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Vesnicí roku jsou Velké Losiny. Můžeme navázat novou tradicí, zvažují místní

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  7:01
Krajský titul Vesnice roku letos v nebývalé konkurenci 24 přihlášených obcí vybojovaly Velké Losiny na Šumpersku. Za prvenství dostanou finanční prémii, která pokryje výdaje spojené s organizací slavnostního vyhlášení. Podle starostky Jany Fialové obec v podhůří Jeseníků porotu zaujala svojí soudržností i podnikavostí místních obyvatel a firem, mezi které patří například starobylá ruční papírna či lázně.
Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 jsou Velké Losiny. Na snímku místní lázně...

Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 jsou Velké Losiny. Na snímku místní lázně (15. června 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Vesnicí roku Olomouckého kraje 2026 jsou Velké Losiny. Na snímku lázeňský park...
Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 jsou Velké Losiny. Na snímku výrobna...
Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 jsou Velké Losiny. Na snímku místní lázně...
Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 jsou Velké Losiny. Na snímku zaměstnanci...
7 fotografií

Velké Losiny v prezentaci kladly důraz na čarodějnické procesy, jež se v oblasti odehrály na konci 17. století. V letech 1678 až 1696 zde inkviziční soud vedený Bobligem z Edelstadtu odsoudil k smrti desítky lidí obviněných z čarodějnictví. Tuto část historie obce a okolí připomíná tematická cyklotrasa.

Ve Velkých Losinách měli pro hodnotitele připravený historický autobus, kterým je povozili nejen po místních pamětihodnostech, jako je kostel sv. Jana Křtitele, obecní knihovna nebo zdejší Areál zdraví.

Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 jsou Velké Losiny. Na snímku místní lázně (15. června 2026)
Vesnicí roku Olomouckého kraje 2026 jsou Velké Losiny. Na snímku lázeňský park (15. června 2026)
Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 jsou Velké Losiny. Na snímku výrobna Velkolosinských pralinek (15. června 2026)
Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 jsou Velké Losiny. Na snímku místní lázně (15. června 2026)
7 fotografií

Komisi se představili i děti z Mateřské školy Sluníčko, pěvecký sbor Pramínek, školáci či dobrovolní hasiči. „Během dne několikrát zaznělo, že soutěž Vesnice roku není o oceněních, je o lidech. A právě lidé byli tím nejcennějším, co jsme mohli hodnotitelské komisi ukázat,“ řekla starostka Jana Fialová (nez.).

„Společné odpoledne není vůbec špatný recept“

Podle ní by se z přípravy společného programu ve Velkých Losinách mohla stát nová tradice. „Hezké odpoledne strávené společně v příjemné atmosféře, s hudbou, dobrým jídlem a lidmi, které rádi potkáváme, není vůbec špatný recept,“ nastínila.

Počet obcí přihlášených do soutěže se letos výrazně zvýšil, loni jich bylo deset a o rok dříve sedm.

„Velkým Losinám moc blahopřeji, stejně jako všem ostatním obcím, které se do soutěže přihlásily. Všechny předvedly, že jsou krásnými místy pro život a mohou být inspirací pro ostatní,“ řekl při vyhlášení cen hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO).

První místo znamená kromě prestiže také 600 tisíc korun od kraje. Ty mají obci pomoci pokrýt výdaje spojené s organizací slavnostního vyhlášení, jež se zde uskuteční 14. srpna.

Naší předností je soudržnost, říkají obyvatelé vesnice roku Olomouckého kraje

Hodnoticí komise navštívila všechny přihlášené obce. Zajímalo ji, jak dotyčné vesnice prosperují, co dělají pro rozvoj společenského života, ochranu životního prostředí nebo jak pečují o kulturu. Ty, které v těchto dílčích oblastech zvlášť vynikly, získaly speciální ocenění v podobě stuh.

„Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získaly Pavlovice u Přerova, Zelenou stuhu za péči o zeleň obdržely Mořice a nejlepší vesnickou knihovnu Olomouckého kraje mají v Hlušovicích,“ dodal hejtmanův náměstek pro strategický rozvoj Pavel Jelínek (SPD).

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