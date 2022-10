Vánoční trhy nabídnou poprvé Krampusový průvod čertů

Program vánočních trhů Vánoční trhy Olomouc (od 18. listopadu do 23. prosince): neděle 20. listopadu v 17 hodin – rozsvícení vánočního stromu na Horním náměstí, sobota 17. prosince od 20 hodin Krampusový průvod čertů. Podrobný program zveřejní organizátoři do konce měsíce na Odkaz

Přerov (od 27. listopadu do 1. ledna 2023): neděle 27. listopadu v 18 hodin rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí, pondělí 5. prosince – Mikulášská show s ohňostrojem. V kulturním programu vystoupí Argema, Heidi Janků či Premiér. Podobné informace na webu města: www.prerov. eu.

Prostějov (od 21. listopadu do 23. prosince): pátek 25. listopadu rozsvícení vánočního stromu na náměstí T. G. M. Více na www.prostejov. eu.

Jeseník: neděle 27. listopadu rozsvícení vánočního stromu, pátek 10. prosince tradiční farmářské s vánoční tematikou, neděle 18. prosince – Zlatá neděle s vánočními trhy na Masarykově náměstí

Lipník nad Bečvou: neděle 27. listopadu od 17 hodin rozsvícení vánočního stromu na náměstí TGM, pátek 16. prosince vánoční jarmark na náměstí TGM, od 15 hodin vystoupení dětí lipenských škol, v 18 hodin ohňostroj

Hranice: pátek 2. prosince v 17 hodin rozsvícení vánočního stromu