Vraha, kterého postřelili policisté, zabil koktejl různých drog a alkoholu

Osmnáctiletý útočník z Velkých Losin na Šumpersku, kterého na konci října zasahující policisté dvakrát střelili do rukou, zemřel kvůli těžké intoxikaci omamnými a psychotropními látkami. Vyplynulo to z toxikologického rozboru. Dnes to oznámil šéf olomouckého odboru obecné kriminality Jan Lisický.