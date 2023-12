O financování VRT Moravská brána se mohou podělit stát i soukromí investoři

Železnice, po které se budou řítit jen osobní vlaky rychlostí až 320 kilometrů za hodinu, bude stát několik desítek miliard korun. Jízda vlakem z Olomouce do Ostravy potom cestujícím zabere jen 30 minut a z Přerova do Ostravy patnáct minut.

Ministerstvo dopravy podle Kupky bude muset najít vhodný způsob financování této velké investice. „V tuto chvíli prověřujeme možnost financovat Moravskou bránu jako jeden z prvních projektů PPP tak, aby bylo jisté, že s ní (stavbou) bude možné začít už v roce 2026,“ řekl Kupka.

Podle něho by projekt PPP měl garantovat vysokou kvalitu stavby i dodržení termínů. „Tato forma financování stavby zároveň nemá dopad na úroveň zadlužení veřejných rozpočtů,“ řekl ministr.

U projektů PPP výstavbu dopravní infrastruktury, provoz a údržbu zajišťuje a financuje soukromá firma, stát jí následně po určitou dobu platí smluvní odměnu, takzvanou platbu za dostupnost.

65 kilometrů trati

Vysokorychlostní trať podle Kupky výrazně zvýší kapacitu železniční infrastruktury na střední Moravě. „Koridory na Hané praskají ve švech a není již možné na ně dostat další spoje osobní ani nákladní dopravy. ČR potřebuje vysokorychlostní tratě, tedy železnici v nové stopě,“ uvedl Kupka. Podle něj do vysokorychlostních tratí investují i okolní země.

„Železniční dopravu podporujeme a zpráva o tom, v jaké fázi přípravy je vysokorychlostní trať (Moravská brána), byla vnímána pozitivně,“ podotkl hejtman Josef Suchánek (STAN).

VRT Vysokorychlostní železnice povede mezi Prahou a Drážďany, dál mezi Prahou a Brnem i na koridoru mezi Ostravou a Prosenicemi. Podle odhadů vyjdou investice na obě rychlodráhy na víc než 400 miliard korun, díky nim se cestování mezi Prahou a Ostravou zkrátí na necelé dvě hodiny.

Vybudování 65 kilometrů dlouhé vysokorychlostní trati z Prosenic do Ostravy si vyžádá investici 60 až 80 miliard korun, rozdělena je do dvou částí: z Prosenic do Hranic a z Hranic do Ostravy.

Stavba má začít v lednu 2026 a zabrat zhruba šest let. Po vysokorychlostní trati z Prosenic do Ostravy by mělo denně projet až 180 dálkových vlaků typu expres. Nyní v tomto úseku denně jezdí přibližně 130 expresů a rychlíků.

Olomouc se napojí na novou vysokorychlostní trať pomocí severního a jižního sjezdu. Vlaky se tak z hlavního nádraží v Olomouci za krátký čas dostanou na vysokorychlostní koridor mez Ostravou a Brnem.

Nová vysokorychlostní trať z Prosenic do Ostravy bude sloužit pouze vlakům, které přepravují cestující, a uleví jednomu z nejvytíženějších nákladních koridorů v zemi. Na vysokorychlostní trať přejde část osobní dálkové dopravy, která nyní využívá hlavní trať mezi Ostravou, Přerovem, Břeclaví a Prahou.

Vysokorychlostní trať podle Správy železnic pomůže i regionální dopravě v Olomouckém kraji. Součástí projektu je také sjezd na současnou železniční síť ve stanici Hranice na Moravě a rekonstrukce tamního nádraží.