Obec na Přerovsku vzdala boj s těžaři kamene, Veselíčko zvažuje dohodu

Vedení obce proti těžbě vystupovalo kvůli obavám z hluku a otřesů od roku 2014, kdy se dozvědělo o plánech na obnovení provozu. Petice s osmi stovkami podpisů ani jednání s úřady ale nepomohly a posledních několik let už v lomu opět pracuje těžká technika.

Minulý týden na veřejném slyšení představila obec obyvatelům možnost, jak mít v takové situaci z přítomnosti těžařů co nejvíc.

„Před čtvrt rokem se na nás obrátilo město Přerov, ať se vyslovíme k tomu, co by se mělo dít do budoucna. Prošli jsme vše možné, ale nejsme schopni těžbu zastavit,“ řekl starosta Tomáš Šulák.

Přerov je vlastníkem zhruba poloviny lomu, kterou bude firma od města kupovat. Ze společných jednání vyplynula možnost řešení, jež by mohlo být přijatelné pro všechny strany. Společnost Kamenolomy ČR by od města koupila pozemky za tržní hodnotu, obratem by ovšem část z nich na hranici lomu směrem k domům na jižní straně převedla za symbolickou cenu Veselíčku.

Zároveň s tím navíc těžaři připravují zmenšení dobývacího prostoru právě o část pro obec. Nemohou ji teď totiž využít, protože vydané povolení k těžbě se daného území netýká. A Veselíčko by jeho koupí získalo jistotu, že to tak i zůstane.

„Kopec nad námi by tak byl obecní. Les zůstane jako val, takže z obce nebude do lomu vidět,“ dodal starosta a podotkl, že menší kompenzace od těžařů ve formě sponzoringu akcí nebo vyasfaltování cest by vnímal jako nečestné.

Právní zástupce Veselíčka v letitých sporech to vidí stejně. „Obrátili jsme kormidlo, ať z toho obec něco má. A nemá cenu se bavit o příspěvku na dětský den,“ uvedl advokát Radek Židlík.

Těžbě nahrává zákon i situace ve stavebnictví

V lomu se vytěží přibližně sto tisíc tun kamene za rok a podle odhadů zásoby vydrží na osmdesát až sto let. Poté by obec dostala – opět za symbolickou částku – také zbytek lomu. Přínos má být v tom, že ho firma neprodá a nový majitel tam nezřídí například skládku nebo střelnici.

Ve Veselíčku se rozhodují v situaci, kdy vědí, že dokud bude platit současný horní zákon, v lomu se bude těžit. Odborníci navíc upozorňují, že s ubývajícími zásobami kamene a dalších stavebních materiálů nelze změnu legislativy očekávat.

Jednání na obecním úřadě se minulý týden zúčastnily zhruba dvě desítky lidí. Někteří se ptali na možné ohrožení zdroje vody ve studních, které však podle zástupců kamenolomu nehrozí. Odkazují se na průzkum provedený v roce 1986 při tehdejším povolování těžby.

„Lom nemůže vodu stáhnout, teď jsme na dně, níž už se nepůjde,“ sdělil vedoucí provozovny Radim Dluhoš. Snížení je navíc směrem k obci ležící pod lomem.

Prokázat souvislost mezi případnými problémy s vodou a těžbou v lomu by mohlo být podle přítomných náročné, místní obyvatelé jsou ale odhodlaní raději i nadále stav svých studní pro všechny případy monitorovat.

Lom má dodávat na stavbu D1, D55 či tratě

Diskuse byla většinu času věcná, patrně největší rozruch přinesl dotaz, proč se cestou kompenzací Veselíčko nevydalo už před osmi lety. Všechny strany se ale shodly, že stejná nabídka by tenkrát nepřišla.

„Změnil se přístup Přerova i firmy,“ komentoval to starosta.

Někteří z přítomných těžbu dokonce hájili s tím, že jim nevadí a úřad by neměl bránit svobodnému podnikání. Ozvaly se však i hlasy, které dosavadní snahu obce ocenily. Smlouvou o spolupráci mezi Veselíčkem, Přerovem a těžaři se budou zastupitelé zabývat na svém dnešním zasedání.

Silným argumentem pro změnu postoje obce je fakt, že s kamenem z Veselíčka se počítá pro chystanou dostavbu posledního úseku dálnice D1 u Přerova i další připravované dopravní stavby, třeba dálnici D55 mezi Olomoucí a Přerovem či vysokorychlostní trať spojující Ostravu a Brno. Kamenolomy ČR patří do stavebního koncernu Strabag, jehož další firma získala právě zakázku na stavbu chybějícího úseku D1.

Přerov ubezpečil, že s dalším postupem počká na rozhodnutí z Veselíčka.

„Dokud nám nebude obcí doručeno usnesení zastupitelstva o souhlasu s úplatným převodem pozemku, nebude Přerov podnikat žádné kroky vedoucí k prodeji. Chceme mít zkrátka jistotu, že Veselíčko souhlasí s tím, že Přerov prodá své pozemky společnosti Kamenolomy ČR. Čili míč je teď na straně Veselíčka,“ shrnula mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.