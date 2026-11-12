Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Historická lázeň na Šumpersku nabízí unikátní termální koupel ze tří pramenů

Lenka Muzikantová
  8:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Vychutnat si koupel v termální vodě na místě historického vývěru, který byl po desetiletí skrytý v podzemí, mohou nyní návštěvníci ve Velkých Losinách na Šumpersku. V lázeňském hotelu Eliška se znovu otevírá historická lázeň Marie, kde se setkávají tři přírodní sirné prameny. Jejich propojení dalo vzniknout novému unikátnímu lázeňskému konceptu.

Lázeň Marie v minulosti sloužila jako samostatný dámský bazének, s postupem času však byly podzemní prostory uzavřeny nebo zasypány a v 80. letech minulého století byl navíc pramen Marie utlumen a zaslepen.

„Poslední zmínky o Marii pocházejí z doby kolem roku 1890, má tak více než stoletou historii. Když se však v 80. letech minulého století podařilo navrtat pramen Žerotín, nebyly již Eliška a Marie potřeba a přestaly se využívat,“ popisuje provozní ředitel lázeňské skupiny Royal Spa David Křepský.

V lázních ve Velkých Losinách na Šumpersku otevřeli historickou lázeň Marie, kde se setkávají tři přírodní sirné prameny. Jejich propojení dalo vzniknout novému unikátnímu lázeňskému konceptu.
V lázních ve Velkých Losinách na Šumpersku otevřeli historickou lázeň Marie, kde se setkávají tři přírodní sirné prameny. Jejich propojení dalo vzniknout novému unikátnímu lázeňskému konceptu.
V lázních ve Velkých Losinách na Šumpersku otevřeli historickou lázeň Marie, kde se setkávají tři přírodní sirné prameny. Jejich propojení dalo vzniknout novému unikátnímu lázeňskému konceptu.
V lázních ve Velkých Losinách na Šumpersku otevřeli historickou lázeň Marie, kde se setkávají tři přírodní sirné prameny. Jejich propojení dalo vzniknout novému unikátnímu lázeňskému konceptu.
9 fotografií

Prameny tak zmizely z každodenního provozu i povědomí o původní podobě lázeňského areálu. Vše se změnilo teprve nedávno, kdy o sobě voda uvězněná v podzemí dala vědět.

„Před dvěma třemi lety během silvestrovských pobytů se nám prameny vytlačily nahoru přes podlahu a praskla nám bazénová vana. Od té doby jsme věděli, že musíme unikátnost pramenů využít a čekali jsme jen na vhodnou příležitost,“ uvádí Křepský.

Ta se naskytla při rekonstrukci lázeňského provozu v hotelu Eliška. „Rozhodli jsme se stoleté dědictví oživit, obnovili jsme podzemní prostory a vrátili jim původní lázeňský význam. Náklady na rekonstrukci Elišky a Marie byly třicet milionů korun,“ přibližuje provozní ředitel.

Vhodnou teplotu zajišťuje jeden ze tří pramenů

Alchymií bylo vyladit teplotu všech tří stékajících se pramenů. „Marie a Eliška jsou chladnější a nemají ani třicet stupňů. Zachránil to pramen Žerotín, který je teplejší, a lázeň tak díky němu má mezi 36 až 37 stupni Celsia,“ říká technický správce Jiří Žaidlik.

Právě propojením tří přírodních sirných pramenů v místě historického vývěru vznikl koncept Aqua Trium, unikátní balneologická zóna, která nemá v Česku obdoby. Vše ještě doplňují individuální sirné vanové koupele a tradiční léčebné postupy.

Jeseníky lákají na nové stezky i obří wellness. Turisty zde chtějí udržet déle

„Každý z těchto pramenů představuje jedinečný příběh. Historické prameny Marie a Eliška jsou neodmyslitelně spojeny se vznikem a rozvojem zdejšího lázeňství. Pramen Žerotín naproti tomu představuje moderní hlubinný zdroj termální vody získávané z vrtu o hloubce přibližně jednoho kilometru. Právě jeho voda dnes napájí také modernizovaný bazén Eliška a celé termální lázně,“ podotýká Žaidlik.

Lázeň Marie nabízí zcela odlišný zážitek než klasický termální bazén. Komorní prostředí s maximální kapacitou osmi lidí umožňuje vychutnat si koupel v přírodní sirné termální vodě, jež obsahuje přírodní sloučeniny, zejména sirovodík a hydrogensulfidové ionty.

Lázeňská tradice sahá až do 16. století

Ty jsou po staletí spojovány s lázeňskou péčí o pohybový aparát. Sirné koupele nacházejí využití také při vybraných neurologických a kožních onemocněních. Své o tom ví například Frydrych Ctibor, který do Velkých Losin přijel až z Hradce Králové.

„Léčím si zde neuropatii dolních končetin, kterou mám kvůli cukrovce. V lázních jsem poprvé a moc se mi tu líbí,“ vyzdvihl poté, co se byl vykoupat i v historické lázni. „Bylo to moc příjemné, pěkně to tam bublá,“ popsal klient lázní.

Vesnicí roku jsou Velké Losiny. Můžeme navázat novou tradicí, zvažují místní

Návrat historické lázně znamená další krok v modernizaci areálu Termálních lázní Velké Losiny, ale také symbolické propojení více než 450leté tradice místního lázeňství se současností.

„Tři prameny zde získávají společný prostor i nový význam. Právě jejich souběh a společné využití v rámci jednoho lázeňského zařízení považujeme za mimořádnou hodnotu, která nás odlišuje od ostatních lázeňských míst,“ uzavřel Křepský.

Historie lázeňství ve Velkých Losinách sahá do 16. století. První písemná zmínka o zdejších lázních pochází z roku 1562, samotné léčivé prameny však byly využívány již dříve. Právě sirné vody se staly základem tradice, díky níž dnes Velké Losiny patří mezi nejstarší a nejvýznamnější lázeňská místa v České republice.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Machroval a naše Terezka leží v hrobě. Trest pro řidiče je nízký, protestuje rodina

Premium
Patnáctiletá Tereza (na snímku vlevo se sestrou Monikou) zemřela loni v...

Tragická nehoda, která loni v listopadu u Křelova na Olomoucku skončila smrtí patnáctileté dívky a dalšími šesti těžce zraněnými lidmi, má svého viníka. Třiadvacetiletý řidič havarovaného BMW Marian...

Za vraždu taxikářky a pokus o zabití dalších dvou lidí dostal muž 25 let a detenci

Devětatřicetiletý Radek Pavlík čelí u olomouckého krajského soudu obžalobě z...

Na 25 let poslal olomoucký krajský soud do vězení Radka Pavlíka, který podle obžaloby v Šumperku zavraždil taxikářku a ukradeným autem pak málem zabil další dva lidi. Muž, jenž svou bezcitností...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

V chátrajícím chrámu na Libavé zachraňují vzácné fresky. Na lešení přispěli dárci

Tesaři budují dřevěné lešení pro restaurování stropní fresky v poutním kostele...

Padesátitunové dřevěné lešení pro restaurování vzácné stropní fresky budují tesaři v poutním kostele svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé na Olomoucku. Třípatrová konstrukce...

Obří proměna skiparku na Jesenicku. Obec má z půlmiliardové investice obavy

Skipark Filipovice čeká velká proměna. Nový majitel plánuje do modernizace...

Nová sjezdovka, další lanovka, zmodernizované zázemí i atrakce pro letní návštěvníky. Lyžařský areál ve Filipovicích na Jesenicku se v následujících letech dočká rozsáhlé proměny. Nový majitel chce...

Historická lázeň na Šumpersku nabízí unikátní termální koupel ze tří pramenů

V lázních ve Velkých Losinách na Šumpersku otevřeli historickou lázeň Marie,...

Vychutnat si koupel v termální vodě na místě historického vývěru, který byl po desetiletí skrytý v podzemí, mohou nyní návštěvníci ve Velkých Losinách na Šumpersku. V lázeňském hotelu Eliška se znovu...

12. listopadu 2026

„Škodlivá věc!“ Otec českého internetu Jan Gruntorád se dočkal i nadávek

Premium
Rodák z Olomouce Jan Gruntorád získal přezdívku Otec českého internetu.

Jako školák propojil dráty dva domy v Olomouci, aby si mohl telefonovat s kamarádem. O několik desetiletí později pomáhal připojit Československo k internetu. Olomoucký rodák Jan Gruntorád, který...

11. listopadu 2026

Zpronevěra milionů při koupi veteránů. Recidivistu čeká dalšího 6,5 roku vězení

Před krajským soudem stanul Martin Pompa, který podle obžaloby vylákal od...

Za zpronevěru deseti milionů korun pod záminkou nákupu dvou britských závodních vozů Chevron B16 uložil olomoucký krajský soud Martinu Pompovi 6,5 roku vězení. Muž podle rozsudku vylákal peníze od...

11. listopadu 2026  15:18

Za vraždu taxikářky a pokus o zabití dalších dvou lidí dostal muž 25 let a detenci

Devětatřicetiletý Radek Pavlík čelí u olomouckého krajského soudu obžalobě z...

Na 25 let poslal olomoucký krajský soud do vězení Radka Pavlíka, který podle obžaloby v Šumperku zavraždil taxikářku a ukradeným autem pak málem zabil další dva lidi. Muž, jenž svou bezcitností...

11. listopadu 2026  7:30,  aktualizováno  13:46

Prezidentka? Stačí mi oslovení Zdeňko, říká Blišťanová po konci v čele Jeseníku

Poslankyně a nyní už bývalá starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová

Její uskupení Jeseník srdcem (TOP 09 a nezávislí) získalo v komunálních volbách v Jeseníku stejně mandátů jako první Pro Jeseník a od vítězství ho dělilo pouhých 59 hlasů. Přesto povede město koalice...

10. listopadu 2026  16:49

Znásilnění čtrnáctileté si natáčel a video rozeslal. Místo podmínky půjde do vězení

ilustrační snímek

Pod záminkou, že si u něj může uschovat koloběžku, vylákal tehdy mladistvý chlapec čtrnáctiletou dívku do bytu svých rodičů, kde ji podle verdiktu soudu znásilnil. Nedobrovolný sex navíc natočil a...

10. listopadu 2026  15:22

Strojvůdce jel se třemi promile, dostal podmínku a zákaz činnosti. Sám šel na léčbu

ilustrační snímek

Podmínka, peněžitý trest a také pětiletý zákaz řízení drážních vozidel. Takto potrestal přerovský okresní soud strojvedoucího, který v květnu řídil vlak mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou s téměř...

10. listopadu 2026  9:46

Spor o běžkařskou arénu na Rejvízu sílí. Petici proti projektu podepsaly tisíce lidí

Kostel Jména Panny Marie na Rejvízu na hlavní silnici protínající osadu

Plánovaná běžkařská aréna s umělým zasněžováním na Rejvízu ve Zlatých Horách na Jesenicku dál budí rozruch a rozděluje místní. Proti projektu za zhruba 12 milionů korun vznikla petice, kterou už...

10. listopadu 2026

Účet za stavbu dálnice u Mohelnice postupně vystoupá na 120 miliard

Premium
Stavba dálničního obchvatu Litomyšle. (8. června 2026)

Dostavbu posledních 35 kilometrů mezi Opatovcem a Mohelnicí má na dosah konsorcium vedené společnostmi Budimex a Strabag. Po jejich dokončení bude v provozu celá dálnice propojující hradeckou D11...

10. listopadu 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9. 11. 17:39

Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě

Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...

Jílková střídá Juru ve vedení Prostějova, chce vzájemnou úctu. Změna i v Jeseníku

Jana Jílková (Na rovinu!) je novou primátorkou Prostějova. (9. listopadu 2026)

Prostějovskou primátorkou se v pondělí stala lídryně vítězného uskupení Na rovinu! (STAN, TOP 09 a Zelení) Jana Jílková. Na ustavujícím zasedání pro ni v pondělí hlasovalo 21 z 34 přítomných...

9. listopadu 2026  16:49

V Želechovicích někdo vnikl do volební místnosti, volby se budou opakovat

ilustrační snímek

Občany Želechovic na Olomoucku čekají nové komunální volby. Ty říjnové totiž v pondělí zneplatnil Krajský soud v Olomouci. Dle rozsudku soudu někdo během volebního víkendu, tedy v noci z 9. na 10....

9. listopadu 2026  14:17,  aktualizováno  16:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.