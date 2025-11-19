Olomouc už má vánoční stromek, rozsvítí se v neděli. Letos putoval z Přerovska

  18:30
A už stojí. Dominantou Horního náměstí v Olomouci bude letos v období adventu takřka dvacetimetrová jedle stříbrná. Město ji rozsvítí v neděli v 18 hodin, čímž zahájí tradiční vánoční trhy. Dvaapadesátiletá jedle putovala do Olomouce z Líšné na Přerovsku. Pracovníci strom s pomocí jeřábu vztyčili už v neděli, teď čeká na zdobení a rozsvícení.

Olomoucké vánoční trhy jsou populární akci v regionu, každoročně je navštíví více než 70 000 návštěvníků, mezi nimiž převažují turisté ze zahraničí. Letos se uskuteční již 23. ročník trhů.

V neděli se po rozsvícení vánoční jedle mohou návštěvníci těšit na koncert Natálie Tichánkové za doprovodu 4GOODS a dětského sboru Pelčata. Jako každoročně se při rozsvícení odhalí i jméno, které stromu daly děti z vybrané olomoucké základní školy.

Záběr z převážení tařka dvacetimetrové jedla na olomoucké náměstí.
I do úzkých uliček olomouckého centra se musela vlézt kamion s olomouckým vánočním stromem.
Olomoucký vánoční strom bude letos dvaapadesátiletá stříbrná jedle z Líšné na Přerovsku.
Pracovníci olomouckého magistrátu zvedali strom za pomoci jeřábu
Momentka ze vztdyčování olomouckého vánočního stromu pro vánoční trhy 2025.
9 fotografií

Vánoční trhy v Olomouci nabídnou tradičně pestrý program, který potrvá po celou dobu adventu. Na hlavním pódiu vystoupí řada oblíbených interpretů a kapel. Mezi nimi jsou například Turbo, Kamelot, Elán Haná tribute, Tereza Balonová nebo Meki tribute. Chybět nebudou ani divadelní představení pro děti v podání Divadla Tramtarie či oblíbené kulinářské show.

Olomoucké vánoční trhy se rozšíří na náplavku Moravy, letos myslí i na autisty

Další letošní novinkou je podpora poctivých řemeslníků a regionálních tvůrců. Každou neděli po poledni se na pódiu představí prodejci, kteří se věnují ruční výrobě – ať už jde o originální dárky, přírodní produkty nebo lokální potraviny.

