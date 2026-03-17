Velikonoce v Olomouci 2026: kde se v kraji konají jarmarky a trhy, termín a ceny

Velikonoce v Olomouckém kraji ožívají vůní tradičních dobrot, řemesly i pestrým programem pro celou rodinu. Jarní trhy nabízejí nejen jidáše, mazance či frgály, ale i připomínku starých zvyků v moderním pojetí. Podívejte se, kam vyrazit za tou pravou velikonoční atmosférou.
Na Olomoucku se s příchodem jara tradičně pořádají velikonoční trhy, jež jsou oslavou tradic, řemesel i chutí. Návštěvníkům připomínají zvyky, jež na jaře dodržovali jejich předci. Zároveň lákají na řemeslné výrobky a gastronomické speciality.

Na přelomu března a dubna mohou lidé na různých místech v kraji ochutnat jidáše, mazance či frgály nebo si koupit velikonoční dekorace. To vše navíc v doprovodu hudby, folklorních vystoupení a dílniček pro děti. Kde čeká ta pravá velikonoční atmosféra?

Velikonoční trhy, jarmarky a výstavy v Olomouckém kraji v roce 2026
AkceKdy a kde
Velikonoční tvoření - Travňák, Klub volnočasových aktivit PešekOlomouc, Peškova,
19. 3. 2026,  16:30 - 18:00
Olomoucké velikonoční trhy na Horním náměstíOlomouc, Horní nám.,
27. 3. 2026 - 6. 4. 2026
Velikonoční komentovaná krmení v Zoo OlomoucOlomouc, Darwinova
2. 4. 2026 - 5. 4. 2026
Hanácké Velikonoce v PříkazíchPříkazy,
4. 4. 2026
Dětský velikonoční jarmark na hradě ŠternberkŠternberk, Horní nám.
4. 4. 2026
Velikonoční výstava v LitovliLitovel,
30.3. – 4. 4. 2026
Farmářské trhy v PřerověPřerov, náměstí TGM
2. 4. 2026
Historický jarmark v PřerověPřerov, Horní nám.,
5. 4. 2026
Velikonoce na hradě HelfštýnHrad Helfštýn,
3. 4. 2026 – 6. 4. 2026
Velikonoční trhy v JeseníkuJeseník, Masarykovo náměstí,
3. 4. 2026
Prodejní velikonoční výstava v zámku KoniceKonice, Kostelní
27.3. – 8.4. 2026,
mimo státní svátky
Jarní farmářské trhy v HranicíchHranice, Masarykovo náměstí,
28.3. 2026

Velikonoce v Olomouci

Stánky nabízející regionální produkty, řemeslné výrobky a velikonoční dekorace zaplní na přelomu března a dubna Horní náměstí v Olomouci. Na přistavěném pódiu se zase vystřídá řada kapel, zahraje tam také cimbálová muzika nebo vystoupí pěvecký soubor Bobule.

Kde: Olomouc, Horní náměstí Kdy: od pátku 27. března do pondělí 6. dubna
Otvírací doba: 10-18 hodin
Program: prodejní stánky, dětské dílničky, cimbálová muzika a další taneční a hudební vystoupení
Web: Olomoucké Velikonoce

Nabitý kulturní program doplní také kolotoč a dílničky, kde si děti budou moci vyrobit drobné velikonoční dekorace.

Na velikonoční neděli si město pro děti připravilo od 13 hodin zábavné představení Zpívánky strýčka Líčka, v 15 hodin proběhne na náměstí bohoslužba.

Od Velkého pátku do velikonoční neděle budou zájemci moci vystoupat také na radniční věž, jež je obvykle otevřena pouze v letní sezoně. Vedle toho bude v těchto dnech přístupná také vila Primavesi a zájemci mohou absolvovat i prohlídku Slavnostního sálu Základní školy Komenium.

Hanácké Velikonoce v Příkazích

Kde: Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích na Olomoucku
Kdy: sobota 4. dubna 2026 od 10 do 16 hodin
Program: zdobení kraslic, ochutnávka velikonočního pečiva, pletení tatarů, ukázky košíkařského řemesla, dětské hry nejen s vejci, pěvecké vystoupení
Vstupné: Dospělí 160 Kč, Snížené (studenti 15-26 let; senioři nad 65 let) 140 Kč,
Žáci 6-15 let 90 Kč,
Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a až 4 děti do 15 let) 300 Kč, Zvíře 50 Kč
Web: Hanácké Velikonoce

Na Bílou sobotu bude v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích živo. Od 10 do 14 hodin bude v areálu probíhat velikonoční jarmark. I další program se ponese v duchu tradic. Návštěvníci budou moci ochutnat tradiční velikonoční pečivo jidáše, které se budou péct přímo v tamní kuchyni.

Zájemci si budou moci vedle nakupování zkusit i různé velikonoční tradice, jako je pletení pomlázky, výroba proutěných košíků nebo barvení vajíček.

Hanácké kraslice jsou mimořádné zdobené. Hospodyňky je tradičně barví do výrazných odstínů a kousky nastříhané slámy na ně dělali precizní ornamenty. Ve 14. hodin vystoupí v muzeu pěvecký sbor z místní základní školy.

Dětský velikonoční jarmark na hradě Šternberk

Velikonoční sobota bude na hradě Šternberk patřit především dětem. Na nádvoří hradu se od 10 do 16 hodin otevřou rukodělné dílničky. Nejen děti si mohou vytvořit dekorace nebo si ozdobit kraslice. Vítaní jsou i dospělí.

Kde: hrad Šternberk
Kdy: 4. 4. 2026 10:00 – 16:00 Program: zdobení kraslic a další výtvarné dílny, velikonoční prohlídky hradu
Vstupné: 60 Kč,
děti do 3 let zdarma
Web: Odkaz

Vstupné na jarmark činí 60 Kč, za děti do 3 let se neplatí nic. Jednotlivé dílničky se hradí samostatně. Při zakoupení vstupenky na prohlídku hradu je možné jít zároveň i na jarmark zdarma.

Od čtvrtka 2. dubna do neděle 5. dubna budou vždy od 10 do 16 hodin probíhat také speciální velikonoční prohlídky hradu Šternberk. Návštěvníci si mohou prohlédnout interiéry ozdobené řezanými květinami a typickými historickými předměty. Dozvědí se také zajímavosti o svátcích jara.

Velikonoční prodejní výstava v Litovli

Kde: Výstavní síně Městského klubu, Nám. Př. Otakara 753, Litovel
Kdy: 30. 3. – 4. 4. 2026, pondělí – čtvrtek 9:00 –17:00, pátek a sobota 10:00 –16:00
Program: výstava a prodej velikonočních dekorací Vstupné: dobrovolné
Web: Velikonoce v Litovli

Pestrá přehlídka kraslic, pomlázek, velikonočních ozdob a dalších dekorací, to vše budou moci návštěvníci Výstavní síně Městského klubu v Litovli nejen obdivovat, ale rovněž si to zakoupit.

Své výrobky nabídnou děti z místní základní a mateřské školy od pondělí 30. března do soboty 4. dubna. Otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 9 do 17 hodin, v pátek a sobotu od 10 do 15 hodin.

Farmářské trhy a Historický jarmark v Přerově

Kde: Masarykovo náměstí, Přerov
Kdy: 2. 4. 2026, 5.4. 2026 od 10:00
Program: prodejní stánky, koncerty
Web: Odkaz

Široký výběr rukodělných výrobků a regionálních potravin nabídnou prodejci na stáncích v Přerově na Zelený čtvrtek. Návštěvníci si budou moci koupit tradiční pochutiny, jako jsou frgály, vlčnovské vdolečky, různé sýry, uzeniny, džemy nebo med přímo od včelaře.

Vedle toho nebude chybět ani keramika, košíky a další místní výrobky. Nepůjde ale o ledajaké farmářské trhy, vzhledem k jejich konání před velikonočními svátky sortiment doplní tematické dekorace a první jarní výsadba.

Podruhé stánky zaplní náměstí také na Boží hod velikonoční, tedy v neděli. Tentokrát prodej doplní i bohatý kulturní program. Vystoupí tam dechový orchestr Haná, skupina Beltane Girls a IN Blue i dětských souborů ze Střediska volného času Atlas a Bios.

Atmosféru starých časů doplní kapela Rabbussa, orientální tance skupiny Isanda, ukázky historického šermu. Na své si přijdou i milovníci zvířat, k vidění budou nejen ta domácí, ale i dravci, již se předvedou pod dohledem sokolníka Andreje.

Velikonoce na hradě Helfštýn

Kde: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou
Kdy: 3. 4. – 6. 4. 2026 9:00-17:00 Program: prodejní stánky, ukázka lidových řemesel, tvořivé dílny
Vstupné: Dospělí 150 Kč, Zlevněný vstup pro studenty a seniory 80 Kč,
zdarma děti do 6 let
Web: Odkaz

Hrad otevře své brány nejen klasicky o víkendu, ale na Velký pátek a Velikonoční pondělí. Standardní komentované prohlídky nahradí velikonoční program.

Areál zaplní stánky nabízející různorodé tradiční výrobky. Součástí programu bude i ukázka lidových řemesel, zájemci si budou moci vyzkoušet práce našich předků na vlastní kůži.

Rovněž si budou moci namalovat vajíčka, uplést pomlázku a na své si přijdou i ti nejmenší, pro děti bude otevřena tvořivá dílna.

Velikonoční trhy v Jeseníku

Velikonoční atmosféra dorazí na Velký pátek také do Jeseníku. Trhy nabídnou setkání s místními výrobci, řemeslníky i hudebníky. Na místě se představí zhruba sedm desítek prodejců z regionu, kteří přivezou potraviny, řemeslné výrobky i velikonoční dekorace.

Kde: Masarykovo náměstí, Jeseník
Kdy: pátek 3. dubna 9–16 hodin
Program: prodejní stánky, koncerty, výtvarné dílny, kolotoč Web: Jesenické trhy

Návštěvníky vedle možnosti zakoupit bohatý sortiment čeká také pestrý program pro celou rodinu. Na pódiu se vystřídají místní kapely Luskni prstem a VýTržníci, zpěvačka Eva Danielová nebo pěvecký soubor JeSen pod vedením Karla Pajera.

Pro děti bude otevřena hernička rodinného centra Krteček a také tvořivé dílny, kde si budou moci třeba uplést pomlázku nebo nabarvit vajíčko. Chybět nebude ani kolotoč nebo oblíbené airbrush tetování.

Prodejní velikonoční výstava v zámku Konice

Kde: zámek Konice, Kostelní 46 Kdy: 27.3. – 8.4. 2026 mimo státní svátky vždy 9:00 – 12:30, 13:00 – 16:00
Program: výstava a prodej řemeslných výrobků a velikonočních dekorací Vstupné: dobrovolné
Web: Velikonoční výstava

Zámek Konice bude v galerii v období Velikonoc hostit řemeslníky a další prodejce z blízkého okolí, s nimiž městské kulturní středisko dlouhodobě spolupracuje.

Návštěvníci si budou moci ozdobnou keramiku, svíčky, dřevěné nádobí a další výrobky nejen prohlédnout, ale i zakoupit.

Podpoří tak nejen regionální prodejce, ale i charitativní organizace z okolí, jež sem rovněž přijedou nabídnout své výrobky. V pátek 27. března proběhne v zámecké galerii slavnostní vernisáž, jež zahájí celou akci.

Jarní farmářské trhy v Hranicích

Na Masarykově náměstí v Hranicích se v sobotu 28. března představí více než čtyřicet lokálních prodejců. Lidé mohou ochutnat valašský bramborák, frgály, domácí med nebo různé druhy sýrů a uzenin. K tomu přibude široká nabídka nápojů včetně medoviny, horké čokolády nebo svařeného vína.

Kde: Masarykovo náměstí, Hranice
Kdy: sobota 28. března od 10 do 16 hodin
Program: prodejní stánky, muzika, výtvarné dílny, malování na obličej, kolotoč, kraslicovník Web: Odkaz

Kromě gastronomických zážitků si návštěvníci mohou prohlédnout řemeslné výrobky – košíky, řehtačky, keramiku, šperky či ručně šité oblečení.

Děti se mohou zapojit do tvořivých dílen, malovat kamínky a vajíčka, nechat si namalovat obličej nebo vyzkoušet airbrush tetování a projít se na dětském kolotoči.

Celý den obohatí hudební program, v 10 hodin zahraje dechová kapela Hraničáci, později vystoupí také Cimbálová muzika Valašsko a v 15:15 vystoupí jako zlatý hřeb hranická country kapela Lepenec.

Nedílnou součástí trhů je také slavnostní kraslicovník, strom ozdobený tisíci barevnými kraslicemi, který každoročně přitahuje návštěvníky všech věkových kategorií.

17. března 2026  11:37

Velikonoce v Olomouci 2026: kde se v kraji konají jarmarky a trhy, termín a ceny

Velikonoční pomlázka ve Zlíně v podání Slováckého souboru Vonica. (duben 2025)

Velikonoce v Olomouckém kraji ožívají vůní tradičních dobrot, řemesly i pestrým programem pro celou rodinu. Jarní trhy nabízejí nejen jidáše, mazance či frgály, ale i připomínku starých zvyků v...

17. března 2026  11:17

