Strojvůdce dostal za srážku vlaků pokutu a zákaz činnosti. Je mi to líto, řekl

Obžalovaný se vzdal práva na odvolání. Státní zástupce si ponechal lhůtu na zvážení odvolání.

„Byl jsem s vlakem fyzicky jinde, než jsem si myslel, že jsem. Uvedl jsem v omyl sám sebe. Ve vlaku jste sám, když se spletete, tak vás už nikdo neopraví,“ řekl u přerovského soud čtyřiačtyřicetiletý Slovák dlouhodobě žijící v Česku, který je zároveň dopravním pilotem.

Sdělil, že si špatně vysvětlil polohu výluky. Doplnil, že když se nehoda stala, byl včetně cesty z Prahy do Břeclavi, odkud vlak vyjížděl, v práci už zhruba 13 hodin. „Úplně čerstvý jsem tedy nebyl,“ přiznal.

„Je mi to líto. Měl jsem potom několik probdělých nocí. Nikdy jsem žádnou nehodu neměl. Od té doby se víc hlídám, dávám si větší pozor v autě, vše si víckrát ověřuji i v práci jako pilot,“ reagoval na dotaz státního zástupce, zda si vzal z nehody nějaké poučení.

„Nesprávně vyhodnotil informace týkající se výluky na trati, které mu byly před odjezdem poskytnuty. Žádoucím způsobem nepozoroval trať a nereagoval na přivolávací návěst,“ řekl státní zástupce.

Podle obžaloby také překročil povolenou rychlost. Místo čtyřicetikilometrovou rychlostí jel o 23 kilometrů v hodině rychleji, a i proto už nestihl vlak se 24 vagony dlouhý 642 metrů a vážící 776 tun ubrzdit.

Může zůstat pilotem

Žalobce navrhl trest 4,5 roku zákazu činnosti řízení drážních vozidel, muž tedy může zůstat pilotem. Dále také peněžní trest ve výši 200 až 250 tisíc korun.

To by měl obžalovaný bez problému splatit. Při projednávání svých majetkových poměrů uvedl, že nyní létá na 75procentní úvazek a jeho příjem se v závislosti na vytíženosti pohybuje až kolem sto tisíc korun měsíčně čistého.

Střet vlaků paralyzoval dopravu na železnici

Střet dvou nákladních vlaků v Prosenicích na Přerovsku loni v lednu na tři týdny omezil dopravu na páteřní trati. Při nehodě byla způsobena škoda za téměř třicet milionů korun.

Za viníka nehody už dříve inspektoři Drážní inspekce označili jednoho ze strojvůdců, navíc odhalili řadu pochybení a dokonce podvádění s vykazováním výcviku i praxe.

Nákladní vlak s označením Nex 43404 dopravce Rail Cargo Carrier - Czech Republic se s dalším vlakem Pn 52479 patřícím ČD Cargo srazil loni 13. ledna krátce před jedenáctou večer.

Vlak nedovoleně projel za hlavní odjezdové návěstidlo. Následně vykolejily tři vozy se dřevem a jedna lokomotiva, poškozena byla výhybka a trolej. Nikdo nebyl zraněn.

Pochybení bylo víc

Bezprostřední příčinou bylo podle vyšetřovatelů nesprávné vyhodnocení informací, které strojvůdce vlaku Nex 43404 obdržel před odjezdem. Dále překročení nejvyšší povolené rychlosti při jízdě na takzvanou přivolávací návěst a především pak nezastavení vlaku před návěstím „Stůj“.

„Přispívajícím faktorem byla nepřipravenost (neschopnost) osoby řídící drážní vozidlo správně vyhodnotit informace, které jí byly poskytnuty před odjezdem, správně interpretovat přivolávací návěst a odpovídajícím způsobem podle ní jednat, ovlivněná neabsolvováním praktické části školení – jízdního výcviku ve stanoveném rozsahu před složením zkoušky zvláštní odborné způsobilosti,“ uvedla dále inspekce.

Podle serveru Zdopravy.cz, který upozornil na vydání závěrečné zprávy, se nehoda stala v době, kdy probíhala ve stanici výluka a volnost vlakové cesty se zjišťovala pohledem.

Tato mimořádná situace se pak spojila s nezkušeností strojvedoucího. Ten měl licenci teprve dva a půl měsíce, především však neabsolvoval řádně výcvik.

A to z překvapivého důvodu, současně totiž pracoval u letecké společnosti Smartwings. Nejméně v sedmi případech si tak plnil povinnosti pilota, a to včetně mezinárodních linek, v době, kdy podle dokumentace měl mít jízdní výcvik v lokomotivě.

Strojvedoucí neměl dostatečný výcvik

Inspektoři dokonce získali informaci, že ve skutečnosti absolvoval pouze 177 hodin. Výsledkem tak mimo jiné bylo, že s jízdou na přivolávací návěst se setkal do nehody v praxi pouze jednou.

Přitom akreditovaná společnost Retrolok, u níž strojvůdce absolvoval potřebnou zkoušku, dokladovala prostřednictvím mužova zaměstnavatele, firmy Strojvůdci CZ, že dotyčný absolvoval 470 hodin výcviku. Obě společnosti mají stejného majitele.

14. ledna 2022

Druhá zmíněná firma se navíc podle zjištění inspekce dopustila lži o strojvůdcově praxi i vůči dopravci Rail Cargo Carrier - Czech Republic, který si u ní strojvedoucího najal. Tvrdila mu, že dotyčný má nejméně dvouletou praxi.

Viník nehody vyšetřovatelům kromě jiného vypověděl, že systém informování lidí řídících dopravní prostředek o mimořádnostech je podle něj v letectví oproti železnici přesnější a více cílený na vyloučení pochybností.

Inspektoři poukázali ve zprávě též na riziko způsobené tím, že strojvedoucím se podle předpisů do pracovní doby nezapočítává přesun na začátek směny, přičemž muž takto cestoval z Prahy až do Břeclavi. Dále upozornili i na systémový problém, který také k nehodě přispěl a měl by být Drážním úřadem a ministerstvem dopravy napraven.

„Obsah a způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti nastavený právními předpisy, ve spojení s technologickými postupy dopravce Rail Cargo Carrier - Czech Republic, umožnil nezachytit žadatele, který při samostatném výkonu práce osoby řídící drážní vozidlo nedokázal aplikovat školením nabyté vědomosti – nebyl připraven na samostatný výkon práce osoby řídící drážní vozidlo v praxi,“ shrnula dříve inspekce.