Vánoční tramvaje vyrazí do provozu v neděli 22. listopadu zhruba v 18 hodin. „Tramvaje T3 letos dostaly polep v podobě svetru, souprava EVO1 představuje zasněženou vánoční vesničku a obousměrná souprava EVO1/o má tyrkysový motiv se zlatými vločkami. Historická souprava je vyzdobená uvnitř a lidé si výzdobu budou moci prohlédnout při Mikulášských jízdách,“ přiblížil předseda představenstva Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) Jaroslav Michalík.
„Svozový vůz s vánoční výzdobou bude v olomouckých ulicích jezdit počtvrté, poprvé nazdobený vyjel v roce 2023,“ doplnil předseda představenstva Technických služeb města Olomouce Pavel Dostál.
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29. listopadu 2024
V sobotu 21. listopadu projedou tramvaje v takzvané „spanilé jízdě“ okružní trasu městem. Kolona vozidel v pořadí historická tramvaj 223 s vlečným vozem 99, souprava T3, souprava EVO1, souprava EVO1/o a svozový vůz TSMO vyrazí bez přepravy cestujících z tramvajové haly v Jeremenkově ulici.
„Vyfotit si je všechny pohromadě bude možné okolo 17 hodiny u Hlavního nádraží poté budou v koloně bez zastavování pokračovat na trase Žižkovo nám. – Náměstí Hrdinů – Tržnice – Envelopa – a zpět kolem Hlavního nádraží,“ informovala mluvčí DPMO Anna Sýkorová.
Vozy budou nasazeny na lince 2 (souprava T3), na lince 4 (souprava EVO1), třetí souprava bude jezdit na linkách 3 a 5 (souprava EVO1/o). Jízdní řády vozů jsou rozdílné o víkendech a ve všední dny.