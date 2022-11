Vánoční tramvaje budou v Olomouci jezdit i letos. Strom dorazí v neděli

„Na vánočně osvětlené tramvaje se cestující mohou poprvé těšit 20. listopadu večer, kdy vyrazí do provozu v době rozsvícení vánočního stromu. Jezdit budou do 6. ledna,“ uvedl předseda představenstva Dopravního podniku města Olomouce Jaroslav Michalík.

Dopravní podnik nazdobí tři tramvaje na linkách číslo 7 na trase Hlavní nádraží – Tržnice – Neředín a číslo 4 na trase z Nové Ulice do Pavloviček. Vnitřní část nejnovější tramvaje typu EVO, jezdící na lince číslo 4, ozdobí obrázky dětí na téma Vánoce v Olomouci.7

„Obrázky mohou děti do patnácti let s rodiči přinést do 16. listopadu do dopravního podniku. Prvních dvacet dětí dostane drobnou odměnu a na sociálních sítích v prosinci proběhne hlasování o nejhezčí obrázek,“ doplnila mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.

Loni byla vánoční souprava EVO zařazena do 5. ročníku ankety dopravního magazínu MHD86.cz o nejhezčí vánoční tramvaj. V konkurenci 24 evropských měst obsadila 9. místo.

Jasno už je i o zmíněném symbolu Vánoc. Strom přivezou do krajského města v neděli kolem poledne z nedalekých Hluboček, půjde o dvě desítky metrů vysokou jedli. Jméno zatím nemá, rozhodne o něm soutěž, do které se kromě veřejnosti mohou do 14. listopadu zapojit i školy.

Vánoční trhy budou v Olomouci zahájeny 18. listopadu a skončí 23. prosince. Strom se rozzáří v neděli 20. listopadu.