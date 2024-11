Dítě by si mělo střední školu vybrat samo, říká ředitel. Pomůže i veletrh

Smyslem veletrhu je, aby si deváťáci vybrali správné povolání a měli jistotu, že po skončení studia snadno najdou uplatnění a dobře placenou práci.

Kdo by si Scholaris neměl nechat ujít?

Na veletrh chodí žáci, kteří už mají jasno, zda půjdou na gymnázium, průmyslovku, nebo je baví řemesla. Další zhruba polovina příchozích však absolutně netuší, co by chtěli dělat dál. Scholaris jim tak může dát alespoň nějakou představu o pestrosti nabídky a možnostech, které po škole mají. Je důležité, aby si dítě vybralo samo, co ho baví a který obor mu přijde zajímavý. Pak bude mít i dobré studijní výsledky. Když ho naopak rodič natlačí do něčeho, co ho nebaví a nebude spokojené, pak se to promítne i na známkách. I pozdější uplatnění zřejmě bude složitější.

Jak ale patnáctileté dítě může mít jasnou představu o tom, co by chtělo po zbytek života dělat?

Kdysi platilo, že když člověk vystudoval třeba strojařinu nebo automechanika, tak jím pak celý život také byl. Dnešní doba je však odlišná a nabízí tolik možností. Dítě se může rozvíjet, profesně růst a je jen na něm, jestli toho využije, nebo nikoliv. Tím, že rodič dá dítě na nějaký konkrétní obor, se pro něj cesta rozhodně neuzavírá. Dítě si pak klidně může udělat maturitu a jít na vysokou, i takové případy tady máme.

Jak se bude prezentovat vaše škola?

Využíváme toho, že jsme velká řemeslná škola. Se základními školami se domlouváme dopředu a podle zájmu otevíráme workshopy, kde si mohou žáci řemesla osahat a vyzkoušet, jestli by je bavila. Také se mohou pobavit se stávajícími studenty a ti se mohou podělit o vlastní zkušenosti, což je skvělé. Je to něco, co se moderními technologiemi, kdy si informace můžete velice snadno vyhledat na internetu, nedá nahradit.

Kdy a kde v kraji na Scholaris Šumperk

dnes 8:00–17:00

Gymnázium Šumperk Přerov

12. listopadu 8:00–17:00

Střední škola technická Přerov Prostějov

14. listopadu 8:00–17:00

Společenský dům Prostějov Olomouc

20. listopadu 9:00–18:00 a 21. listopadu 8:00–16:00

SŠ polytechnická Olomouc

Vzpomenete, jak jste si vybíral střední školu vy?

Tehdy jsme neměli moc prostoru si vybírat a také nabídka byla omezená. Když jsme nevěděli, co všechno lze, tak jsme po tom ani netoužili. U mých dětí jsem byl ale za ty možnosti a za ten výběr rád.

Poradil byste rodičům, jak mají postupovat, než dají dítě na nějakou školu?

Je potřeba dobře zvážit, jestli teď v tomto okamžiku má dítě kompetence dané nároky zvládnout. Pokud si nejste jistí, není problém zvolit nižší úroveň. V době puberty se dítě hodně vyvíjí a není pro něj problém z jednodušší úrovně poskočit výš a vše dohnat. Když je to opačně a dítě nezvládá, je otrávené a znechucené, má pak i špatnou zkušenost, kdy se pro něj jen stěží hledá nějaká vzdělávací cesta. Přijďte na veletrh, abyste si mohli udělat představu o nabídce a profesních možnostech.

Mluví se o tom, že za deset dvacet let už tu spousta profesí nebude a výhledově má tak větší podporu všeobecné vzdělávání. Jak se na to díváte?

Nevím, jak to bude v budoucnu, ale dnes je obrovská poptávka po šikovných řemeslnících. Takže být na něco odborníkem znamená mít na dlouhou dobu dobře zaplacenou práci.

O jaké obory je na vaší škole největší zájem?

Stále táhnou automobilní obory, tam míváme dlouhodobě velký přetlak. Zájem bývá i o maturitní obory. Žádaný je například obor mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. To je něco mezi instalatérem a elektrikářem a žáci jsou vzděláváni v obou těchto dovednostech. Mohou z nich pak být například servisní nebo revizní technici, mohou si založit firmu na montáž klimatizací a tak podobně. Zájem je také o truhláře a počty zájemců nám pomalu narůstají i ve stavebních profesích. Vzhledem k poptávce firem je však absolventů stále málo. Ale všechny obory, které tu učíme, jsou jednoznačně uplatnitelné na trhu práce. Při odborné výuce navíc spolupracujeme s řadou firem, takže všem žákům, kteří dostávají výuční list, tak nabízíme i zaměstnání.

Které nejžádanější obory se budou prezentovat na veletrhu?

Budou tři a vytipovává je úřad práce podle zájmu ze strany zaměstnavatelů a také Olomoucký kraj. Jedná se o stavebnictví, kde je trvalý nedostatek pracovní síly. Ať už zedníků, tak projektantů či stavbyvedoucích. Pak je to obor krejčí a modelářství a návrhářství oděvů, které má v Prostějově i po krachu Oděvního podniku velkou tradici a firmy tyto lidi stále shánějí. Do třetice to bude obor malíř, lakýrník a autolakýrník. Pro ty, kteří se v záplavě informací ztratí, to může být jakési vodítko, u kterých profesí se nespletou.