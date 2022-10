Vitrážista ze Šumperska vrací brněnskému kostelu atmosféru zničenou za války

Byť přímo na kostel nedopadla žádná bomba, výbuchy v okolí rozbily okna a nenávratně zničily původní vitráže. Po válce okna zasklili běžným tabulovým sklem.

„Obyčejné tabulové sklo bylo pro tak jedinečnou památku nevhodné, takže je teď nahrazujeme barevnými skly. Je to nádherná práce a velká čest a závazek podílet se na rekonstrukci tak významné památky,“ řekl Pavel Bruštík.

Protože obnova historických vitráží se ukázala jako nereálná, architekt pro výměnu navrhl barevné sklo ve dvou odstínech žluté: jemnější a tmavší. „Je vizuálně příjemnější, působí tepleji a je i akusticky vhodnější,“ uvádí na svých stránkách kostel.

Speciální sklo museli dovézt až z Ameriky

Ohromná gotická okna, z nichž některá jsou vysoká až čtrnáct metrů, jsou rozdělena na obdélníky. Každý z nich Pavel Bruštík dělí kosočtverci na menší části.

„Celkově je tady dvacet oken o ploše 750 metrů čtverečních. Do oken postupně umístíme na devět tisíc tabulek skla,“ popsal Bruštík.

Speciální barvené sklo je vyrobené ve Spojených státech, protože blíž se nenašel nikdo, kdo by takový materiál dodal. „Sklo přišlo ve velkých tabulích, které řežeme ve firmě na kousky. Ty se potom umisťují do obdélníkové olověné sítě. Vzniklé obdélníky pak převážíme z naší dílny v Zábřehu do Brna a instalujeme do oken,“ vysvětlil vitrážista.

Vše je stejně jako kdysi čistě ruční práce. „Každý kousek skla bereme několikrát do ruky. Děláme to s pokorou a láskou, protože zasklíváme jedinečnou gotickou památku,“ podotkl Bruštík.

Poslední okno bude zaskleno v létě příštího roku, kdy bude také zakázka předána. „Na výsledný efekt se moc těším,“ řekl vitrážista.

Historie kostela sahá do 13. století

Historie kostela svatého Jakuba Staršího v Brně sahá do začátku 13. století, kdy byl na místě postaven románský objekt. Na přelomu 13. a 14. století ho nahradila gotická stavba.

Tu později zbourali a na stejném půdorysu vystavěli v 15. a 16. století chrám v novogotickém stylu. V období baroka došlo k barokním úpravám interiéru. V 19. století se interiéru vrátila jeho novogotická podoba.