Zemřel oceňovaný fotograf Vladislav Galgonek. Fotil Havla, Klause i papeže

Aby mohl vyfotit co nejlepší záběr, neváhal riskovat. A tak kvůli kombajnům při žních vylezl na stožár vysokého napětí, kde mu hrozil úraz elektrickým proudem. V Olomouci na náměstí zase bez jištění fotografoval opravy Nejsvětější Trojice z lešení, které nebylo nejstabilnější.
Někdejší dlouholetý reportér ČTK byl díky svému mimořádnému profesnímu nasazení posílán na diplomatické mise do zahraničí. A tak v roce 1994 fotografoval ve Vatikánu jmenování Miloslava Vlka kardinálem a v roce 1998 zase doprovázel jako fotoreportér Václava Klause při přijetí u japonského císaře Akihita.
Kvůli záběru lezl i na elektrický stožár. Kniha ukazuje dílo fotografa Galgonka
Byl také jediným fotografem, který směl být přítomen audienci Václava Havla u papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu. Svatého otce zachytil v roce 1995 při návštěvě Svatého Kopečku u Olomouce. Tehdy vznikla ikonický a oceňovaný snímek zachycující radost okamžiku, kdy si papež Jan Pavel II. drží hlavu v dlaních, zatímco před ním defilují dívky v sukních.
„A přitom tato fotografie byla dílem náhody. Jen jsem byl na správném místě ve správný čas. A o tom to je,“ svěřil se Galgonek reportérce iDNES.cz při společném setkání s přáteli v oblíbené hospůdce u piva. I když byl pro mnohé vzorem a velkou osobností, zůstával skromný a rozpačitý. „Já nevím, jestli tohle povídání bude někoho zajímat,“ nechápal, proč jsme mu se zatajeným dechem naslouchali a zapisovali si vše, co říkal.
Nedávno se Galgonek kromě výstavy dočkal také knihy z edice Olomoučtí fotografové, jež čerpala z bohatého fotografického fondu Muzea umění Olomouc a která celistvě mapuje Galgonkovu předrevoluční tvorbu z let 1973 až 1989. Díky zpřístupněným archivům ČTK publikace přinesla to nejlepší z pěti tisíc digitalizovaných snímků, jež tvořily podstatnou část zpravodajství československých tištěných médií před sametovou revolucí. Některé z nich doposud nebyly k vidění.
„Galgonkovou každodenní prací bylo najít skrytý příběh v těch nejobyčejnějších situacích a nejméně atraktivních prostředích,“ přibližuje editorka knihy a kurátorka Muzea umění Olomouc Štěpánka Bieleszová. „Atmosféru doby před rokem 1989 se mu podařilo zachytit ve tvářích lidí, které potkával v továrnách, zemědělských družstvech či administrativních provozech,“ dodává.
Fotil povodně i státní návštěvy
Rodák z Českého Těšína na Karvinsku měl k fotografii kladný vztah od dětství, první fotoaparát dostal v šesté třídě základní školy. Zajímal se nejen o focení, ale i o to, jak fotografie vzniká. Absolvoval obor reportážní fotografie na FAMU a obor výtvarná fotografie na Lidové konzervatoři.
První Galgonkovy fotografie pokrývá uhelný prach, kariéru totiž začal v 70. letech v dolech na Ostravsku jako dvorní fotograf průmyslových podniků. V únoru 1973 nastoupil do ČTK. Vypracoval se v předního regionálního fotoreportéra, působil v olomoucké pobočce agentury.
Ve snaze o co nejzajímavější záběr se dokázal dostat na nepřístupná místa a nacházet invenční úhly pohledu. Kombinoval detailní záběry, nadhledy i podhledy, známá byla jeho vášeň pro fotografovaní z letadla nebo průhledy skrze předměty nalezené na místě.
Mezi jeho kolegy jsou známy historky o jeho mimořádném nasazení při hledání ideálního záběru. Při golfovém turnaji, kde chtěl pořídit z podhledu záběr na tehdejšího šéfa ČEZu, jak se rozmachuje k úderu, dostal ránu holí přímo do břicha. Při fotografování zpracování sena zase neváhal vylézt na fukar, který byl právě v chodu, a přitom mu spadl dovnitř drahý objektiv. Neváhal riskovat, aby z fotografií vykřesal to podstatné.
„Jeho know-how bylo založena na kombinaci řemeslné zručnosti a výborné komunikace, neboť k fotografování dokázal přemluvit doslova každého a v Olomouci byl u všech významných událostí,“ přiblížila Bieleszová.
I přes omezení doby, neustálý dohled cenzora a sevřenost fotoreportážního formátu se však Galgonkovi v jeho předrevoluční tvorbě podařilo docílit unikátního rukopisu.
Světem reportážní fotografie silně rezonuje i jeho tvorba po roce 1989. Zachytil řadu mimořádných okamžiků, které byly oceněny na domácích i zahraničních fotografických soutěžích, ať už je to zmíněný záběr na papeže Jana Pavla II. s hlavou v dlaních z roku 1995, nebo osamělý ježek zachycený během ničivých povodní v Olomouci v roce 1997.
Galgonek se zúčastnil mnoha výstav a soutěží v Česku i v zahraničí, zejména se skupinou H 70. Pořádal také autorské výstavy. Za svou práci získal řadu ocenění včetně cen Czech Press Photo. V červnu 2007 obdržel Cenu města Olomouce za rok 2006 v oblasti výtvarné umění, fotografie.