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Unikátní keltská loď, domy i studny. Muzeum ukazuje mimořádné objevy

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  16:45
Keltský monoxyl nalezený v mohelnické štěrkovně je jedním z nejstarších v...

Keltský monoxyl nalezený v mohelnické štěrkovně je jedním z nejstarších v Česku. Dendrologické měření určilo původ jeho vzniku na léta 281 až 301 před naším letopočtem. | foto: ČTK

Keltský monoxyl nalezený v mohelnické štěrkovně je jedním z nejstarších v...
Keltský monoxyl nalezený v mohelnické štěrkovně je jedním z nejstarších v...
Keltský monoxyl nalezený v mohelnické štěrkovně je jedním z nejstarších v...
Keltský monoxyl nalezený v mohelnické štěrkovně je jedním z nejstarších v...
21 fotografií
Keltská loď stará tři tisíce let, která byla ukotvena mezi kůly v přístavu na břehu dávného sídliště, studny z různých období pravěku i neolitické domy. Mohelnické objevy se zapsaly do učebnic dějepisu a tamní pískovna a okolí patří k nejvýznamnějším archeologickým lokalitám na Moravě i ve střední Evropě. Příběh mohelnického archeologického naleziště přibližuje nová výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Tahákem olomoucké výstavy je unikátní monoxyl vyrobený z jednoho kusu dubového dřeva, který váží dvě tuny a se svou délkou deset a půl metru patří k nejdelším dochovaným v Česku. Kupeckou loď však doplní i další nálezy z výzkumu, jež v Mohelnici podnikal v 50. až 70. letech minulého století Archeologický ústav Akademie věd v Brně.

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„Archeologický význam Mohelnice zdaleka přesahuje náš region. Výstavou i Archeofestem chceme ukázat, jak mimořádné objevy máme ve sbírkách a jak důležitou roli hraje archeologie v našem muzeu. Zároveň chceme návštěvníky pozvat přímo do světa archeologů a ukázat jim jejich práci zblízka,“ řekl ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci (VMO) Jakub Ráliš.

„Mohelnice je pro archeology mimořádná tím, že zde můžeme sledovat život lidí v dlouhém časovém období a v celé jeho šíři. Máme doklady osídlení, hospodaření, práce s vodou, dálkového transportu i říční dopravy. A především máme rozsáhlý soubor nálezů, ke kterému se díky technologickým metodám stále vracíme,“ shrnuje Pavlína Kalábková, vedoucí Centra muzejní archeologie VMO.

Mohelnice podle ní rozhodně není uzavřenou kapitolou. „I dnes nám přináší zajímavé poznatky a nové otázky,“ dodal.

Keltský monoxyl nalezený v mohelnické štěrkovně je jedním z nejstarších v Česku. Dendrologické měření určilo původ jeho vzniku na léta 281 až 301 před naším letopočtem.
Keltský monoxyl nalezený v mohelnické štěrkovně je jedním z nejstarších v Česku. Dendrologické měření určilo původ jeho vzniku na léta 281 až 301 před naším letopočtem.
Keltský monoxyl nalezený v mohelnické štěrkovně je jedním z nejstarších v Česku. Dendrologické měření určilo původ jeho vzniku na léta 281 až 301 před naším letopočtem.
Keltský monoxyl nalezený v mohelnické štěrkovně je jedním z nejstarších v Česku. Dendrologické měření určilo původ jeho vzniku na léta 281 až 301 před naším letopočtem.
21 fotografií

V sobotu na expozici naváže první ročník Archeofestu, při němž lidé nahlédnou do běžně nepřístupných badatelských laboratoří. Akce propojí pět míst v Olomouci a nabídne originální program pro děti i dospělé. Na nádvoří VMO se budou připravovat keltská jídla, vyrábět repliky pravěkých skleněných korálků, prezentovat pravěké a středověké oděvy a šití. Organizátoři ukážou také tavbu mědi, cínu a výrobu bronzových artefaktů a zpracování lnu a kamene.

„Festival jsme připravili tak, aby lidé archeologii nejen viděli, ale mohli ji také zažít. Otevřeme jim pracoviště, kam se běžně nedostanou, představíme práci našich odborníků a ukážeme, co všechno se děje s nálezem od chvíle, kdy jej objevíme v terénu,“ pozvala mluvčí Archeologického centra Olomouc Nikola Jandová.

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