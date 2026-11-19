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Do kdy jsou vánoční trhy v Olomouci a kdy mají otevřeno?
Vánoční Olomouc, jak se trhy oficiálně jmenují, potrvá do čtvrtka 24. prosince. Prodejní stánky na obou náměstích jsou otevřené od 10 do 20 hodin, občerstvení do 22 hodin. Podle zájmu návštěvníků může pořadatel provozní dobu prodloužit. Kdo hledá klid, měl by znát hodiny blízkosti, o kterých se dozvíte níže.
|Místo
|Horní náměstí
|Dolní náměstí
|Termín
|ne 22. 11. – čt 24. 12. 2026
|ne 22. 11. – čt 24. 12. 2026
|Rozsvícení vánočního stromu
|ne 22. 11. v 18:00
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|Otevírací doba
|stánky 10:00–20:00, občerstvení do 22:00
|stánky 10:00–20:00, občerstvení do 22:00; po–pá 10:00–12:00 hodiny blízkosti
Olomouc rozsvítila strom 22. listopadu jako první ze dvanácti měst, jejichž vánoční trhy jsme porovnali. Praha ho rozsvítí o šest dní později.
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Vánoční trhy Praha 2026: termíny, rozsvícení stromu a otevírací doba
Trhy letos na přímé zadání města pořádá Kulturní Olomouc, která je organizuje už přes patnáct let. Soutěž na pořadatele pro roky 2026 až 2030 město v dubnu zrušilo, protože by se kvůli námitkám protáhla. „Nechtěli jsme riskovat, že se organizace letošních vánočních trhů časově nestihne,“ vysvětloval v květnu tehdejší náměstek primátorky pro kulturu a cestovní ruch Viktor Tichák.
Program vánočních trhů v Olomouci
Pořadatel zveřejnil program až do Štědrého dne, změny si ovšem vyhrazuje.
|Den
|Program
|ne 22. 11.
|15:00 Waldorfská škola Olomouc
18:00 rozsvícení vánočního stromu (Horní náměstí)
18:15 Slza
|st 25. 11.
|17:00 Lukáš Mareček
19:00 Pam Rabbit
|čt 26. 11.
|17:00 HiFiVe
19:00 VoxBox
|pá 27. 11.
|17:00 Very
19:00 Isbina
|so 28. 11.
|15:00 Gastroshow (zvyky a tradice, řemesla)
|ne 29. 11.
|1. adventní neděle (Železná) – zapálení adventní svíce
15:00 O princezně Fotbalistce I. (Divadlo Tramtarie)
|st 2. 12.
|17:00 Sugar & Spice Holding Company
19:00 Bluesberg
20:00 SCHAFFF The Party feat. RITMO FACTORY
|čt 3. 12.
|17:00 Stew
19:00 Li.Hu.S
19:00 Jiří Drtil
|pá 4. 12.
|17:00 Tomáš Kočko a ORCHESTR
19:00 Tak Co?
|so 5. 12.
|11:00 Michal Nesvadba
15:00 Gastroshow
16:00 Mikulášská nadílka
17:00 S čerty nejsou žerty (pohádka)
19:00 Fireshow Alterna
19:15 TWLF
|ne 6. 12.
|2. adventní neděle (Bronzová) – zapálení svíce
15:00 O Pračlovíčkovi (Divadlo Tramtarie)
|st 9. 12.
|17:00 Pokus Band
18:00 Česko zpívá koledy
19:00 Add Gospel
|čt 10. 12.
|17:00 Blues Power
19:00 Pangea Beatles revival
|pá 11. 12.
|17:00 Marty Walker
19:00 Elán Haná Tribut Band
|so 12. 12.
|15:00 Gastroshow
|ne 13. 12.
|3. adventní neděle (Stříbrná) – zapálení svíce
15:00 Terezka a kouzelné autíčko (Divadlo Tramtarie)
|út 15. 12.
|17:00 Mladá Krev
19:00 ZUŠ Jazzové koledy – Big Band Žerotín a Hudební institut
|st 16. 12.
|17:00 MishMash Covers
18:00 Kassiopea
19:30 O5 a Radeček
|čt 17. 12.
|17:00 Milan „Kofola“ Hobza
19:00 Nakave a Ivo Batoušek
|pá 18. 12.
|16:00 Waldorfská škola Olomouc
17:30 Natálie Tichánková a 4GOOD
19:30 Pražský výběr Tribute
|so 19. 12.
|15:00 Gastroshow
|ne 20. 12.
|4. adventní neděle (Zlatá) – zapálení svíce
15:00 Zpívanky Strýčka Líčka (Divadlo Tramtarie)
|st 23. 12.
|17:00 Parní Lucie
19:00 Lukáš Mareček Friends
|čt 24. 12.
|22:00 Půlnoční pod otevřeným nebem
Hlavní koncertní večery jsou od středy do pátku, v podvečer a večer. Soboty od 15 hodin patří gastroshow se zvyky, tradicemi a řemesly, adventní neděle zapálení svíce a odpolední pohádce Divadla Tramtarie. Nejnabitější je sobota 5. prosince: dopoledne vystoupí Michal Nesvadba, odpoledne přijde Mikuláš a večer je na programu ohňová show.
Strom na Horním náměstí
Smrk stříbrný z obce Paseka
Horní náměstí letos zdobí smrk stříbrný z obce Paseka. Je mu víc než třicet let a městu ho darovali majitelé, u jejichž domu rostl. Podle magistrátu měřil zhruba 14 metrů, po úpravě a usazení do základny by měl mít 12 až 13 metrů.
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Vánoční trhy Brno 2026: kdy začínají na náměstích a kdy se rozsvítí strom
Jméno vymyslí děti z olomouckých škol
Návrhy jména posílaly do 11. listopadu děti z mateřských a základních škol, a to výtvarně zpracované. Vítězný návrh bude vyhlášen při slavnostním rozsvícení stromu 22. listopadu.
Rozsvícení 22. listopadu v 18:00, po něm koncert Slzy
Strom se rozsvítil při slavnostním zahájení trhů v neděli 22. listopadu v 18 hodin a čtvrt hodiny nato začala hrát Slza.
Co na náměstích najdete
Horní náměstí
Hornímu náměstí vévodí Sloup Nejsvětější Trojice zapsaný na seznamu UNESCO, kolem něj stojí zhruba sto stánků s ozdobami, dárky, řemeslnými výrobky, adventními svíčkami a věnci. Na rozzářené náměstí se můžete podívat shora z dřevěné vyhlídky postavené ze dvou lodních kontejnerů nebo z dřevěné věže šikmo naproti pódiu. Děti se mohou svézt na historickém kolotoči nebo zajít ke zvoničce. Kdo má rád punč, může projít punčovou stezku a na vybraných stáncích si vyzvedávat sběratelské kartičky.
Ježíškova dílnička s poštou
Prosklený domeček stojí cestou mezi oběma náměstími. Děti tu napíšou dopis Ježíškovi, vyrobí si svíčku nebo pouštějí lodičky ze skořápek vlašských ořechů.
Dolní náměstí
Dolní náměstí je komornější. Ve zhruba 25 stáncích převažují řemeslné a domácí výrobky a druhé pódium se světelnými nebesy má program hlavně pro rodiny s dětmi. Nenechte si ujít Vinckerův betlém s dřevěnými postavami v životní velikosti. Menší figurky prodává řezbář u stánku hned vedle.
Plecháčky a hrnečky
U stánků s horkými nápoji si můžete na památku koupit modrý nebo červený plecháček s historickou radnicí a Sloupem Nejsvětější Trojice. Nabízejí se i porcelánové hrnečky v červené, zelené a bílé barvě s logem Vánoční Olomouc nebo s motivy olomouckých památek a také nové limitované edice.
Hodiny blízkosti a dobročinné stánky
Ve všední dny od 10 do 12 hodin platí na Dolním náměstí takzvané hodiny blízkosti. Klidový režim je určený hlavně lidem s poruchami autistického spektra: u betléma se ztlumí osvětlení, doplňkové osvětlení se vypne a nehraje hudba. V Ježíškově dílničce jsou v tu dobu připravené aktivity přizpůsobené dětem s autismem. Režim vznikl ve spolupráci se spolky JAN – Jdeme Autistům Naproti a Za sklem. Pokud chcete trhy s dětmi projít bez hluku, vyplatí se přijít právě dopoledne.
Tři stánky, které pomáhají
Na trzích jsou tři dobročinné stánky. Ve stánku spolku Dobré místo pro život na Dolním náměstí se střídají charitativní organizace s místními firmami, restauracemi a sportovními kluby a výtěžek z prodeje punče a občerstvení jde každý den jiné neziskové organizaci. Podobně funguje stánek Lions Clubu. Třetí stánek na Dolním náměstí postupně představuje další olomoucké spolky a organizace.
Jak se na trhy dostat
Z hlavního vlakového nádraží je to na trhy pěšky zhruba dva kilometry, rychlejší je městská hromadná doprava. Nejblíž k náměstím jsou zastávky Okresní soud (tramvaje 1, 4, 6 a 7) a náměstí Hrdinů (linky 4, 5, 6, 7, 16 a 18). Autem můžete zaparkovat na větších parkovištích v Legionářské nebo Aksamitově ulici, v podzemním parkovišti pod magistrátem v Hynaisově ulici, v parkovacím domě v Koželužské ulici nebo u Galerie Šantovka.