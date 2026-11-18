Letošní novinkou je podle pořadatelů pódium na Dolním náměstí, ze kterého se stejně jako na Horním náměstí budou ozývat koncerty kapel, ale také méně stánků než v minulých letech. Podle pořadatelů je to proto, že trhovci prošli přísným výběrem.
„Věříme, že se nám letos podařilo najít kvalitní prodejce, kteří nabídnou návštěvníkům trhů nejen krásné ručně vyráběné dárkové zboží, ale taktéž regionální potraviny a gastronomii na vysoké úrovni. Někteří z nich představí svoji výrobu a sortiment i na pódiu o adventních víkendech,“ řekla za pořádající obecně prospěšnou společnost Kulturní Olomouc projektová manažerka Monika Řehulková.
Obměněné budou také punčové stánky. „Jdeme s dobou, proto máme na prodej punčů vysoké nároky, které musejí prodejci splnit. Poptávka je v poslední době hlavně i po nealko nápojích a nealko punčích, proto byla rozšířena nabídka i na našich trzích,“ nastínili pořadatelé s tím, že lidé budou moci ochutnat tradiční olomoucké a moravské varianty se slivovicí i kořeněné teplé mošty různých druhů či nápojů se zázvorem na zahřátí.
Punčová stezka v novém
I letos si návštěvníci užijí výhledy na Vánoční Olomouc z vyhlídky u vánočního stromu nebo z věžičky u pódia, vystoupat ale mohou i na radniční věž, kterou budou moci navštívit v pátky a o adventních víkendech.
„Pro rodiny s dětmi máme nachystány nejen spousty kulturních vystoupení, ale taktéž program v Ježíškově dílně, odkud mohou děti rovnou poslat dopis Ježíškovi. Tajná přání se splní zase po zaznění zvuků z naší zvoničky a dětský smích se určitě ponese z našeho krásného historického kolotoče u Arionovy kašny,“ pozvala nejmenší Monika Řehulková.
Nejnavštěvovanější akcí Vánočních trhů bývá tradičně rozsvícení vánočního stromu u olomoucké radnice, kterým je letos smrk stříbrný z Paseky na Olomoucku. Slavnostně se rozzáří v neděli v 18 hodin, hned poté je na programu koncert kapely Slza.
V dalších týdnech vystoupí také například Pam Rabbit, O5 a Radeček nebo Natálie Tichánková a 4GOOD. Děti pobaví Michal Nesvadba, mikulášská nadílka i divadelní představení Divadla Tramtarie. Každou sobotu lze také navštívit gastronomickou show.
Platba QR kódem i kluziště
Zákazníci na trzích neudělají chybu, když budou mít s sebou hotovost. „Ale musíme říct, že k letošnímu roku pozorujeme narůstající počet prodejců, kteří přijímají platby kartou či QR kódem. Výhodou centra města je pro návštěvníky vysoká dostupnost bankomatů i směnáren,“ uvedla Řehulková.
Atmosféra předvánoční Olomouce je znát i na městském tržišti, kde už v polovině listopadu začal projekt Led & Fest tržnice. Právě pár kroků od Dolního náměstí lidé najdou i oblíbené venkovní kluziště.
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„Plánujeme propojit bruslení, výbornou gastronomii, hudbu a pravidelný tematický program. Přáli bychom si, aby si u nás každý našel to své a tržnice se stala přirozeným místem pro společně trávený čas,“ řekla za pořadatele Dana Kvapilová ze společnosti Sidetoside.
Kluziště má rozměry 30 krát 15 metrů, ohraničují ho dřevěné mantinely. Vstup je zdarma a bez časového limitu. Dopoledne je rezervované pro školy, veřejnost si zabruslí od pondělí do pátku mezi 14. a 20. hodinou, v soboty, neděle a svátky od 10 do 22 hodin.
V provozu je také denně půjčovna bruslí, za hodinu v půjčených bruslích se platí 150 korun a vratná záloha 500 korun. Je také nutné bruslit v helmě, i tu je možné si na místě půjčit.
Bezpečnost především
Pořadatelé vánočních trhů dbají i s ohledem na velkou návštěvnost na bezpečnost.
„Vánoční trhy již projednala v září Bezpečnostní rada města Olomouce, a ještě máme v plánu před zahájením setkání s orgány veřejné správy k doladění posledních detailů. Jsme připraveni být partnerem státní i městské policii při bezpečnostních opatřeních, která mohou nastat v návaznosti na tragédii v Krakově,“ dodala Řehulková.
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Již ve čtvrtek se podle ní mají v přístupových ulicích na Horní a Dolní náměstí objevit bezmála dvě desítky zábran, které zabrání vjezdu aut na Horní a Dolní náměstí.
Policie potvrdila, že se zaměří především na prostranství s větší koncentrací lidí. „Tedy na náměstí, obchodní domy, nádraží apod. a také do míst, kde se budou konat různé kulturní, společenské a sportovní akce. Na veřejnosti budou ve větší míře policisté s dlouhými zbraněmi a balistickou ochranou,“ uvedl mluvčí krajské policie Libor Hejtman.
Policisté také apelují na návštěvníky, aby si dávali pozor na kapesní zloděje a nenechávali v autech žádné cennosti.