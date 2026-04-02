„Policisté zahájili trestní stíhání padesátiletého muže, který je obviněn z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Nehoda se stala loni 25. května poblíž čerpací stanice u Velkého Týnce. Řidič mercedesu jedoucího ve směru od Olomouce na Přerov v mírně pravotočivé zatáčce přejel do protisměru, kde se čelně střetl s autobusem
Zranění tehdy utrpělo 22 lidí včetně obou řidičů, z toho jeden člověk středně vážná. Tím byl nyní obviněný šofér. Pacienty převezli záchranáři a hasiči do tří nemocnic v Přerově a Olomouci.
„Vyšetřování zkomplikoval právě velký počet poškozených, které bylo potřeba vyslechnout,“ podotkla Skoupilová. Řidič osobního vozu na místě při opakovaných zkouškách na alkohol nadýchal 2,33 a 2,15 promile.
Na místě zasahovaly dvě jednotky hasičů, profesionální z Olomouce a dobrovolná z Velkého Týnce. K otevření dveří autobusu musely použít vyprošťovací nářadí. Na místě zasahoval i vrtulník, povolán byl rovněž hasičský evakuační autobus, který pomáhal při transportu části zraněných do přerovské nemocnice a rozvozu nezraněných do jejich domovů.
Tehdejší páteřní silnice I/55 spojující Olomouc a Přerov byla kvůli nehodě přibližně tři hodiny uzavřena. Místem nyní prochází nově vybudovaný úsek dálnice D55.