly do ní snášet suchou trávu a mech a budovat pro ně netypické hnízdo v budce. Budka je až nahoře pod stropem, a tak jsem nevěděl, jestli snesly vejce,“ zmínil fotograf.

„Až za nějaký čas jsem zpozoroval, že krmí mladé. Těm se několikrát podařilo z budky vypadnout, takže jsem je vracel zpět. Vše ale dobře dopadlo a tři mladé vlaštovky úspěšně vylétly z hnízda v budce,“ dodal.

