Osobnosti Olomouckého kraje přejí čtenářům krásné Vánoce

Eva Graham Romanová

krasobruslařská legenda, čtyřnásobná světová šampionka

„Dnešní svět je smutnej. Nejen seniorům, ale všem bych proto radila: hodně lidí myslí na to, co nemohou mít, ale měli bychom se radovat z toho, co máme. Myslet na plusy v našem životě. Trápit se něčím, co nemohu změnit, to je škoda slz. A také je v životě třeba trošku štěstí, to se – nejen ve sportu – vždycky hodí.“

Jan Lisický

Vedoucí odboru obecné kriminality policejního ředitelství Olomouckého kraje Jan Lisický.

šéf krajské kriminálky

„Přeji všem krásné, klidné a radostné Vánoce, prožité pokud možno v blízkosti těch, jež máte rádi a kteří mají rádi vás. Do nového roku pak samozřejmě zdraví a štěstí, ale také trpělivost, rozvahu, rozum, soucit a velkorysost. Jistě budeme všichni stále zaplavováni spoustou zvěstí o tom, jak se svět kolem nás zhoršuje, jak se stává nebezpečnějším, zrádnějším a více nepřátelským místem. Nevěřte tomu. Svět a lidé v něm jsou pořád stejní, stále stejně se rvou o své štěstí a místo pod sluncem. Jsou ovládáni vášněmi, nenávistí, ale i láskou, celou škálou emocí, jež jsou někdy zničující, někdy povznášející, v první řadě však lidské. To, jak budeme své životy žít, je jen a pouze na nás. Ve smyslu staré moudrosti přeji, abyste v sobě dokázali najít odvahu postavit se věcem, které můžete ovlivnit, nadhled smířit se s tím, co ovlivnit nemůžete a neumíte, a moudrost tyto situace od sebe odlišit.“

Šárka Horáková

spolumajitelka šumperské plantáže vánočních stromků

„Vánoce jsou o atmosféře, rodině a odpočinku. Myslím, že lidé se v dnešní době zbytečně honí, nakupují hodně a drahé dárky, přitom ke spokojenosti mnohdy stačí jen vyrazit do přírody s těmi, které máme rádi, nebo si popovídat s lidmi, jež jsme dlouho neviděli. Přeji všem krásné Vánoce a do nového roku jen to dobré.“

Daniel Šperka

primář ARO Nemocnice Agel Prostějov

„Covid nám nepřinesl jen vše zlé. V počátcích epidemie ukázal, jak silný národ jsme. Dokázali jsme si pomáhat, být navzájem ohleduplní a táhnout za jeden provaz. Rád bych tuhle náladu a pocit zase ve společnosti zažil. Přeji všem vše nejlepší, ale hlavně pevné zdraví do nového roku!“

Libuše Veselá

zooložka Zoo Olomouc

„Přeji lidem hlavně zdraví, protože je ho potřeba k tomu, aby měli dobrou vánoční pohodu, ale také aby mohli vyřešit všechno ostatní, co do značné míry má každý ve svých rukou. Pokud svůj vánoční program vylepší návštěvou zoologické zahrady, budeme z toho mít radost nejen my, zaměstnanci, ale i některá z našich zvířat. Tak jako lidi baví sledovat zvířata v expozicích, totiž i některá zvířata ráda pozorují návštěvníky.“

Gorazd Pavel Cetkovský

administrátor farnosti v olomoucké čtvrti Hejčín

„Když v Bibli v knize Ester čtu, že Židé z radosti nad vysvobozením od krutého nepřítele zavedli svátek purím a slavili tak, že mimo jiné ‚jeden druhému posílal dárky a chudým dary‘, spojuje se mi to s naším zvykem vánočních dárků. Důvodem radování je prvotní obdarování, kterého se dostalo všem. Křesťané za takový veliký dar považují Ježíše Krista a jeho narození. O síle tohoto přesvědčení svědčí spousta folkloru i umění inspirovaného touto událostí. Dnes jsme my, křesťané menšinou a povědomí o osobě Krista bývá u lidí mlhavé. Všem se ale nabízí možnost, abychom při obdarovávání mysleli na dary, jež jsme dostali bez souvislosti s Vánocemi. Těmi jsou život, zdraví, schopnosti, dobří lidé kolem nás a další. Dáváme s vědomím, že jsme obdarovanými. Vděk a radost se tím prohlubují a zesilují. Přeji krásné, požehnané Vánoce všem!“

Pavlína Menschik

řidička tramvaje

Cestujícím přeji klidné a radostné svátky, a ať s námi mají trpělivost, neboť provoz není lehký, hlavně když napadne sníh. Snažíme se nemít zpoždění, ale když se zhorší počasí nebo je jako před svátky hustý provoz, tak to někdy nejde. Na druhou stranu, mezi svátky je vše klidnější a cestující kolikrát popřejí pěkné Vánoce, takže tyto směny si užívám. Přeji všem hlavně zdraví a pevné nervy, a ať se na cestách zase příští rok sejdeme.

Tomáš Přikryl

fotbalista, mistr české ligy

„Přeji lidem do nového roku vše nejlepší, hlavně zdraví, to je nejdůležitější. Ale i hodně štěstí, lásky. Letošek nebyl vydařený, představovali jsme si ho jinak. Avšak pevně věřím, že rok 2023 bude náš. Mějte se rádi, opatrujte se, buďte optimističtí a otevření novým věcem. Věřím, že se nám splní všechny sny.“

Tomáš Jarmar

barman olomouckého baru Black Stuff

„Vánoce jsou svátky míru, klidu a rodinné pohody, ať již nad sklenkou whisky, či lahodného koktejlu. Časem sbližování a vytváření „vaječňáků“, bramborových salátů a cukroví podle rodinných receptur. Za sebe i náš tým přeji lidem veselé Vánoce a šťastný nový rok!“

Ondřej Novák

vědec Univerzity Palackého

„Přeji všem krásné a pohodové Vánoce. Do nového roku zdraví, lásku, milované lidi blízko sebe a pevná přátelství. Asi nás nečeká lehké období, nicméně jaký rok 2023 nakonec bude, je jen v našich rukou.“