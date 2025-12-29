Vítězové roku 2025: Nový rektor, nejmenší mimino historie i oživlý kanonýr Sigmy

Nová tvář Univerzity Palackého Michael Kohajda opustil Poslaneckou sněmovnu, kde naopak pokračuje hejtman a skokan voleb Ladislav Okleštěk. Silným příběhem je záchrana drobného novorozence. Pro Přerovany je vítězstvím dokončení dálnice D1, fanoušci fotbalové Sigmy zase zaplesali, když si Olomouc překvapivě došla pro domácí pohár. Redakce iDNES.cz přináší souhrn vítězných příběhů v Olomouckém kraji v roce 2025.
Kohajda: Z poslance rektorem

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michael Kohajda.

Poslaneckou lavici za kancelář rektora vyměnil právník Michael Kohajda ze Šumperka, který dokázal v lednu přesvědčit akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci, že je nejlepším z uchazečů do čela druhé nejstarší univerzity v Česku s 23 tisíci studentů.

Přeplněné koleje škodí nám i trhu s byty, říká nový rektor Univerzity Palackého

Stojí před ním úkol urovnat spory mezi přírodovědeckou fakultou a vědeckým institutem CATRIN, chce také rozhýbat aplikační praxi i u oborů, kde to dosud nebylo tolik zvykem, či posílit roli velkých dárců ve financování univerzity.

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michael Kohajda.
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michael Kohajda.
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michael Kohajda.
Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO) vystupuje před novináři ku příležitosti otevření úseku dálnice D55.
