Olomoucký kraj představil své vize. Jsou odfláknuté, kritizuje opozice

Ondřej Zuntych
  5:26
Moderní kamery ve školách schopné odhalit u člověka zbraně, podpora výstavby multifunkční haly v Olomouci nebo více vozidel pro cestující se zhoršenou pohyblivostí a orientací ve veřejné dopravě. Ale také často jen obecné fráze typu „podpoříme lokální výrobce zemědělských produktů a kvalitních potravin“. Krajské vedení tvořené ANO a SPD tři čtvrtě roku po dohodnutí koalice představilo své cíle.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Libor TeichmannMF DNES

Hejtmanství chce programové prohlášení pravidelně vyhodnocovat. Podle opozice i odborníků jsou však sliby příliš neurčité na to, aby šlo měřit, zda se je povedlo naplnit.

Vítězné ANO se po loňských zářijových volbách hned další měsíc dohodlo na vládě s SPD. Ještě na jaře nicméně nebylo jasné, na jaké věci se chtějí strany ve volebním období zaměřit.

Programové prohlášení, tedy dokument deklarující cíle pro příští roky, se na webu kraje objevilo až začátkem léta. Na rozdíl od některých jiných krajů zveřejnění neprovázela tisková zpráva ani konference.

Okresní kino vytáhla mezi nejnavštěvovanější v Česku, teď ji ocenili i v cizině

„Představení programového prohlášení jsme nedělali, ještě by kritici vykládali, že je to náš předvolební tahák. Ale myslím, že kdo to sleduje, na našem webu si ho najde. Ostatně i kdybychom žádné nevydali, také to jde. Není to povinnost, spíš vůle,“ zdůvodnil rozhodnutí hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Dokument mluví o mimořádných činech

Třináctistránkový dokument je rozdělený do jedenácti kapitol od bezpečnosti po zemědělství. Zaujme úvodní pasáž, která se od zbytku liší, protože působí jako názorový text. Obsahuje například poděkování voličům i závazek ke každodenní práci s nasazením.

„Na mimořádnou podporu chceme navázat mimořádnými činy,“ stojí na první straně. Následuje pasáž, že snahou kraje bude navázat na roky 2016 až 2020, kdy byl hejtmanem poprvé Okleštěk a ANO bylo v koalici s ODS a ČSSD.

Dobrým architektům se nechce jít dělat úředníka. Olomoucký náměstek o investicích

Tehdejší politici podle dokumentu „nastartovali mnoho důležitých změn a koncepcí s cílem zajistit lidem všech generací zcela novou kvalitu života,“ což mělo inspirovat i jiné regiony.

„Vzkřísíme plány u ledu“

„U nás bohužel koalice, která v Olomouckém kraji vládla v předchozích čtyřech letech, poslala většinu těchto plánů k ledu. Ve jménu nepromyšlené strategie, jejímž cílem mělo být snížení krajského dluhu, zcela rezignovala na rozvoj kraje, fatálně omezila investice a zásadně snížila pomoc těm, kteří ji od kraje nejvíce potřebují, od hasičů až po sociální služby pro seniory, děti a handicapované,“ konstatuje prohlášení.

Proti tomu se ohradil bývalý hejtman Josef Suchánek (STAN). „Programové prohlášení tvrdí, že jsme rezignovali na rozvoj kraje a omezili investice. Ovšem když jsme v roce 2024 předávali vládu, měli jsme největší investice v dějinách našeho kraje vůbec, aniž bychom si půjčovali. A to jsme převzali kraj zadlužený po uši a s nulovými financemi na účtech, dluh byl největší ze všech krajů,“ reagoval Suchánek.

Přeplněné koleje škodí nám i trhu s byty, říká nový rektor Univerzity Palackého

Vadí mu i zmínky o korupční kauze Autostráda spojované s jeho působením. Policie případ otevřela v listopadu 2023. Exhejtman namítá, že kořeny měla už v předchozích vládách a až „jeho“ kraj začal proti podvodům vystupovat.

„Zarážející také je, že programové prohlášení přichází až po tři čtvrtě roce. Při bližším pohledu je to soubor marketingových vyjádření bez nějakého měřitelného obsahu. Připadá mi to zkrátka trošku odfláknuté. Na druhou stranu uznávám, že je to asi jedno, protože takto pozdě už to možná zajímá jen novináře a část opozice, nikoho jiného,“ dodal Suchánek.

Podobný pohled má Dalibor Horák (ODS), jenž měl minulé volební období na starosti krajské zdravotnictví.

Dokument nepřináší nic nového, míní opozice

„V textu, na který jsme tak dlouho čekali, nenacházíme žádné zásadní novinky. Dokument má stejnou grafickou úpravu jako v roce 2016 a obsahuje také některé doslovné formulace. Pokud se zaměříme na obsah, najdeme zde podobné priority jako v programových prohlášeních předchozích rad kraje,“ uvedl.

Jedná se podle něj zejména o investice v krajských příspěvkových organizacích, spolupráci s poskytovateli zdravotních služeb, podporu vzdělávání mladých lékařů a podobně. „Vzhledem k tomu, že v průběhu volebního období končí pronájem tří krajských nemocnic, může čtenáře překvapit, že programové prohlášení postrádá jakoukoliv zmínku o této problematice,“ všiml si.

Barokní plány olomouckého arcibiskupství jsou po sedmi letech v UNESCO

Podle vedení kraje jsou ovšem cíle splnitelné. „Názor opozice je její úhel pohledu, nehodlám to řešit. My jsme třeba tehdejší vládu extrémně nekritizovali, i když by podle mne bylo za co. Programové prohlášení budeme průběžně vyhodnocovat, dělali jsme to tak i v našem minulém volebním období, vždy jednou za rok. Naším cílem samozřejmě bude ho naplnit v co největším rozsahu,“ ujistil Okleštěk.

Politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Jakub Lysek kladně hodnotí pokrytí většiny témat souvisejících s životem v regionu. Nicméně i on by uvítal konkrétnější podobu bodů, aby šla jednoduše sledovat úspěšnost jejich naplnění.

„Doplnil bych více regionální rozvoj a spolupráci obcí, podporu mikroregionů či místních akčních skupin, které mohou hrát i jiné role než jen v kontextu zemědělství a venkova. Rovněž chybí podpora lyceí a všeobecně zaměřených středních škol, třeba na IT nebo AI. Učňovské školství náš kraj nevytáhne mezi ty prosperující, ale chápu, že populistická levice toto hájí,“ sdělil.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky utrpěl mnohočetná poranění dolních končetin, když zůstal...

Tisíce lidí na gastrofestivalu v horských lázních. Nevhodná monstr akce, míní kritici

Podpora místních farmářů a turistiky, nebo zbytečné narušení lázeňského klidu a přírody? Víkendový Pojez Fest v Jeseníkách, který pořádal Moravskoslezský kraj, nalákal do Karlovy Studánky tisíce...

Putin na billboardech chválí Babiše či Okamuru. Za kampaní stojí senior

Na Jesenicku se objevilo několik billboardů, které zobrazují ruského prezidenta Vladimira Putina a opoziční politiky z ANO, SPD či Stačilo! s hesly jako „Děláte to dobře, moje děti!“ či „Nevolím...

VIDEO: Zběsilá honička na Olomoucku. Šofér pod drogami vletěl přímo před vlak

Policisté zveřejnili záběry zběsilé honičky, která se strhla v pátek ve Šternberku na Olomoucku. Řidič octavie tam začal ujížděl poté, co ho hlídka chtěla zkontrolovat. Zhruba po kilometru vjel...

Výsledky jako z jiných kontinentů. Jak si vede váš okres ve vzdělávání?

Průměrný pražský maturant získal v testu z češtiny v uplynulých třech letech až o devět bodů více než jeho vrstevník z Chebu. Podobné rozdíly nachází Česká školní inspekce mezi žáky a studenty z...

Olomoucký kraj představil své vize. Jsou odfláknuté, kritizuje opozice

Moderní kamery ve školách schopné odhalit u člověka zbraně, podpora výstavby multifunkční haly v Olomouci nebo více vozidel pro cestující se zhoršenou pohyblivostí a orientací ve veřejné dopravě. Ale...

22. srpna 2025  5:26

Umí skočit až pět metrů. Olomoucká zoo se raduje z nejmenších opic na světě

Olomoucká zoo se může nově pochlubit párem nejmenších primátů na světě. Jde o kosmana zakrslého východního. Zoo zatím chovala jen jeho příbuzného, což je kosman zakrslý západní. Zatímco jeden druh...

21. srpna 2025  15:48

Šli po milionech z prodeje bytu. Trojici soudí za brutální přepadení chataře

Krajský soud v Olomouci dnes začal projednávat loupežné přepadení z předloňského prosince. Trojice mužů ze Slovenska tehdy podle spisu napadla poškozeného v chatové oblasti v Olomouci-Radíkově....

21. srpna 2025  8:19,  aktualizováno  14:22

„Dotace? Co to je?“ Vietnamští obchodníci zachraňují malé vesnice a poradí si

Premium

Ještě před několika lety byly v rozlehlých Supíkovicích na Jesenicku tři obchody potravin a smíšeného zboží. Jeden na dolním konci, druhý na horním a třetí v centru. Jenže všichni majitelé postupně...

21. srpna 2025

Modernizaci moravského koridoru zahájí úsek na Přerovsku, pojede se až dvoustovkou

Přestavba spojnice Brna a Přerova, která je částí hlavní železniční trati z jihu na sever Moravy a do Slezska, bude zahájena první částí mezi Přerovem a Kojetínem. Modernizaci a zdvoukolejnění úseku...

21. srpna 2025  12:15

Vyšívat se dá i z rybích šupinek, říká modistka. Obléká také Jezulátko

Kloboučnice Marie Mazánková vyšívá na přehlídky, ale i pro olomoucké Jezulátko. Živí ji však právnická profese ve městě Litovel na Olomoucku. Po odchodu z práce domů do nedalekých Nasobůrek mění...

21. srpna 2025  5:06

Míchá nesmysly a genialitu, zachránil život ve vlaku. Olomoucká naděje Mikulenka

Premium

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Vyšponoval se do vzduchu, natáhl nohu a podrážkou dostal míč do sítě. Co si pamatuje pak? Jen absolutní extázi. „Euforie jak sviňa! Každý slavil jak smyslů zbavený,“ zavzpomíná Matěj Mikulenka, objev...

21. srpna 2025

Malmö - Olomouc: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Fotbalisté Olomouce zabojují o postup do ligové fáze Evropské ligy. V play off předkola je čeká švédské Malmö. Kde můžete jejich první souboj sledovat živě i další informace najdete v přehledném...

20. srpna 2025  19:26

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  20.8 14:12

Je to úleva, svěřil se zloděj po dopadení. Krádežemi prý pomáhal dceři s dětmi

Ve velké části Česka působil přes dva roky zloděj, který se vloupával do sídel firem či ordinací a odnášel si z nich peníze. Když jej policisté konečně dopadli, přiznal jim, že se mu ulevilo, protože...

20. srpna 2025  13:57

Muž z Jesenicka toužil po Tesle. Do zahraničí poslal 32 tisíc eur, ale auto nemá

Neznámí podvodníci připravili bezmála o 800 tisíc korun šestatřicetiletého muže z Jesenicka, který si chtěl koupit auto značky Tesla od zahraniční společnosti. Zájemce zaslal požadovaný obnos v...

20. srpna 2025  10:50

Výsledky jako z jiných kontinentů. Jak si vede váš okres ve vzdělávání?

Průměrný pražský maturant získal v testu z češtiny v uplynulých třech letech až o devět bodů více než jeho vrstevník z Chebu. Podobné rozdíly nachází Česká školní inspekce mezi žáky a studenty z...

20. srpna 2025  10:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.