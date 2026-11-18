Podle výkonného ředitele Svazu pekařů a cukrářů Bohumila Hlavatého se letošní zdražení vánočního cukroví pohybuje mezi pěti až deseti procenty.
„Rozhoduje typ výrobce a způsob výroby. Do cen se promítají suroviny, energie i mzdy, náklady meziročně vzrostly o deset až patnáct procent. Zdražila hlavně mouka, naopak čokoláda a kakao stojí zhruba stejně jako loni,“ porovnává Hlavatý.
Cena za průmyslově vyráběné cukroví se tak může pohybovat kolem 300 až 400 korun za kilogram, u běžné cukrářské produkce od 500 až do 1 500 korun a nejdražší prémiové výrobky mohou stát i několik tisíc. Tomu odpovídají rozdíly mezi jednotlivými regionálními podniky. Patrné jsou zejména v závislosti na velikosti a značce.
Například v olomoucké cukrárně Ollies, která se specializuje na prémiové dorty, dezerty a cukrářské speciality, vyjde kilogramová kolekce na 1 990 korun.
|
Jak se měnily Vánoce? Stromeček bez kolekce, hlavně že byly mandarinky
„Oproti loňsku cena vzrostla přibližně o sto korun. Důvodem jsou samozřejmě zvyšující se ceny energií a surovin. Nicméně zájem o naše cukroví i tak roste. Vedle stálých zákazníků přibývají noví, objednávky chodí i od firem,“ popisuje Linda Župníková z obchodního oddělení firmy.
Ollies letos navíc přidalo dvoukilogramové balení za 3 582 korun. Reaguje tím na zákazníky, kteří si dříve kupovali cukroví ve větším množství. V nabídce se střídají klasické druhy s vlastními specialitami, například ochucenými košíčky.
Vedou úly a rohlíčky
Naopak rodinná olomoucká cukrárna Sladká Andulka si ceny zachovává stejné jako loni, kilogram cukroví nabízí za 780 korun. V nabídce má patnáct druhů a největší oblibě se těší pařížské rohlíčky.
„Tím, že jsme poměrně malý rodinný podnik, tak si všechno děláme sami, vyšší náklady na suroviny tudíž tolik nepociťujeme. Evidentně se to vyplatilo, zájem je větší než loni, další objednávky už nepřijímáme,“ říká majitelka podniku Anna Kotvová.
Zdražení se nevyhnulo ani Ztracené cukrárně v Olomouci. Letos tam prodávají kilogram cukroví za 1 390 korun, tedy o 150 korun dráž než loni.
„Někdo přijde, vezme si tři kila a ani nemrkne na cenu. A pak přijde další, zaplatí kilo a kroutí se u toho. Každý zákazník je samozřejmě jiný. Objednávky bereme do konce listopadu. V nabídce je dvanáct druhů cukroví, jednoznačně vedou vanilkové rohlíčky, úly či pistáciové hvězdičky,“ nastínila provozovatelka Lucie Suchomelová.
|
Vánoční sbírka: Rodina samoživitelky s autistou sní o autě a výletě za koňmi
O 50 korun zdražila také prémiová cukrárna Cafelier No. 523 v Kostelci na Hané na Prostějovsku. Za kilogram třinácti druhů cukroví zákazníci zaplatí 1 549 korun. „Myslím, že se pořád držíme na přívětivé ceně. Používáme kvalitní suroviny, třeba mandlovou mouku, žádné náhražky ani kupované polotovary. Vše si vyrábíme ručně,“ shrnula provozovatelka cukrárny.
Navzdory mírnému zvýšení cen tam poptávka zůstává podobná jako loni a kapacita už se pomalu naplňuje. Zákazníci si pořizují zhruba kilogram sladkostí, někdy i jako dárek blízkým.
„Už nepotřebují deset kilo cukroví, aby se pak dohadovali, kdo to bude jíst, ale spíš si koupí takové množství, který snědí. Nejčastěji si odnášejí vosí hnízda, moka a oříškové rohlíčky,“ přibližuje provozovatelka.
Vánoční sladkosti ze Zory by dražší být neměly
Zdražování se ovšem netýká všech vánočních sladkostí. Olomouckému výrobnímu závodu Nestlé Zora se podle mluvčího Petra Šaška například podařilo udržet doporučené maloobchodní ceny vánočních kolekcí Orion na loňské úrovni.
„Konečnou cenu však vždy stanovuje prodejce. Mezi žádané produkty už nyní patří KitKat, zejména výrobky spojené s Formulí 1. Oblíbené zůstávají Arabesky v menším sáčkovém balení,“ upřesňuje.
Vánoční cukrovinky se podle něho prodávají ve dvou výraznějších vlnách. „První přichází před Mikulášem, druhá pokračuje až do Vánoc, kdy lidé čokoládové kolekce přidávají k větším předvánočním nákupům,“ upřesňuje mluvčí závodu.
Ať už si však domácnosti cukroví upečou samy, nebo ho svěří cukrářům, jedno se podle oslovených výrobců nemění – na vánočním stole se ho vzdávají jen zřídkakdy.