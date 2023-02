Kauza Vidkun, kde figuruje exhejtman i policejní důstojníci, se vrací k soudu

Odsouzeni byli bývalý olomoucký policejní náměstek Karel Kadlec, vlivný podnikatel Ivan Kyselý a bývalý hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD).

Odvolaly se obě strany. Šéf tamního odboru hospodářské kriminality Radek Petrůj je již pravomocně zproštěn.

Kadlec podle obžaloby podnikateli Kyselému dlouhodobě poskytoval informace z devíti trestních řízení. Šlo o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc, závodiště Lazce nebo Tesco SW, jež měly zůstat utajeny.

Kyselý podle žalobce využíval tyto informace k posílení svého vlivu a prostřednictvím Kadlece a jeho podřízeného Petrůje také trestní řízení ovlivňoval. Některé případy byly spjaty i s bývalým hejtmanem Rozbořilem.

Hejtman byl obžalován z podplácení

Rozbořil byl obžalován z podplácení, na Petrůje a Kadlece podal státní zástupce obžalobu ze zneužití pravomocí. Kadlec, který podle policie vynášel informace ze spisů, je navíc obžalován i z přijetí úplatku. Za zneužití pravomocí je sazba tři až deset let, za přijetí úplatku pět až 12 let a za podplácení jeden rok až šest let.

Kadlec, Rozbořil i Kyselý si vzali čas na rozmyšlenou, zda se proti verdiktu odvolají, stejně tak státní zástupce. Zproštěný Petrůj se svého práva na odvolání vzdal. Proti zprošťujícímu rozsudku vůči Petrůjovi však podal na místě odvolání státní zástupce.

Případ začal 13. října 2015, kdy tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) zasahoval na řadě míst v Praze a Olomouckém kraji, soud jednání otevřel loni v únoru. Kyselý se jich neúčastnil, omlouval se ze zdravotních důvodů.