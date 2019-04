Obec bojuje proti lomu, kde se těží kámen na D1. Zastal se jí ombudsman

Na vážná pochybení státní báňské správy při obnovování těžby v kamenolomu u Veselíčka upozornil úřad ombudsmana.

Minulý rok se na něj obrátilo vedení obce, které tvrdí, že ho stát při povolování další těžby obešel. Veřejný ochránce práv dal Veselíčku v mnohém za pravdu.

Český báňský úřad (ČBÚ) s dosavadními závěry ombudsmana nesouhlasí. Ve veselíčském kamenolomu se od léta 2017 těží a drtí kámen, který putuje na stavbu úseku dálnice D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem.

Proti další těžbě protestovali místní lidé peticí a vedení obce v čele se starostou Tomášem Šulákem usilovalo o účast v povolovacích řízeních, aby obnovení provozu v kamenolomu zabránilo.

Veškerá snaha byla však marná. I proto obec hledala zastání u ombudsmana. Nakonec jej našla.

„Orgány státní báňské správy nedůsledně aplikovaly horní legislativu a související předpisy. Současně nesprávně hodnotily obcí uplatňovaná podání, ačkoli z jejich obsahu bylo zřejmé, že se obec domáhala důsledného posouzení záměru obnovy těžby v kamenolomu Veselíčko a svého zapojení do těchto procesů,“ uvedl zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček, který má oblast hornictví na starosti.

Veselíčko konkrétně poukazovalo na nečinnost Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého a Českého báňského úřadu.

Ta podle starosty Šuláka spočívala v toleranci těžby v kamenolomu za stanovenou vrstevnicí 350 metrů nad mořem a také v tom, že těžaři lámou ve Veselíčku kámen bez potřebného plánu sanace a rekultivace, tedy zahlazení stop po těžbě.

Plán rekultivace podle starosty původně počítal s bezplatným použitím přebytků zeminy ze stavby dálnice, ale vyšlo najevo, že žádné takové zásoby nevzniknou.

Starosta: První, kdo se nás zastal

Když se Veselíčko chtělo zúčastnit řízení o tom, jakým způsobem získat na rekultivaci peníze, báňský úřad mu to neumožnil.

„Úřady se spokojily se zastavením řízení o schválení návrhu tvorby finanční rezervy na sanaci a rekultivaci lomu, aniž by jakkoli usilovaly o to řešit tuto nevyjasněnou záležitost i nadále, byť již z úřední moci, což vnímám jako vážné pochybení v postupech báňské správy,“ napsal Křeček do zprávy o výsledcích svého šetření.

Starosta Veselíčka závěry úřadu ombudsmana přivítal. „Všechny instituce byly dosud proti nám, veřejný ochránce práv je první autorita, která se nás zastala. Jsme rádi, že naše úsilí nebylo marné,“ řekl Šulák.

Českému báňskému úřadu nyní běží zákonných 30 dní na vyjádření. Jeho mluvčí Bohuslav Machek však naznačil, že s názory veřejného ochránce práv nesouhlasí.

„Pracujeme na poctivé, podrobné odpovědi. V žádném případě to nepovažujeme za uzavřenou věc, pouze si vyjasňujeme právní názor s kanceláří ombudsmana. Nemůžeme se se závěry ztotožnit a využijeme svého práva se k nim vyjádřit,“ uvedl Machek.

V tom, že těžaři zasahují za kótu 350 metrů, ombudsman obci Veselíčko za pravdu nedal. Podle něj se tato podmínka týká jen svahu nad Veselíčkem, což těžařské firmy dodržují.

„Dle mého přesvědčení smysl podmínky tkví v tom, že se nemá těžit za tuto kótu ve směru k obci Veselíčko, kdy se zde počítá se zachováním svahu jako přirozené ochrany obce, tedy odclonění lomu,“ uvedl Křeček.

Povolení těžby z 80. let

Lom u Veselíčka provozuje společnost Kamenolomy ČR. Při obnově těžby vychází z povolení z 80. let minulého století, které stále platí.

„Báňský úřad není v žádném případě oprávněn pozastavit výkon k provádění hornické činnosti, natož aby odebral oprávnění. Nemáme žádné indicie, že by těžební organizace postupovala v rozporu s právními předpisy a vydaným rozhodnutím,“ vysvětlil už dříve mluvčí báňského úřadu Machek.

Starosta Veselíčka však očekává, že po závěrech ombudsmana úřad svůj přístup přehodnotí.

„Čekáme, že v budoucnu již nebude stranit kamenolomům nebo těžařským firmám, ale těžbu objektivně posoudí z hlediska životního prostředí a současné legislativy. Operovat rozhodnutími z minulého režimu je třicet let po Listopadu velice zvláštní,“ podotkl Šulák.

Firma Skanska, která v kamenolomu Veselíčko kámen těží, odtud loni odvezla 170 tisíc tun materiálu. Po zimní pauze rozjela další těžbu od letošního března.

„Těžební práce předpokládáme do srpna 2019. Vytěžit by se letos mělo do 80 tisíc tun kameniva,“ popsala mluvčí Skansky Tereza Mitošinková.