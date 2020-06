V 80. letech do mistrovských varhan i zateklo, velké opravy se dočkaly až teď

Nyní tak v hejčínském kostele stojí plnohodnotné koncertní varhany prošpikované moderní elekronikou, jež dokáže rozeznít více než dva tisíce píšťal.

„Jsme v závěru. Ještě se musíme pověnovat předním píšťalám a celé to znovu naladit. Na konci června by to mělo být kompletně hotové. Už je tu snad dokonce naplánovaný i nějaký koncert,“ přiblížil Ivo Roháč, majitel společnosti Organ Service, která hejčínské varhany už třetím rokem rekonstruuje.

Jejich obnova vyjde na zhruba čtyři miliony korun, část nákladů pokryly i příspěvky od dárců. Zcela nové varhany stejné velkosti by přitom podle Roháče stály i dvakrát až třikrát tolik.

Hejčínské varhany jsou mistrovským a katalogovým nástrojem od firmy Rieger z roku 1932, vyrobené byly pro tehdy pro nově vybudovaný cyrilometodějský chrám, o jehož vznik se zasloužil tehdejší olomoucký arcibiskup Leopold Prečan.

Kompletní velké opravy se však dočkaly vůbec poprvé, a to i přesto že do nich v 80. letech kvůli velké průtrži mračen zateklo. Roháč tak se svými spolupracovníky celé varhany postupně rozebral a po částech odvozil do dílny.

„Původně měly pneumatické ovládání, celé jsme to především uvnitř zmodernizovali. Přidávali jsme i několik píšťal, dnes je z nich oproti dřívějšku větší plnohodnotný koncertní nástroj. Ovšem z podstatné části je to samozřejmě stále původní nástroj v historickém duchu firmy Rieger,“ zdůraznil Roháč.

Věří, že hejčínské varhany nyní vydrží pořádně hrát minimálně dalších osmdesát až sto let do další velké opravy.