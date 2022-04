Mrskut plný tradic i akcí se konečně vrací po koronaviru na Hané i jinde

Kam lze vyrazit o Velikonocích Velikonoce na Hané

V sobotu je od 10 do 16 hodin pro návštěvníky připraven bohatý program v Kameníčkově gruntě Hanáckého muzea v přírodě v Příkazech u Olomouce. Celodenní akce zahrnuje tradiční velikonoční a jarní zvyky, zdobení vajíček, pletení pomlázek, pečení jidášů, ve 14 hodin také pěvecké vystoupení dětského souboru a velikonoční jarmark. Velikonoce v Arboretu Bílá Lhota

Na sobotu Arboretum Bílá Lhota připravilo již tradiční akci Velikonoce v Arboretu Bílá Lhota. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky zdobení velikonočních vajec, pletení pomlázek z proutí a pro děti jsou připraveny také prolézačky mezi stromy, střelba z luku a tvořivé dílničky. Velikonoční jarmark Přerov

Nedělní velikonoční jarmark začne na přerovském Horním náměstí v 10 hodin a potrvá do 16 hodin. Prodejci nabídnou ruční výrobky a jarní dekorace. Návštěvníci se také mohou těšit na ukázku dobových řemesel, vystoupení muzikantů, tanečníků nebo šermířů. Olomoucké Velikonoce

Až do neděle mohou lidé na Horním a Dolním náměstí v Olomouci nakoupit velikonoční a tradiční jarní zboží. Na velikonoční víkend je také připraven kulturní program plný folkloru, tradic a cimbálové muziky. Na Horním náměstí opět tradičně stojí velká „kraslice od srdce“. Prodejní stánky jsou otevřené do 19 hodin. Prohlídky na hradě Šternberku

Až do pondělí mohou návštěvníci přijít na prohlídku s rozšířeným výkladem o historii Velikonoc. Hrad bude otevřen po celou dobu velikonočních prázdnin, vždy od 10 do 16 hodin. Vrcholem programu bude v sobotu Dětský velikonoční jarmark. Na zámku Čechy pod Kosířem

Velikonočně vyzdobený zámek nabídne klasické prohlídky až do pondělí vždy od 9 do 15 hodin. Od soboty budou prohlídky s velikonoční tematikou. Plumlovské rekviem za rytíře

O velikonočním víkendu se na zámku Plumlov koná tradiční akce Velikonoční drátenický jarmark s Komedianty. Návštěvníky pobaví šermíři Fuente Ovejuna, kejklířská společnost Komedianti na káře nebo divadelní a šermířské seskupení Divadlo bez střechy. Nebude chybět ani drátenické, hrnčířské či kovářské řemeslo. Velikonoce na hradě Helfštýně

Od pátku do pondělí, od 9 do 17 hodin, bude pro návštěvníky hradu připraven zábavně naučný doprovodný program. Zájemci mohou navštívit výtvarné dílny, stanoviště s malováním na obličej nebo jarmark se šperky, keramikou, hračkami, čaji a kořením. Dovednosti představí také mistr keramik, košíkář nebo kováři. Připravené jsou také soutěže pro děti. Na hradě zazní lidové písně a cimbálové muziky. Velikonoce v Zoo Olomouc

Velikonočně nazdobená zoo návštěvníkům nabídne pestrý program od pátku až do neděle. V areálu si tak lidé nazdobí pomlázku, setkají se s pravou Hanačkou, nabarví vejce nejrůznějšími technikami a nebo mohou letos poprvé vidět komentovaná krmení.