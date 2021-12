Nejvíc stojí vánoční jedle, levnější je smrk. Stromek v květináči vydrží léta

K mání jsou i jehličnaté stromky v květináčích. Za kolik a kde se dají sehnat, ukázal průzkum olomoucké redakce MF DNES. Na Dolním náměstí letos koupí lidé smrk od 250 korun, borovici od 360 korun a jedli od 590 korun.

Zamířit lze i k hobbymarketům jako jsou Mountfield, Hornbach, OBI, Baumax, nebo k obchodním centrům jako OC Haná nebo Olympia. Ceny za jedle se zde pohybují mezi 299 a 1 499 korunami.

Čerstvé vánoční stromečky lze koupit i přímo na plantážích, kde se pěstují stromy všech druhů dlouhé roky. Lidé si poté mohou vybrat stromek podle jejich představ. Výhodou je, že ty, které si nikdo nevybere, poté mohou růst dál a čekat na příští rok.

Stromky letos nabízí například plantáže Pod Rozhlednou v Šumperku, v Postřelmůvku či v Troubkách u Přerova, kde však už po deseti dnech prodeje hlásí vyprodáno. Lidé z okolí si totiž stromky z lesní školky tolik oblíbili, že ani nestíhají dorůstat.

Stromky přímo z plantáže by měly podle zahradníků také vydržet mnohem déle než ty běžné od mnohých stánkařů, kteří je přiváží až z Dánska. Ty se totiž většinou kácí už v listopadu, aby se stihly převézt.

„U nás si stromeček mohou lidé uříznout sami přímo na místě, pilky půjčujeme. Vhodné jsou ale také rukavice. Vítány jsou u nás samozřejmě i děti,“ uvedla Šárka Horáková z plantáže Pod Rozhlednou v Šumperku.

Smrky ztepilé zde stojí 280 korun a smrky stříbrné a sivé 450 korun. Borovice z plantáže lidé koupí za 450 korun a jedle za 580 korun. Všechny ceny se odvíjí podle druhu a výška stromku nemá na cenu vliv.

Vánoční stromky lze také objednat online a vyzvednout si je na výdejních místech například v OC Haná nebo Olympii. Přes web vanocnistromecky.online se ceny pohybují za jedli mezi 399 až 1 189 korunami, za smrk 459 korun a borovici 690 korun.

Stromky v květináči

V nabídce je také smrk v květináči za 459 korun. Pokud dostane správnou péči, bude lidem na Vánoce sloužit dlouhá léta.

Takové nabízí mimo jiné také zahradnictví Smrček a Borovička v Pňovicích. Při výběru tam lidem také poradí, jak se správně o strom starat.

Stromky v květináči podle odborníka Radka Ambrozka ze zahradnictví Smrček a Borovička potřebují správnou zálivku. Aby stromek pobyt v obýváku přežil, je potřeba mu poskytnout správný teplotní přechod.

„Zpočátku je vhodné stromeček aklimatizovat někde, kde ještě není takové teplo, například ve studené chodbě nebo v garáži. Po týdnu se pak může stromek přesunout už do obýváku. Doma by ale neměl být déle než týden, protože si pak začne myslet, že začalo jaro, a začne rašit. To pak může představovat problém, jakmile se po Vánocích dostane zase ven do mrazu. Ideální proto je ho nechat třeba ve sklepě až do jara, kdy potom může ven,“ popsal celý proces Ambrozek.