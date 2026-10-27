Přestože se informace o setkání začala šířit teprve předchozí den, na místo dorazilo přibližně pět set lidí z řad studentů i akademiků.
„Sešli jsme se symbolicky za minutu dvanáct. V čase, který nám připomíná, že o svobodu je třeba pečovat dříve, než o ni začneme přicházet,“ zaznělo v úvodním projevu Jana Tichánka, zástupce studentské kurie akademického senátu právnické fakulty.
Studenti kritizovali především způsob prosazování změn financování České televize a Českého rozhlasu. „Nejde přitom jen o televizní a rozhlasové poplatky, nejde jen o peníze. Jde o nezávislost médií, která mají kontrolovat politickou moc, nikoli jí sloužit,“ zdůraznil Tichánek. Jménem studentské kurie zároveň vyzval zákonodárce k odmítnutí současné podoby návrhu.
Výrazným okamžikem bylo vystoupení herečky Moravského divadla Olomouc Ivany Plíhalové. Ta před studenty připomněla vlastní zkušenost z listopadu 1989, kdy rovněž vystupovala před posluchači olomoucké univerzity.
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„Je až neuvěřitelné, že po těch 37 letech opět stojím před studenty Univerzity Palackého, tentokrát o 37 let mladšími, a vlastně zase ze stejného důvodu. Na obranu svobody, svobody slova a demokracie,“ uvedla Plíhalová.
Herečka následně přečetla prohlášení Moravského divadla Olomouc, kterým jeho představitelé od soboty po představeních vyjadřují podporu veřejnoprávním médiím. Upozornila mimo jiné na riziko omezení dostupnosti veřejné služby v regionech i možného posílení politického vlivu na obě instituce.
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Mezi účastníky byl také Štěpán Sedlák z lékařské fakulty, který pozvánku na setkání šířil prostřednictvím sociálních sítí studentského spolku mediků.
„Jsem překvapený, protože první instagramový příspěvek o této akci byl zveřejněný teprve včera kolem desáté ráno,“ popsal a ocenil především atmosféru shromáždění. „Líbilo se mi, že tady nešlo přímo o nadávání představitelům vlády, ale hlavně o podporu veřejnoprávních médií,“ vysvětlil.
Podobně setkání vnímala studentka přírodovědecké fakulty Vendula Pavlová. „Překvapilo mě, že přišlo tolik lidí, protože spousta z nich měla určitě školu,“ uvedla. Vystoupení řečníků v ní podle jejích slov zanechala naději. „Bylo to krásné a dojemné,“ dodala.
Na každodenní význam veřejnoprávních médií upozornili také další řečníci. Připomněli oblíbené televizní pořady, pohádky či rozhlasové podcasty. Zaznělo rovněž srovnání současných poplatků s běžnými studentskými výdaji.
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„Za 55 korun si v Olomouci nekoupíte ani espresso, za 150 si někdy nekoupíme ani oběd v menze. My ale díky tomu máme neomezený přístup k informacím,“ uvedla jedna z řečnic.
Matyáš Urban z iniciativy Stojíme za kulturou zdůraznil význam České televize a Českého rozhlasu pro obyvatele odlehlejších regionů. „Díky nim zůstávají odlehlejší regiony informačně propojeny se zbytkem země,“ uvedl. Zároveň oznámil, že na 3. listopadu iniciativa společně s Díky, že můžem připravuje v Olomouci komunitní happening v souvislosti s plánovanými stávkovými akcemi.
Na pokračování protestů upozornila také krajská koordinátorka Milionu chvilek pro demokracii Viktorie Pechová. Přítomné pozvala na shromáždění 15. listopadu na pražské Letné i na olomoucký pochod za svobodu a demokracii plánovaný na 17. listopadu.