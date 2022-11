Pitva vyloučila, že by útočník z Losin zemřel v důsledku policejní střelby

Útočník, který byl zřejmě pod vlivem drog, byl dvakrát postřelen zasahujícím policistou do ruky. Později zemřel v nemocnici.

„Pitva prokázala, že úmrtí mladíka nemá souvislost se střelbou zakročujícího policisty. Přesná příčina úmrtí ale zatím není známa, čekáme na další výsledky pitvy, mimo jiné i na toxikologický rozbor. Závěry budou známy v řádu několika týdnů,“ uvedl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Pitva má mimo jiné ukázat, zda byl mladík a případně i jeho oběť pod vlivem účinku lysohlávek, které byly na místě činu nalezeny.

„Čeká nás teď hodně práce, protože je nutné dopátrat bližší okolnosti a motiv, proč se něco tak otřesného vůbec odehrálo,“ řekl v pondělí na tiskové konferenci šéf krajské kriminální policie Jan Lisický. Vyšetřovatelé přitom vědí, že případ nakonec budou muset odložit, neboť pachatel zemřel.

Lisický označil zákrok za oprávněný, vše nicméně ještě přezkoumává Generální inspekce bezpečnostních sborů. Podle něj policista střílel až ve chvíli, kdy agresor přestal zběsile bít kamarádovo bezvládné tělo a zaútočil na hlídku.

„Do té doby s tím policisté váhali, neboť si uvědomovali riziko zranění obyvatel domu při případném odrazu střely,“ řekl šéf krajské kriminálky.

Útočník jednal jako smyslů zbavený

Policista zasáhl mladíka do ruky, toho to však nezastavilo a v běsnění pokračoval. Po dalších marných výzvách znovu zazněl výstřel, jenž tentokrát zasáhl druhou ruku. Přesto muž v řádění nepřestával. Vzápětí dorazily posily; i pět policistů nicméně mělo co dělat, aby muže v amoku dostali pod kontrolu.

Navzdory tomu, že s nimi stále zápasil, mu poskytli první pomoc, přivolali záchrannou službu a naložili vzpouzejícího se muže do sanitky. Ten ale navzdory poskytnuté pomoci později zemřel.

Kriminalisté na těle napadeného mladíka napočítali minimálně padesát bodných ran v horní části hrudníku, obličeji, na hlavě, krku, zádech či nohou.

Situaci zasahující hlídky Lisický popsal jako „apokalyptickou“ - na zdech a podlaze bylo velké množství krve, celý pokrytý jí byl i útočník. Ten použil dva nože takovou silou, že je zlomil, následně sáhl po zlomené násadě od smetáku. Chodba domu se navíc opakovaně nořila do tmy kvůli světlu ovládanému pohybovým čidlem s krátkým intervalem.

Podle odborníka osloveného MF DNES u vraha zřejmě drogy spustily chování, nad nímž neměl kontrolu.

„Popis situace vypadá na akutní toxickou psychózu. Nejde přitom tolik o účinek látek samotných. Spustit to může cokoli, psychika jedince, množství látek, jejich kvalita, či zda šlo o jednorázovou záležitost nebo dojezd delšího užívání,“ nastínil expert, který ale nechtěl být jmenován, jelikož nejsou známé bližší detaily případu.

„Toxická psychóza se nicméně může projevit i u začátečníků. Roli mohou hrát i traumata z minulosti, jak víme z jiných případů. V této psychóze se všechno zdá skutečné, přichází velká paranoia, člověk jedná obranně, pudově, je v úplném amoku. I zdrogovaný člověk může být příčetný, ale v těchto případech ne,“ dodal.