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Byli přátelé, i když každý jiný, na Paskově spolu sfárali. Hradílek vzpomíná na Havla

Ondřej Zuntych
  9:15

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Bývalý disident a mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek | foto: MAFRA

Patřil mezi poslance Federálního shromáždění, kteří v prosinci 1989 zvolili Václava Havla prezidentem. Kromě dalšího směřování země tím mohl zároveň vyjádřit svůj vztah k němu. „Coby prezidenta jsem ho vnímal jako velice zodpovědného. Zároveň ale nebyl odtržený od běžného života a dokázal vychutnat i příjemné stránky svého žití,“ vzpomíná bývalý disident, mluvčí Charty 77 a krátce i polistopadový ministr vnitra Tomáš Hradílek z Lipníku nad Bečvou.

„Bylo na něm dobré, že nebyl žádný suchopár, zkostnatělý člověk. Osobnost Václava Havla se nedá zopakovat,“ cítí Hradílek.

O Havlovi se poprvé dozvěděl v polovině 60. let, když coby student Vysoké školy zemědělské v Brně viděl jeho divadelní hru Zahradní slavnost. „Díky tomu jsem narazil poprvé na Václava Havla ne jako občana, ale jako tvůrce,“ ohlíží se za mužem, který by v pondělí oslavil devadesáté narozeniny.

Jejich životní cesty se začaly protínat. Hradílek například v roce 1976 nešel k volbám, což bylo tehdy dost riskantní rozhodnutí. Když se následně z vysílání Hlasu Ameriky dozvěděl o Chartě 77, rozhodl se ji jako jeden z prvních podepsat. Vzápětí přišel o místo v JZD a skončil jako dělník na pile v Lipníku. Jeho postoje to ale nezměnilo.

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„Dál jsem přicházel nepřímo do styku s Václavem Havlem, protože jsem vydal nějaké texty, které se mu velmi líbily. V polovině 80. let jsem při jednom jednání Charty 77 Václava Havla kontaktoval. Potěšilo mne, že sám, přestože je starší, mi navrhl tykání,“ popisuje.

Přátelství vznikalo, i když byli každý jiný. „Zatímco on byl bohémský typ, já upřednostňoval spíš každodenní zodpovědnost a starostlivost o rodinu a podobně. Když se potom blížil listopad 89, táhli jsme v mnoha věcech jednoznačně za jeden provaz,“ říká Hradílek.

Později se stal také neformálním mluvčím Občanského fóra v bývalém Severomoravském kraji. Měl tak možnost ovlivňovat i podobu Havlova prvního pracovního programu v Ostravě.

„Vycházel vstříc mým návrhům, včetně vzpomenutí jednoho významného chartisty a člověka s výborným životem na Ostravsku Jaromíra Šavrdy. Když Václav Havel 3. ledna 1990 přijel se svým doprovodem, zahájil návštěvu tím, že šel na hřbitov a u Šavrdova hrobu uctil jeho památku,“ dodává ke vzpomínce na spisovatele, jenž v roce 1998 získal od Havla in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka IV. třídy.

Následně měl Hradílek s Havlem nezapomenutelný zážitek. „Chtěl sfárat na Paskově. A do toho hlubokého dolu jsem ho doprovázel i já. Nikdy předtím ani potom jsem už do žádného uhelného dolu nesfáral,“ popisuje cestu pod zem na závodě Staříč 2, kde si Havel povídal s havíři.

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Podle pamětníků to bylo neplánované, část výpravy si musela obléknout špinavé fáračky z ranní směny a Havel se měl v úzké sloji plazit i po břiše. Ve Federálním shromáždění setrval Hradílek do voleb v roce 1992.

Jak popsal pro Paměť národa, potom už se věnoval hlavně svému životnímu koníčku: „Život jsem si zařídil podle svého životního snu. Ten byl mít pěstírnu akvarijních rybiček.“

Vztah s Havlem mu ovšem vydržel. „Ačkoli můj život pokračoval poněkud odlišným způsobem, co se politiky týče, do konce jeho života jsem s ním udržoval velice dobré a pevné vztahy,“ říká. V roce 2011 byl Havlovi na pohřbu.

V listopadu 2017 zase Hradílek držel protestní hladovku proti druhé kandidatuře Miloše Zemana na prezidenta. Skončil v nemocnici a hladovku ukončil po 18 dnech po nátlaku rodiny. Dnes říká, že by takový krok již neopakoval.

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„Nikdy nenastane ideální situace ve společnosti, ostatně to by byla dosti velká nuda. Bez ohledu na to, že se mi některé aspekty nelíbí a chvílemi jsem i zoufalý z celosvětového vývoje, nepropadám depresi a jsem šťastný, že podstatnou část svého života prožívám ve svobodné a demokratické společnosti. Jsem na tomhle světě spokojený,“ těší Tomáše Hradílka.

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