„Bohužel už nyní vyjíždíme k seniorům do přehřátých bytů, kteří dostali úpal nebo úžeh, protože špatně větrali. Častější jsou i dopravní nehody z nepozornosti a únavy,“ bilancuje mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lucie Mikisková.
Upozorňuje, že lidé by neměli pobývat na přímém slunci, měli by dostatečně pít a používat krémy s UV faktory. Také by se měli zdržovat v ochlazené místnosti nebo vyrazit na procházku nejlépe do stinného lesa. Teploty na přímém slunci se totiž podle odborníků mohou vyšplhat i přes 50 stupňů Celsia.
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Extrémní vedra jsou tady. Jak ochránit zdraví a připravit se na blackout
„Člověku v černém (tmavém) oblečení bude na slunci tepleji než člověku oblečenému v bílém (světlém). Pocitová teplota závisí i na dalších faktorech, jako je vlhkost, vítr a další. Nejvyšší teploty bývají zpravidla kolem 15. až 16. hodiny,“ upozornil Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu.
Festivalová panika. Někde zrušili akce
Na pozoru před vedry jsou pořadatelé víkendových akcí, kteří chystají všemožné způsoby, jak návštěvníky hlavně na rozpálené městské dlažbě ochladit. I tak se však bojí, že lidé nepřijdou.
„Možná tak do oběda dorazí, to se ještě dá, pak už se o návštěvnost bojím,“ posteskl si starosta Mohelnice Pavel Kuba. Na tamním náměstí se v sobotu od 10 do 20 hodin koná Street Food Festival.
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„Kvůli vedrům vypukla doslova panika, náměstí máme totiž hodně otevřené a bez stínu. Chci ale ujistit, že bude dostatek zastíněných míst, vodní mlha a ve spolupráci s hasiči budeme rozpálené plochy zavlažovat,“ uvedla Adéla Karabcová z tamního infocentra.
Někde už plánované akce kvůli extrémnímu počasí zrušili. Olomouc například odvolala pravidelný nedělní promenádní koncert ve Smetanových sadech, Sokol v Olomouci-Nemilanech odvolal sobotní akci Hurá, prázdniny. Muzeum umění Olomouc rozhodlo, že vzhledem k vysokým teplotám neotevře o víkendu podkroví s expozicí Století relativity.
Špičkovým cyklistům možná zkrátí závody
Extrémně vysoké teploty mohou ovlivnit na víkend plánované silniční závody společného mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice v Jeseníku, kde jsou organizátoři připraveni zkrátit trasy.
„Situace je taková, že se o zkrácení tras uvažuje pro sobotu i neděli, ale rozhodnutí padne až na poradě týmů,“ sdělil marketingový manažer Českého svazu cyklistiky Martin Dvořák.
Vykoupené větráky i klimatizace
Lidé vzali útokem i prodejny s elektrem, kde kupují ve velkém především větráky a klimatizace.
„Dorazila dodávka se zásobami kolem padesáti kusů, a jak rychle dorazila, tak rychle i zmizela,“ uvedl vedoucí prodejny s elektrem v Šantovce Pavel Vávra. Okamžitě tak na prodejnu naskladnili další várku.
Sobi ve sprše, led i nanuky
Zvládat horko pomocí sprch, bazénů i ledu pomáhá svým zvířecím svěřencům olomoucká zoo. Ošetřovatelé nyní ochlazují hlavně soby polární, kteří ve své domovině za polárním kruhem čelí teplotám blížícím se až padesáti stupňům pod nulou.
Kromě nich potřebují speciální péči také vlk Hudsonův, levhart mandžuský, tygr ussurijský nebo zvířata s hustou srstí. „Pro některá zvířata vyrábíme ledové koule, do nichž zamrazujeme ovoce či nanuky,“ přiblížila mluvčí zoo Iveta Gronská. Tygr si podle ní rád vleze do bazénu, sobi se během velkých veder sprchují. „Lamy stříháme,“ dodala mluvčí.
Na střeše hrozí klempířům popálení
Drsné podmínky nyní zažívají také klempíři a pokrývači. „Pokud je nutné vyjet k zákazníkovi na opravu střechy, tak nám nezbývá nic jiného, než tam jet,“ uvedl Jan Fiala z bludovské firmy Fiala Komplet. Jakmile se venkovní teploty přehoupnou přes třicítku, tak podle něj teplota na střeše běžně dosahuje až k 50 stupňům Celsia.
I z toho důvodu některé firmy začínají pracovat třeba o dvě hodiny dříve, aby se vyhnuly největšímu horku. Firma Chci střechu přes léto zrušila zakázky na střechách úplně.
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„Pracujeme hlavně s plechem, který je na slunci příliš horký a hrozí tak popálení,“ vysvětluje vedení společnosti. Zatímco zaměstnanci Jana Fialy dodržují po každé odpracované hodině na střeše povinnou pauzu na jídlo a ovlažení, jiné firmy mají volnější režim.
„Necháváme to na samotných klempířích. Pokud cítí vyčerpání nebo se jim dělá špatně, mají právo ze střechy okamžitě slézt a odpočinout si ve stínu,“ uvedl Pavel Mikl z olomoucké firmy SOVYM.
Nemocnice: přesuny do chladu i omývání
Ohroženi velkými vedry jsou především senioři, například i proto, že nemívají pocit žízně. Personál nemocnic a domovů pro seniory tak na ně musí v těchto dnech důsledně dohlížet, aby u nich nedošlo k dehydrataci.
„Kde je to možné, umožníme pacientům pobyt v chladnějších prostorách. Ty, které nelze přesunout, aktivně ochlazujeme například vlhkými studenými obklady a také omýváním,“ přiblížil mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher s tím, že používají klimatizaci, ventilátory a pokoje se snaží zastiňovat. Podobný režim panuje také v domovech pro seniory.
Manévry na samosběrech. Raději je zrušili
Zrušit samosběr a raději česnek pro lidi nasbírat sami s brigádníky a pak jim ho prodávat ve stínu se rozhodli na far
mě Měšťánkovi v Bochoři na Přerovsku. „Na poli je šílené vedro a nechceme si vzít na svědomí, že nám tu někdo zkolabuje. Proto jsme raději samosběr zrušili,“ uvedl Jiří Měšťánek. Místo sobotního samosběru tak zve lidi od 7 do 10 hodin ke stánku na tradiční místo v Partyzánské ulici, kde jim bude česnek prodávat již nasbíraný k dosušení.
Kropit své pole u Těšetic na Olomoucku plánuje při sobotním samosběru česneku od 6 hodin pěstitel Ladislav Kašpar. „Na parkoviště i plochy pro lidi vyliju 20 kubíků vody, aby se pole zchladilo,“ řekl.
V Přerově chladí ulice vodou z Bečvy
Jak teploty ve městech překročí únosnou mez, vyjíždějí do akce kropicí vozy. Například pracovníci přerovských technických služeb míří v horkých dnech k řece Bečvě, kde nabírají vodu k oplachování rozpálených ulic. Vůz ošetřuje hlavně páteřní cesty.
„Kromě toho jsou v Přerově dvě mlžné brány, jedna na náměstí TGM a druhá v parku Michalov. K osvěžení slouží také dešťová zahrada s herními prvky a mlžítky, která se nachází v Sokolské ulici, další přibude na Šířavě,“ uvedla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
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Vedra mohou přinést i smrt, města s nimi bojují kropením, mlžítky či stromy
V Šumperku je od loňského roku v provozu mlžítko na takzvaném Točáku. „Říkáme tak jednomu z místních náměstí uprostřed města, které je hojně využíváno. Ochladit se je možné také v okolí Kašny u Sovy, kde je park a stromy, takže se tam dá schovat do stínu,“ uvedla mluvčí Šumperku Jana Kaněvová.
Prostějov má v provozu mlžné brány a na náměstí T. G. Masaryka jsou umístěné slunečníky. Zato Jeseník spoléhá na přirozený stín a zeleň. „Lidé mohou využít i kašnu na náměstí, která má funkci mlžítka,“ uvedla mluvčí Markéta Kaniová.
Čtyřikrát denně vyjíždějí do terénu také dobrovolní hasiči, kteří pravidelně kropí ulice v Zábřehu na Šumpersku. „Na příští rok chystáme novou fontánu před kulturním domem, kterou doplníme o síť vodních prvků a pítek přímo v centru,“ uvedla mluvčí Lucie Mahdalová.
Olomouc varuje bezdomovce před sluncem
Kropit ulice bude i Olomouc. „Technické služby města Olomouce budou vyjíždět do centra města a na páteřní komunikace průběžně po celý den. Na Horním náměstí jsou umístěny dva green pointy s lavičkami, stromky a zelení,“ vypočítal olomoucký mluvčí Jan Horejš.
V terénu Olomouce se na lidi bez domova zaměřují pracovníci charity a strážníci a připomínají jim, aby se vyhýbali slunci nebo dostatečně pili.
Tipy, kde se zchladit