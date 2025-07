Ve Vikanticích zahájili likvidaci jedovatého kadmia umístěného desítky let v plechové hale. | foto: ČTK

Státní podnik Diamo žádosti vyhověl, zároveň však stanovil přísnější podmínky dalšího postupu. Kontejnery s kadmiovými kaly měly být původně z Vikantic podle uzavřené smlouvy odvezeny do konce července.

„Zatím bylo odvezeno 21 kontejnerů, což je asi 123 tun odpadu. Pokud bychom smlouvu vypověděli, sanace by se mohla protáhnout na dlouhé měsíce. Proto jsme se rozhodli dát přednost dohodě, ale nastavili jsme jasná a přísná pravidla,“ uvedl náměstek ředitele Diama pro ekologii a sanaci František Toman.

Diamo si najme nezávislého supervizora, jenž bude sledovat všechny kroky při nakládání s odpady. Supervizor i zástupci Diama budou moci kontrolovat odběr a analýzu vzorků a celý proces zpracování.

AHV ekologický servis musí do 31. srpna předložit ministerstvem životního prostředí schválený projekt odvozu odpadů z Vikantic. Toman upozornil, že odvoz dalších kontejnerů může být zahájen až po oficiálním schválení tohoto projektu a jeho předání Diamu.

„Odvoz všech 178 kontejnerů musí být dokončen nejpozději do 75 dnů po schválení projektu. Poslední termín pro kompletní odstranění odpadu a odevzdání závěrečné zprávy ale zůstává stejný, a to do konce letošního roku,“ podotkl mluvčí Diama Tomáš Indrei.

Kontejnery byly časovaná bomba

Pokud AHV ekologický servis projekt nedodá včas nebo poruší schválený postup, bude to podle Tomana považováno za závažné porušení smlouvy a Diamo od ní může okamžitě odstoupit.

„Chceme, aby se ekologická zátěž ve Vikanticích konečně odstranila. Dohoda s dodavatelem je teď nejrychlejší a nejsmysluplnější cesta, jak toho dosáhnout bez dalších zbytečných průtahů, ale s maximální kontrolou,“ dodal.

Kadmium je vysoce toxický prvek, jenž se hromadí v těle, poškozuje ledviny a může způsobovat rakovinu plic a prostaty. Kaly ve Vikanticích od roku 1984 ukládaly Rudné doly Jeseník, kontejnery se ve skladu hromadily do roku 2001, kdy Rudné doly Jeseník zanikly a byly sloučeny s Diamem.

Nebezpečný odpad uložený desítky let ve skladu na okraji vesnice obsahuje zhruba pět procent kadmia a také rozpustné soli niklu a zinku. Kontejnery jsou v chatrném stavu, protože se na nich podepsala koroze.

AHV ekologický servis při odvozu kontejnerů používá vlastní vozy, které jsou určeny pro přepravu tohoto typu nebezpečného materiálu. Odpady mají být z Vikantic odvezeny včetně obalů a kontejnerů do místa zpracování, kde je odborníci stabilizují pomocí speciálních přísad a poté je v nerozpustné formě uloží na skládce nebezpečného odpadu u Lovosic.