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Proč spadla větrná elektrárna? Policie má několik verzí, znalce zatím neoslovila

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  10:59
Policie v souvislosti s pádem větrné elektrárny u Potštátu na Přerovsku pracuje s několika vyšetřovacími verzemi a prověřuje, zda mohlo jít o protiprávní jednání. Následně rozhodne, zda zahájí úkony trestního řízení pro konkrétní trestný čin.

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„Šetření je v současné době vedeno zejména ve vztahu k zajištění listinných důkazů a možných svědků, jejichž výpovědi by mohly vést k řádnému objasnění okolností, které vedly k pádu větrné elektrárny,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, které tam stojí. (20. srpna 2026)
Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, které tam stojí. (20. srpna 2026)
Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, které tam stojí. (20. srpna 2026)
Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, které tam stojí. (20. srpna 2026)
10 fotografií

Policejní vyšetřovatel zatím nicméně neplánuje přibrat soudního znalce. „To znamená, že nebylo vyžádáno vypracování žádného znaleckého posudku. Nicméně není vyloučeno, že by na základě nově zjištěných informací nemohlo dojít ke změně,“ podotkla Zajícová.

Větrná elektrárna stará 31 let s instalovaným výkonem 0,15 megawattu spadla u Potštátu minulý týden ve čtvrtek dopoledne. Nikdo se nezranil. Škoda je vyčíslena zhruba na 200 tisíc korun. Tubus byl vysoký 30 metrů a lopatky měřily na délku 20 metrů, takže šlo o malou větrnou elektrárnu. Větrník vyrobila firma Bonus. Pád mohl podle policie způsobit silný vítr.

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Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny a od začátku července byla mimo provoz. Podle údajů České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) je to první pád větrníku v České republice.

Trosky větrné elektrárny technici z pole rychle uklidili, kovové části budou recyklovány. Větrník byl součástí parku se čtyřmi větrnými elektrárnami, který provozuje firma Vapol VTE. Potštátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících tří elektráren, provozovatel to přislíbil.

Na Přerovsku spadla větrná elektrárna, příčinou je patrně souhra závady a větru

Havárie větrných elektráren jsou v Česku ojedinělé. Loni v srpnu se v obci Karle na Svitavsku ulomila lopatka rotoru větrné elektrárny. Její část spadla na zem a elektrárna byla vyřazena z provozu. V Česku nyní vyrábí elektřinu více než 220 větrných elektráren. Nejvyšší instalovaná větrná elektrárna má stožár vysoký 138 metrů.

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