Na ozdoby už nezbyly peníze? Vánoční sekvojovec v Olomouci je terčem kritiky

Méně obvyklá podoba hustě rostlých větví, které sahají až k zemi a zakrývají kmen, budí mezi návštěvníky trhů na Horním náměstí různé ohlasy. Jedinečný strom podle pořadatelů nešlo esteticky nazdobit, rozhodli se proto podtrhnout jeho přírodní vzhled.

Dost lidí při pohledu na strom zpomalí a opatrně si ho prohlíží. „Je jakýsi zvláštní,“ poznamená starší žena, která vidí sekvojovec u olomoucké radnice poprvé. Někteří další berou větve do ruky, aby si osahali měkce vypadající jehličí.

Podle ostřejších reakcí by měl být vánočním stromem ideálně smrk a zkrášlený baňkami či dalšími ozdobami.

Reakce plní i sociální sítě. „Na baňky už nezbyly peníze?“ narážejí uživatelé na holé větve. Kladné ohlasy sbírají také příspěvky o nejškaredějším stromku vůbec. Někomu vadí i moderní efekty, jejichž účelem je strom rozzářit.

Jiní Olomoučané či návštěvníci města chválí minimalismus a dodávají, že méně je někdy více. Trhy organizuje obecně prospěšná společnost Kulturní Olomouc, která nazdobení stromu probírala i s městským odborem kultury.

„Zdobení bylo náročnější kvůli tomu, že větve stromu jsou mnohem jemnější a měkčí, než je tomu třeba u běžného smrku. Ozdoby je stáhnou dolů, a to o dost, takže to ve výsledku nevypadalo vůbec hezky. Druhým důvodem je to, že jsme jediné město v České republice, které má sekvojovec. Je to unikát a je dost pravděpodobné, že už se taková příležitost nebude nikdy opakovat,“ uvedla projektová manažerka organizace Monika Řehulková.

Vánoční strom v Olomouci je pro rok 2024 sekvojovec obrovský. Takto vypadá přes den.

Připomenula, že celé olomoucké trhy jsou pojaté v přírodním a tradičním duchu bez výrazného zdobení. „Snažíme se tím historické centrum Olomouce spíše pozvednout a nikoliv upozadit, takže z toho důvodu jsme se nakonec rozhodli pro to, že výzdobu uděláme jen světelnou, aby strom zůstal ve své přirozené kráse,“ dodala Řehulková. Zmínila také, že strom dostal jen jemnou hvězdu.

I letos strom pojmenovaly děti z olomouckých škol a školek. Tentokrát zvítězilo jméno Floriánek. „Pojmenovávání stromu už se v Olomouci stalo moc milou tradicí. Letos jsme jméno pro náš vánoční strom hledali už podevatenácté,“ řekl primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO).

„Každý rok nám do soutěže od dětí chodí stovky návrhů, ze kterých je často opravdu velmi těžké vybrat ten vítězný. Vždycky je hezké, když má jméno stromu nějaký přesah a váže se k jeho příběhu – třeba jako ten letošní, který prvňáčci a druháčci ze školní družiny základní školy logopedické pojmenovaly Floriánek,“ odkázal primátor na svatého Floriána. Ten je patronem hasičů a pojmenování je tedy i formou poděkování za jejich úsilí a obětavost při zářijových povodních.

Olomoucký sekvojovec rostl čtyřicet let v areálu Florcentra v městské části Holice. Jelikož však svou mohutností začal narušovat statiku skleníku, rozhodli se jej majitelé věnovat městu.