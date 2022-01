Vánoční kasičku vykradli, přesto v ní zůstalo rekordních 30 tisíc korun

Pokladnička, do které od začátku adventu Přerované vhazovali peníze na dobročinné účely, byla poničená.

„Boční sklo neznámý pachatel vylomil a s největší pravděpodobností si přivlastnil část peněz. I přesto ale byl v kasičce dosud největší výtěžek za dobu její existence, částka lehce přesahující třicet tisíc korun. Případem se zabývá policie,“ uvedla mluvčí města Lenka Chalupová.

Kasička stála přímo na Masarykově náměstí v blízkosti vánočního stromu. Podle předchozí domluvy ji úředníci odnášeli v úterý 4. ledna dopoledne.

„Den předtím jsem ji ještě fotila a zcela jistě vím, že nebyla nikterak narušena,“ konstatovala Jana Pivodová z Kanceláře primátora.

Náměstek primátora Petr Kouba, který má na starosti sociální oblast, řekl: „Jsem v šoku z toho, že si někdo dovolil takhle zneuctít sbírku, do které lidé přispívali mobilnímu hospici Strom života, jehož pracovníci se starají o umírající. V pokladničce zůstalo 30 396 korun, ale kolik tam bylo před poškozením, to netušíme.“

Podle úředníků se policisté mohou více dozvědět z kamerových záznamů. „Doufáme, a také to tak vypadá, že zloděj stačil vzít jen minimum,“ poznamenal Kouba.

Vybrané peníze zaplatí nákup dýchacích přístrojů, takzvaných kyslíkových koncentrátorů. „Ty jsou pro naše klienty důležité, zvláště v dnešní době covidu,“ uvedl už dříve Stanislav Tvrdoň ze Stromu života.

Štědří dárci

Sbírka pod vánočním stromem se v Přerově pořádá už 23 let. „Letošní výtěžek mě potěšil také s ohledem na to, že na náměstí nebyl po dobu adventu kulturní program a trhy se konaly až od 26. prosince, tak Přerované byli neskutečně štědří a za to jim děkuji, byť za sbírkou kvůli vykradení zůstává hořká pachuť,“ podotkl primátor města Petr Měřínský.

Loni se v Přerově vybralo 26 982 korun pro sdružení Alfa Handicap. Z výnosu byly pořízeny dvě repasované elektrické polohovací postele. V lednu roku 2020 vydala kasička 12 314 korun, o rok dříve 15 138 korun.

Sbírka pod vánočním stromem má v Přerově tradici od roku 2009, kdy v kasičce „cinklo“ 8 688 korun.