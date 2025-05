Likér z moravské vesničky oslnil San Francisko, porotci ho ochutnávali tři roky

Úspěch je o to cennější, že vychází z dlouhodobého posuzování produktu. Platinová medaile je totiž udělována pouze výrobkům, které tři roky po sobě získají od všech porotců jednomyslně maximální známku Double Gold.

Právě to se podařilo Višničce s příchutí kalifornských mandlí jako vůbec prvnímu českému přírodnímu likéru v historii.

Za tímto mimořádným úspěchem stojí manželé Růženka a Jan Kleinerovi z moravského Žešova u Prostějova, kteří v malém rodinném lihovaru vyrábějí ovocné likéry jen z čistých přírodních surovin.

Jejich Višnička s dotekem kalifornských mandlí tak dobyla svět nejen kvalitou, ale taky příběhem.

K úspěchu vede intuice

„Vyrábíme likéry podle intuice, ne podle tabulek. Naší filozofií je přírodní jednoduchost, důvěra v kvalitu surovin a úcta k tradici. To, že tato cesta vede až k platině v San Franciscu, je splněný sen,“ říká Růženka Kleinerová, zakladatelka značky Ratafia, jejíž chuťový cit stojí za finální podobou Višničky.

„Je to obrovská čest nejen pro nás, ale i pro Českou republiku. Je to důkaz, že i malá rodinná značka z Moravy může vytvářet produkty, které patří mezi světovou elitu. Jsme nesmírně hrdí, že jsme se mohli zapsat do světové historie lihovin,“ přidal Jan Kleiner.

Soutěž SFWSC je považována za nejprestižnější a nejvlivnější soutěž svého druhu na světě. Letos se do ní přihlásilo více než 6 000 vzorků lihovin z celého světa.

Hodnotí odborná porota složená ze 70 světově uznávaných degustátorů, destilatérů, sommelierů a kritiků. Hodnocení probíhá anonymně, aby byla zaručena maximální objektivita.

„Získat ocenění Double Gold tři roky po sobě je samo o sobě výjimečné. Získat za to Platinovou medaili je pocta, kterou dosahuje jen naprostá světová špička,“ dodává Jan Kleiner.

Ratafia po boku světových velikánů

Získání platinové medaile na soutěži San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) znamená zařazení mezi absolutní světovou elitu lihovin.

Vedle Višničky získala letos nejvyšší ocenění například Starward Whisky z Austrálie, Cierto Tequila z Mexika, Rampur Whisky z Indie nebo sherry The Matsui Shuzo z Japonska.

Jan Kleiner a Růženka Kleinerová získali za svůj likér Višnička prestižní ocenění v San Francisku.

A právě mezi tyto ikonické značky se nyní hrdě řadí moravská Višnička – jako první český přírodní likér v historii, který získal platinovou medaili.

„Tohle není jen úspěch značky Ratafia, ale celé České republiky. Ukazujeme světu, že i z Moravy může přijít likér, který se postaví po bok světových legend,“ říká Jan Kleiner.

Nízkoalkoholický likér

Višnička je nízkoalkoholický (18 %) ovocný likér vyráběný z plně vyzrálých višní a 100 % kalifornských mandlí. Je zcela bez aromat, barviv a umělých složek.

Ratafia je označení pro tradiční ovocný likér, jehož výroba sahá až do 13. století. Ve Středomoří má hluboké kořeny. Zejména ve Francii, Itálii a Španělsku. Žešovská značka Ratafia Almond Spirit tuto tradici přenáší do 21. století.

Likéry se vyrábějí v malých šaržích v moravském Žešově, ručně plněné do lahví a pečlivě kontrolované.

Rodina Kleinerových využívá mezinárodní ingredience, například 100 % čistou mandlovou silici z kalifornských mandlí, která je mimořádně ceněna pro svou čistotu, intenzitu a jemnost oproti levným náhražkám aromat, které napodobují pouze vůni mandlí.

Dále višňovou šťávu z Francie, extra velejemný obilný líh, který podtrhuje chuťové nuance pro její výslednou čistou chuť.