V Olomouci bude k vidění jeden z nejvzácnějších rukopisů Graduál loucký

Dalibor Maňas
  6:35
Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) vystaví v Červeném kostele mimořádně jeden z nejcennějších rukopisů – Graduál loucký. Tento vzácný kodex bude k vidění pouze týden od 8. do 14. září 2025 v prostorách Červeného kostela v rámci Dnů evropského dědictví.
Fotogalerie4

Vědecká knihovna v Olomouci mimořádné vystaví jeden z nejcennějších rukopisů – Graduál loucký. Tento vzácný kodex bude k vidění pouze od 8. do 14. září 2025 v prostorách Červeného kostela. | foto: Vědecká knihovna Olomouc

Monumentální rukopis o velikosti 612 × 440 × 145 mm byl zhotoven v roce 1499 pro opata Pavla, představeného premonstrátského kláštera v Louce u Znojma.

„Podle kolofonu jej napsal Egidius Has, klerik pasovské diecéze, identifikovaný podle novějšího bádání také jako iluminátor celého kodexu,“ uvedl Jiří Gračka, mluvčí Olomouckého arcibiskupství.

Současně s graduálem budou vystaveny i dvě veduty zachycující klášter v Louce u Znojma.

Vědecká knihovna v Olomouci mimořádné vystaví jeden z nejcennějších rukopisů – Graduál loucký. Tento vzácný kodex bude k vidění pouze od 8. do 14. září 2025 v prostorách Červeného kostela.
Vědecká knihovna v Olomouci mimořádné vystaví jeden z nejcennějších rukopisů – Graduál loucký. Tento vzácný kodex bude k vidění pouze od 8. do 14. září 2025 v prostorách Červeného kostela.
Vědecká knihovna v Olomouci mimořádné vystaví jeden z nejcennějších rukopisů – Graduál loucký. Tento vzácný kodex bude k vidění pouze od 8. do 14. září 2025 v prostorách Červeného kostela.
Vědecká knihovna v Olomouci mimořádné vystaví jeden z nejcennějších rukopisů – Graduál loucký. Tento vzácný kodex bude k vidění pouze od 8. do 14. září 2025 v prostorách Červeného kostela.
4 fotografie

„První signaura je dílem Jana Willenberga z roku 1593 a byla publikována v Zrcadle slavného Markrabství moravského Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle,“ uvedli pracovníci VKOL na svém webu.

Signatura zobrazuje klášter v období rozkvětu, kdy byla dokončena rekonstrukce po husitských bouřích.

„Klášter tehdy prosperoval a při jeho areálu dokonce fungovala tiskárna, v níž Willenberg v letech 1595–1600 působil.“

Druhá veduta je litografie vídeňského krajináře Ludwiga Seitle, vydaná v kamenotiskárně Johanna Baptisty Trasslera ve třicátých letech 18. století, tedy zhruba 150 let po zrušení kláštera.

Graduál loucký obsahuje zpívané mešní texty pro letní část roku. Odborníci tedy předpokládají, že existovala i jeho druhá – zimní část. O té však doposud není nic známo.

Text je psán gotickými minuskulemi a černým inkoustem. „Červeným inkoustem jsou psány nadpisy jednotlivých částí (například Sequitur de Sanctis, tempore aestivali) nebo dnů liturgického roku, ke kterým příslušná skladba patří (například Dominica XXIII post sta Trinit). Dále jsou červeně označovány začátky částí mše,“ uvádí Wikipedie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Spartu prověří dva týmy z Polska i z Ostrovů, Sigma do Florencie či na Gibraltar

Sparťanští fotbalisté se v základní fázi Konferenční ligy utkají doma se Shamrockem Rovers, Aberdeenem a Čenstochovou, venku je čeká Legia Varšava, Rijeka a Universitatea Craiova. Sigma Olomouc...

Záhadu slavného sloupu prozkoumají experti. Zjišťují, proč je dutý

Nejmodernější technologie má odpovědět na otázku, k čemu sloužil tajuplný prostor uvnitř sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Barokní perlu budou v příštích týdnech zkoumat archeologičtí experti....

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Nadává i funí. Unikátní zloděj opět ručkuje po římse olomouckého muzea

Už zase ručkuje a nadává. I letos se na římse budovy Muzea umění v Olomouci objevil laminátový zlodějíček, který ručkuje pod okny. Chrlí při tom jednu hlášku za druhou a nešetří ani nadávkami. Zloděj...

Drama na Pradědu. Jízdy na kole i na koloběžce skončily těžkým zraněním

Dva lidé se v úterý těžce zranili při sjíždění Pradědu, nejvyšší hory Jeseníků. Záchranáři nejprve spěchali za ženou, která se na koloběžce střetla s cyklistou. Jen o dvě hodiny později pomáhali muži...

Vlak v Lipníku nad Bečvou srazil člověka. Provoz na trati byl přerušený

V Lipníku nad Bečvou na Přerovsku srazil v sobotu odpoledne vlak člověka, kterého usmrtil. Provoz na rychlíkové trati mezi Přerovem a Bohumínem byl kvůli neštěstí zhruba hodinu a půl přerušený. Kolem...

30. srpna 2025  16:39

Janošek o pozici náhradníka: Nejhorší by bylo chodit kyselý a nadávat

Fotbalistům Sigmy Olomouc často scházel i ve dvojzápasu kvalifikace o Evropskou ligu proti Malmö rychlejší první dotek a kreativita. Jestli ji někdo v týmu pracantů má v noze, je to Dominik Janošek....

30. srpna 2025  9:15

Letecká show v Olomouci. Neředínské letiště poprvé hostí prestižní mezinárodní soutěž

V soutěžní arénu pro obří modely letadel se už v pátek ráno proměnilo letiště v olomoucké části Neředín, které do neděle poprvé hostí prestižní mezinárodní soutěž Extreme Flight Championships. Své...

30. srpna 2025  6:55

Spartu prověří dva týmy z Polska i z Ostrovů, Sigma do Florencie či na Gibraltar

Sparťanští fotbalisté se v základní fázi Konferenční ligy utkají doma se Shamrockem Rovers, Aberdeenem a Čenstochovou, venku je čeká Legia Varšava, Rijeka a Universitatea Craiova. Sigma Olomouc...

29. srpna 2025  12:49,  aktualizováno  18:02

Dopravní peklo v Olomouci. Uzavřou dvě ulice najednou, řidiče čekají komplikace

Začátek školního roku zkomplikuje řidičům v Olomouci uzavírka frekventované Erenburgovy ulice, která spojuje čtvrt Hejčín – včetně hejčínské gymnázia – s olomouckým průtahem a dálnicí na Prahu....

29. srpna 2025  15:28

Olomouc v Konferenční lize: program, soupeři, historie, kde sledovat

Sedm let půstu je pryč, fotbalisté Olomouce zase hrají v Evropě. Triumf v domácím poháru je zařadil přímo do play off Evropské ligy, ve kterém vyzvali Malmö. Na švédský tým sice nestačili (0:3 a...

29. srpna 2025  15:23

Řidič usnul a narazil do dodávky, utržené kolo pak poškodilo další auto

Za čtvrteční nehodu tří aut na Prostějovsku mohl mikrospánek mladého řidiče jedoucího směrem ze Stínavy. Po střetu s dodávkou se jeho autu utrhlo kolo a narazilo do dalšího vozu. Žádný z řidičů nebyl...

29. srpna 2025  14:21

Dubloval Brada Pitta, teď natáčí v Olomouci. Kaskadéři obsadili historické centrum

Historickým centrem Olomouce se od pondělního rána prohánějí auta ve scénách, za které by se nemusel stydět kdejaký americký trhák. Kaskadér a šéf skupiny Czech Action Crew Olomouc Daniel Bodlák tam...

29. srpna 2025  12:59

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  29.8 11:39

Stěnu poblíž školy potřísnil olejem. Zbourat, schází se tam sebranka, zlobí se v Litovli

Nespokojený litovelský občan vzal spravedlnost do svých rukou. Zeď u arboreta poblíž Základní školy Vítězná nejprve posypal vápnem, poté polil mastnou tekutinou. Zídka je totiž oblíbeným místem...

29. srpna 2025  11:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Malmö bylo příliš. Sigma chce do Konferenční ligy Berana, Janotka kritizoval Tijaniho

Bez respektu, i vzhledem k „nohy rozvazujícímu“ třígólovému manku z venkovního zápasu, vlétli fotbalisté Sigmy Olomouc do čtvrtečního domácího duelu závěrečného předkola Evropské ligy proti švédskému...

29. srpna 2025  7:59

S čím mohu pomoci, ptá se nově lidí v Zábřehu webová asistentka Maica

Radnice Olomouckého kraje zavádějí umělou inteligenci, aby vylepšily komunikaci s obyvateli či turisty na dálku. Inteligentní webovou asistentku Maica, což je chatbot postavený na umělé inteligenci...

29. srpna 2025  5:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.