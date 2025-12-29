Kohajda: Z poslance rektorem
Poslaneckou lavici za kancelář rektora vyměnil právník Michael Kohajda ze Šumperka, který dokázal v lednu přesvědčit akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci, že je nejlepším z uchazečů do čela druhé nejstarší univerzity v Česku s 23 tisíci studentů.
Stojí před ním úkol urovnat spory mezi přírodovědeckou fakultou a vědeckým institutem CATRIN, chce také rozhýbat aplikační praxi i u oborů, kde to dosud nebylo tolik zvykem, či posílit roli velkých dárců ve financování univerzity.