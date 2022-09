Nový film líčí příběh vojenských opraven v Olomouci i proměnu v novou čtvrť

„Každý Olomoučan to místo dobře zná, je v našem bezprostředním okolí, a přitom o něm víme tak málo. To nás vedlo k tomu, abychom se dozvěděli víc. To místo nikdy nepatřilo do veřejného života, ale žilo celá dlouhá léta za plotem. Nyní se podíváme za hranici a uveřejníme nové, veřejnosti neznámé informace,“ uvedl jeden z autorů dokumentu Marek Pešl.

Do rozsáhlého areálu v jižní části Olomouce se v březnu zakously bourací stroje. Do konce roku odtud zmizí třicet pět zchátralých objektů a do patnácti let areál nahradí nová městská část.

Snímek, jehož premiéra se uskuteční ve středu od 18 hodin ve filmovém sále olomouckého Uměleckého centra Univerzity Palackého v budově bývalého jezuitského konviktu, přináší například pohled bývalého ředitele vojenského opravárenského podniku Bohumíra Navrátila, který zde strávil celý svůj profesní život.

Přibližuje ale třeba i příběhy bezdomovců, pro které se opuštěný areál stal v uplynulých letech domovem, nebo sprejerů, kteří sem chodili dávat průchod své tvořivosti.

3. března 2022

„Brownfieldy mají zvláštní, až magický genius loci. Jsou to zapomenutá místa, která ztratila svůj význam. Je zajímavé sledovat proces vývoje objektu po desetiletí,“ zmiňuje druhý z tvůrčí dvojice Jakub Plánka.

„Skrz výpovědi lidí, kteří s místem svázali svůj život, diváci uvidí jedinečný pohled na lokalitu. Stejně jako je zajímavé sledovat debatu o vzkříšení prostoru novým projektem,“ dodal.

Areál u Velkomoravské vznikl jako vojenská kasárna už v roce 1880, nepředstavoval však strategicky významné místo. V průběhu let tak měnil své užívání od kasáren přes vojenské sklady, cvičiště až po vojenskou záložní nemocnici.

Část kasáren s nemocnicí byla po druhé světové válce přestavěna na opravárenský areál, který se zaměřoval na tanky a bojová vozidla pěchoty. Po sametové revoluci zde dál působil Vojenský opravárenský podnik, v roce 2010 byl ale kvůli nízkým kapacitám objemu výroby zrušen. Od té doby místo chátralo.

Duo filmařů tvořící pod jménem PP-production už dříve natočilo třeba dokument Za zavřenými dveřmi. Líčil první rok covidové pandemie pohledem lidí z několika olomouckých restaurací a barů od prvního plošného zavření podniků, kdy prvotní šok vystřídala naděje na brzkou obnovu, až po následnou prodlužující se a narůstající skepsi a frustraci.