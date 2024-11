Vánoce s nádechem Kalifornie. Náměstí v Olomouci ozdobí majestátní sekvojovec

Tak jako v předchozích letech Olomouc využije k jednomu z hlavních prvků vánoční výzdoby strom, který jeho majitelé stejně plánovali pokácet, a proto ho městu věnovali. Tentokrát ho na Horní náměstí přivezou z areálu zahradního centra Florcenter.

Sekvojovce obrovské, latinsky Sequoiadendron giganteum, patří k nejmohutnějším stromům na Zemi a mohou dorůst do výšky až 80 metrů. Což je důvod, proč se jim přezdívá „mamutí stromy“. Ten olomoucký má sice jen deset metrů, i tak ale už působí problémy.

„Bohužel v těsné blízkosti pěstebních skleníků začal svým rozměrem a silou kořenů narušovat stabilitu základů skleníku a hrozí i problémy s prorůstáním do kanalizace. Proto ho potřebujeme pokácet,“ vysvětlil ředitel firmy Florcenter Jiří Komzák.

„Jde o impozantní strom. Ani ne tak svou výškou, ale tím, jak je stavěný. I při výšce deseti metrů působí opravdu majestátně,“ dodal.

Do srdce Hané se sekvojovec dostal před čtyřiceti lety, kdy ho ze semen dovezených z USA vypěstovali studenti olomoucké zahradnické školy. V rámci praxe potom sazenici vysadili na pozemku bývalé firmy Sempra, jež nyní pokračuje pod názvem Florcenter.

Vyrazit už lze na vyhlídkové kolo či kluziště

Neobvyklý symbol Vánoc poprvé slavnostně rozsvítí při zahájení vánočních trhů v neděli 24. listopadu. Tehdy bude i pokřtěn, přičemž jako už tradičně mohou nyní děti posílat do soutěže své nápady na jeho jméno. Výtvarně zpracované návrhy je možné posílat do úterý 12. listopadu.

„A to na adresu Magistrát města Olomouce, Odbor kultury a cestovního ruchu, Martina Novotná, Horní náměstí 583 radnice, 779 11 Olomouc. Lze je také doručit osobně na podatelnu radnice v úředních hodinách magistrátu. Na obálku je třeba napsat ‚Soutěž pojmenuj vánoční strom‘, na zadní stranu návrhů potom jméno, třídu, věk a název školy,“ shrnula mluvčí města Jana Doleželová.

Už ode dneška mohou zájemci vyrazit na vánočně nazdobenou tržnici s kluzištěm, vyhlídkovým kolem i prodejními stánky. Na provoz kluziště přispívá město a lze si na něm zabruslit zdarma. Pro veřejnost je otevřené ve všední dny od 13 do 20 hodin, v pátek až do 22 hodin, v sobotu a neděli pak od 10 do 22 hodin.

Ve všední dny během dopoledne bude kluziště dostupné především školám, které i loni hojně využívaly možnost bezplatného pronájmu plochy.

„Již nám začaly přicházet rezervace základních škol, ale nejen od nich – učit se bruslit chodí i menší děti z mateřinek. U kluziště je dostupná půjčovna, kde mají k dispozici nejen brusle pro nejmenší, ale taktéž výukové hrazdičky,“ přiblížila za pořadatele vánočních trhů projektová manažerka Monika Řehulková.

