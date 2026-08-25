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Likvidace kadmiových kalů na Šumpersku může být ohrožena, v kontejnerech je i suť

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  14:30
Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů...

Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů umístěných desítky let v tamní postupně chátrají plechové hale. (12. května 2025) | foto: ČTK

Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů...
Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů...
Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů...
Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů...
5 fotografií
Odvoz a likvidaci 1 250 tun nebezpečných kadmiových kalů, které jsou více než 40 let uskladněny v plechové hale ve Vikanticích na Šumpersku, zkomplikoval další problém v podobě kusů stavební suti. Ty jsou naházené v dosud otevřených kontejnerech. Firma AHV ekologický servis proto krátce po loňském zahájení transportu prvních kontejnerů zpracování kalů přerušila.

Odborníci podle jednatele AHV ekologického servisu Jana Vošahlíka narazili na problém po odvozu prvních 21 kontejnerů s kadmiovými kaly, v nichž našli kusy stavebních materiálů a dřeva.

Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů umístěných desítky let v tamní postupně chátrají plechové hale. (12. května 2025)
Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů umístěných desítky let v tamní postupně chátrají plechové hale. (12. května 2025)
Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů umístěných desítky let v tamní postupně chátrají plechové hale. (12. května 2025)
Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů umístěných desítky let v tamní postupně chátrají plechové hale. (12. května 2025)
5 fotografií

„Tyto příměsi způsobovaly při zpracování technické komplikace. Představovaly riziko poškození technologické linky a současně zvýšené riziko z hlediska bezpečnosti a hygieny práce,“ uvedl Vošahlík.

Firma proto odvoz a další zpracování kadmiových kalů z Vikantic přerušila a začala prověřovat vhodnější a bezpečnější způsob zpracování.

Odvoz kadmiových kalů ze Šumperska dál nabírá zpoždění. Teď se čeká na povolení

Starosta Vikantic Libor Sedlařík podotkl, že přes 40 let stará plechová hala se stovkami tun kadmiových kalů z produkce bývalých Rudných dolů Jeseník je časovanou ekologickou bombou. Letitá konstrukce už podle něj nemusí vydržet vyšší sněhovou pokrývku či silnější poryvy větru.

Nepovažuje proto za nutné čekat, až AHV ekologický servis zajistí podmínky a povolení pro likvidaci kalů. „Kontejnery lze už teď odvézt a dočasně uskladnit tam, kde je stabilnější prostředí. Je jen otázka času, kdy se tady něco stane,“ varoval Sedlařík.

Projekt už má nyní více než roční zpoždění

Kadmium je toxický prvek, který se hromadí v těle, poškozuje ledviny a může způsobit rakovinu plic a prostaty. Zakázku na odvoz a likvidaci kalů z Vikantic vypsal státní podnik Diamo. Jeho mluvčí Tomáš Indrei řekl, že podnik jedná o dočasném úložišti, kam by kaly mohly být převezeny. Podrobnosti ale neuvedl.

V úvahu připadá i vypovězení smlouvy s firmou AHV ekologický servis, mluvčí však upozornil, že do tendru na složitou likvidaci kadmiových kalů z Vikantic se přihlásila pouze tato společnost.

Konec toxické zátěže. Jedovaté kadmium ohrožující Vikantice po 40 letech zmizí

Kaly byly v hale postupně uloženy ve 178 kovových kontejnerech. Jejich odvoz a likvidace má stát až 25 milionů korun, projekt financuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Projekt už má nyní více než roční zpoždění.

Podle smlouvy měly být nádoby odvezeny do konce loňského července a AHV ekologický servis loni na jaře transportovala prvních 21 kontejnerů. V červenci 2025 ovšem požádala o tříměsíční odklad termínu pro dokončení sanace skladu kvůli komplikacím s uložením upraveného materiálu.

Odvoz a likvidaci kalů poté dále zpozdila výzva ústeckého krajského úřadu ke změně povolení k instalaci nového zařízení pro likvidaci kalů. Diamo odhadovalo, že se to podaří vyřešit na začátku letošního roku, úřady ale nakonec budou záměr likvidovat jedovaté kaly v areálu skládky Lukavec na Litoměřicku posuzovat podle zákona o vlivu na životní prostředí. Výhrady mají ústečtí krajští radní i město Lovosice.

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