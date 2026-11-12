Historická lázeň na Šumpersku nabízí unikátní termální koupel ze tří pramenů

Lázeň Marie v minulosti sloužila jako samostatný dámský bazének, s postupem času však byly podzemní prostory uzavřeny nebo zasypány a v 80. letech minulého století byl navíc pramen Marie utlumen a zaslepen.
„Poslední zmínky o Marii pocházejí z doby kolem roku 1890, má tak více než stoletou historii. Když se však v 80. letech minulého století podařilo navrtat pramen Žerotín, nebyly již Eliška a Marie potřeba a přestaly se využívat,“ popisuje provozní ředitel lázeňské skupiny Royal Spa David Křepský.
Prameny tak zmizely z každodenního provozu i povědomí o původní podobě lázeňského areálu. Vše se změnilo teprve nedávno, kdy o sobě voda uvězněná v podzemí dala vědět.
„Před dvěma třemi lety během silvestrovských pobytů se nám prameny vytlačily nahoru přes podlahu a praskla nám bazénová vana. Od té doby jsme věděli, že musíme unikátnost pramenů využít a čekali jsme jen na vhodnou příležitost,“ uvádí Křepský.
Ta se naskytla při rekonstrukci lázeňského provozu v hotelu Eliška. „Rozhodli jsme se stoleté dědictví oživit, obnovili jsme podzemní prostory a vrátili jim původní lázeňský význam. Náklady na rekonstrukci Elišky a Marie byly třicet milionů korun,“ přibližuje provozní ředitel.
Vhodnou teplotu zajišťuje jeden ze tří pramenů
Alchymií bylo vyladit teplotu všech tří stékajících se pramenů. „Marie a Eliška jsou chladnější a nemají ani třicet stupňů. Zachránil to pramen Žerotín, který je teplejší, a lázeň tak díky němu má mezi 36 až 37 stupni Celsia,“ říká technický správce Jiří Žaidlik.
Právě propojením tří přírodních sirných pramenů v místě historického vývěru vznikl koncept Aqua Trium, unikátní balneologická zóna, která nemá v Česku obdoby. Vše ještě doplňují individuální sirné vanové koupele a tradiční léčebné postupy.
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„Každý z těchto pramenů představuje jedinečný příběh. Historické prameny Marie a Eliška jsou neodmyslitelně spojeny se vznikem a rozvojem zdejšího lázeňství. Pramen Žerotín naproti tomu představuje moderní hlubinný zdroj termální vody získávané z vrtu o hloubce přibližně jednoho kilometru. Právě jeho voda dnes napájí také modernizovaný bazén Eliška a celé termální lázně,“ podotýká Žaidlik.
Lázeň Marie nabízí zcela odlišný zážitek než klasický termální bazén. Komorní prostředí s maximální kapacitou osmi lidí umožňuje vychutnat si koupel v přírodní sirné termální vodě, jež obsahuje přírodní sloučeniny, zejména sirovodík a hydrogensulfidové ionty.
Lázeňská tradice sahá až do 16. století
Ty jsou po staletí spojovány s lázeňskou péčí o pohybový aparát. Sirné koupele nacházejí využití také při vybraných neurologických a kožních onemocněních. Své o tom ví například Frydrych Ctibor, který do Velkých Losin přijel až z Hradce Králové.
„Léčím si zde neuropatii dolních končetin, kterou mám kvůli cukrovce. V lázních jsem poprvé a moc se mi tu líbí,“ vyzdvihl poté, co se byl vykoupat i v historické lázni. „Bylo to moc příjemné, pěkně to tam bublá,“ popsal klient lázní.
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Návrat historické lázně znamená další krok v modernizaci areálu Termálních lázní Velké Losiny, ale také symbolické propojení více než 450leté tradice místního lázeňství se současností.
„Tři prameny zde získávají společný prostor i nový význam. Právě jejich souběh a společné využití v rámci jednoho lázeňského zařízení považujeme za mimořádnou hodnotu, která nás odlišuje od ostatních lázeňských míst,“ uzavřel Křepský.
Historie lázeňství ve Velkých Losinách sahá do 16. století. První písemná zmínka o zdejších lázních pochází z roku 1562, samotné léčivé prameny však byly využívány již dříve. Právě sirné vody se staly základem tradice, díky níž dnes Velké Losiny patří mezi nejstarší a nejvýznamnější lázeňská místa v České republice.